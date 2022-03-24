Три покушения на Елизавету II, о которых в Великобритании не принято говорить

Один из отрезков пути – из Сиднея в Ориндж – королева и ее супруг должны были проехать по железной дороге. 29 апреля предполагаемые наемные убийцы положили на железнодорожное полотно бревно. По их плану поезд, в котором ехала монархиня, должен был сойти с рельсов на подъезде к Литгоу. За час до прибытия королевского кортежа по этому же пути следовал другой поезд.

Королева Елзавета II осматривает шахты на горе Иса. 1970 год Фото: @QSArchives/Twitter

Никакого бревна не было, и следствие пришло к выводу, что посторонний объект появился на путях неслучайно, а с целью атаки на королеву. К счастью, катастрофы не произошло: поезд ехал слишком медленно, и столкновение не сместило его с рельс.

Так как свидетелей преступления не нашли, за предполагаемое покушение арестовывать было некого. Расследование также не дало никаких результатов, и об этой истории все поспешили забыть – как утверждают близкие к королевской семьи источники, правительство не хотело дискредитировать себя в глазах общества неспособностью поймать преступников, покусившихся на жизнь монархини. Впрочем, в 2009 году история все равно всплыла, когда Макхарди вышел на пенсию и рассказал об всем прессе.

Церемония выноса знамени, 1981 год

Церемония выноса знамени (Trooping the Colour) — ежегодное торжественное мероприятие, которое проводится в столице Великобритании — Лондоне. 13 июня 1981 года толпы людей собрались вдоль Мэлл (улицы, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью), чтобы посмотреть, как королева приедет на церемонию верхом. Среди простых горожан был 17-летний Маркус Саймон Сарджент. Когда королева проезжала мимо, он произвел в нее шесть холостых выстрелов из стартового пистолета. По имеющимся сведениям, конь королевы – Бирманец – испугался, но монархиня сумела его успокоить и поскакала дальше.

Испуганный конь мог "понести" королеву, но она смогла утихомирить животное Фото: @BritishHistorym/Twitter

Сарджент был арестован и предстал перед судом. Он признался, что хотел прославиться и был вдохновлен убийством Джона Леннона, произошедшим за год до церемонии. Согласну Закону о государственной измене, 17-летний британец был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Суд принял во внимание, что Сарджент «умышленно выстрелил в или рядом с Её Величеством Королевой с намерением вызвать тревогу или беспокойство Её Величества».

Момент задержания Маркуса Сарджента

Фото: @BritishHistorym/Twitter