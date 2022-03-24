Три покушения на Елизавету II, о которых в Великобритании не принято говорить

Елизавету II пытались убить трижды. Два раза полиции удалось раскрыть преступления, но самое первое покушение так и осталось загадкой, о которой в Великобритании постарались побыстрее забыть.
Нет никаких сомнений в том, что королева Елизавета II любима и уважаема как в Великобритании, так и во всем мире. Она всю жизнь на виду у публики и уже вошла в историю как самый долгоправящий живой монарх. Кроме того, действующая королева признана самым путешествующим монархом в мире. И как раз её любовь к заграничным поездкам не раз делала ее уязвимой перед людьми, желавшими ей смерти.
Австралия, 1970 год
Официальный королевский тур — долгожданное событие. В 1970 году королева Елизавета II вместе с ныне покойным супругом – принцем Филиппом – совершали поездку по Австралии. Именно во время нее, по словам бывшего детектива-суперинтенданта Клиффа Макхарди на монархиню впервые было совершено покушение.
Один из отрезков пути – из Сиднея в Ориндж – королева и ее супруг должны были проехать по железной дороге. 29 апреля предполагаемые наемные убийцы положили на железнодорожное полотно бревно. По их плану поезд, в котором ехала монархиня, должен был сойти с рельсов на подъезде к Литгоу. За час до прибытия королевского кортежа по этому же пути следовал другой поезд.Никакого бревна не было, и следствие пришло к выводу, что посторонний объект появился на путях неслучайно, а с целью атаки на королеву. К счастью, катастрофы не произошло: поезд ехал слишком медленно, и столкновение не сместило его с рельс.
Так как свидетелей преступления не нашли, за предполагаемое покушение арестовывать было некого. Расследование также не дало никаких результатов, и об этой истории все поспешили забыть – как утверждают близкие к королевской семьи источники, правительство не хотело дискредитировать себя в глазах общества неспособностью поймать преступников, покусившихся на жизнь монархини. Впрочем, в 2009 году история все равно всплыла, когда Макхарди вышел на пенсию и рассказал об всем прессе.
Церемония выноса знамени, 1981 год
Церемония выноса знамени (Trooping the Colour) — ежегодное торжественное мероприятие, которое проводится в столице Великобритании — Лондоне. 13 июня 1981 года толпы людей собрались вдоль Мэлл (улицы, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью), чтобы посмотреть, как королева приедет на церемонию верхом. Среди простых горожан был 17-летний Маркус Саймон Сарджент. Когда королева проезжала мимо, он произвел в нее шесть холостых выстрелов из стартового пистолета. По имеющимся сведениям, конь королевы – Бирманец – испугался, но монархиня сумела его успокоить и поскакала дальше.
Сарджент был арестован и предстал перед судом. Он признался, что хотел прославиться и был вдохновлен убийством Джона Леннона, произошедшим за год до церемонии. Согласну Закону о государственной измене, 17-летний британец был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Суд принял во внимание, что Сарджент «умышленно выстрелил в или рядом с Её Величеством Королевой с намерением вызвать тревогу или беспокойство Её Величества».
Новая Зеландия, 1981 год
Всего через несколько коротких месяцев после выстрелов во время Церемонии выноса знамени на Елизавету II вновь было совершено покушение. В этот раз – во время посещения музея в городе Данидин в Новой Зеландии.
17-летний Кристофер Джон Льюис заранее спрятался в соседнем от музея здании и, дождавшись приезда монархини, выстрелил в нее из окна. Королева в тот момент выходила из машины. К счастью, Льюис промазал, но «громкий треск» слышали многие из окружения Елизаветы II. Спустя восемь дней подростка арестовали. По решению суда он получил три года – часть срока Льюис провел в психиатрической клинике.
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