Народные приметы и поверья про обручальные кольца

Свадебный обряд всегда была окутана множеством суеверий и примет. В древности с особым почтением относились к главным атрибутам этого торжества — кольцам. Выбирая украшения, воспользуйтесь народной мудростью, и тогда ваша семейная жизнь будет счастливой.

Свадьба в жизни практически каждого человека является важнейшим событием и первым шагом во взрослую, счастливую жизнь. С давних пор свадебные торжества проводились с учетом множества поверий, которые были призваны защитить молодых от любого зла. Суеверных влюбленных достаточно и в современном мире, потому команда сайта dailyhoro.ru подготовила народные советы относительно выбора свадебных колец. Используйте эти знания правильно, чтобы обеспечить своей семье благополучие и счастье.

Приметы о свадебных кольцах

Обручальное кольцо служит самым лучшим оберегом для своего хозяина. Наши предки знали о защитных свойствах ювелирных украшений, поэтому строго-настрого запрещали супругам их снимать. Отказ от ношения колец может обернуться сглазом для семьи, разрушением крепких отношений и чередой неудач.

Кольца непозволительно передавать посторонним людям, даже если это ваши родственники или самые близкие друзья. Отдавая свое колечко в руки постороннему человеку, вы рискуете лишиться семейного счастья и благополучия.

Не рискуйте, чтобы потом не сожалеть о содеянном.



Потеря свадебного кольца грозит большими проблемами супругам. Они могут начать ссориться и даже расстаться по пустяковым причинам. Самое страшное, что может случиться в жизни пары после потери главного свидетеля их любви — неожиданное вдовство.

Ронять кольцо нельзя, поэтому начиная с покупки ювелирных отношений относитесь к ним бережно. Дурным знаком для пары будет случайно оброненное кольцо во время торжественной церемонии бракосочетания. Если такое все же произошло, важно, чтобы свидетель или свидетельница продели сквозь оброненное украшение белую нить. Молодожены не должны видеть этого ритуала, чтобы не навлечь беды.

Избегайте надевать украшения на перчатки, если хотите счастливой жизни после заключения брака. Ткань помешает соединению кольца с вашим энергетическим полем, а значит не произойдет привязки. Обрядовая магия должна сопровождаться касанием металла с кожей, поэтому исключите любые помехи для ваших колец.



Свадебные кольца способны помочь близким людям устроить свою счастливую жизнь. Для этого можно прикоснуться к кольцу на руке молодоженов с самыми благими намерениями. Счастье влюбленных сердец обязательно поможет вам найти свою любовь.

Как выбрать свадебное кольцо: народные поверья

Согласно народным традициям выбор обручальных колец лежит на женихе. Невеста должна положиться на вкус своего возлюбленного и принять любое украшение. Таким образом закладывались семейные отношения, где мужчина был добытчиком и главой семьи, а женщина хранительницей домашнего очага, во всем помогающая и поддерживающая своего избранника.

Кольца должны быть куплены единовременно и в одном месте. Семейные обереги должны обладать схожей энергетикой, а значит, приобретаться с учетом фирмы изготовителя. Даже если вы делаете индивидуальный заказ, мастер должен браться за работу один и выполнять ваши кольца, не берясь за другие заказы. Так вы обеспечите себя прекрасными оберегами, которые будут служить защитой вашему счастью. Кольца должны быть схожими внешне. Материал также должен быть идентичным.



На кольцах нежелательны насечки и выступы. Предпочтение стоит отдать гладким украшениям, которые будут символизировать спокойную семейную жизнь без преград и трудностей. Нежелательными элементами будут и камни, даже если они драгоценные. Исключение делается лишь для бриллиантов, которые символизируют успешное финансовое будущее пары.



Использовать обручальные кольца своих предков нужно с осторожностью. Фамильные украшения таят в себе энергетику прошлых хозяев, а значит, будут влиять на вашу жизнь определенным образом. Если вы точно знаете, что кольца принесли вашим предкам лишь счастье, то использовать их можно спокойно. Однако если вы знаете печальные истории, связанные с украшениями, откажитесь от них в пользу новых колечек.



Приметы о кольцах для помолвки и венчания

Кольцо для помолвки будущие невесты получают от своих избранников в день, когда поступает предложение руки и сердца. В том случае, если украшение приходится по душе, его моно надевать после свадебной церемонии на безымянный палец правой руки. Для того, чтобы колечко принесло счастье, его дизайн должен совпадать с кольцами новобрачных.

Украшение, подаренное возлюбленным, не стоит снимать до самой свадьбы. Оно служит отличным оберегом от зла и порчи, а также служит щитом на пути мыслей завистников и недоброжелателей. К тому же помолвочное кольцо спасает пару от ссор перед свадьбой.



Кольцо для помолвки может содержать выступы, гравировку и ювелирные камни. В остальном на него действуют те же приметы и запреты, что и на свадебные кольца.



Множество суеверий и примет, сохранившихся в устном народном творчестве, и по сей день помогают избавиться от проблем. Не игнорируйте заветы предков, ведь они не раз спасали людей от неприятностей. Помните о том, что ваша свадьба должна стать самым запоминающимся событием, которое оставит после себя лишь позитивные чувства. Приметы относительно проведения торжества также помогут вам сохранить крепкую любовь на всю жизнь.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2256353019041679980/

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