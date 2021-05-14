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7 интересных фактов о времени, которые расширяют границы сознания

До сих пор человеку так и не удалось научиться перемещаться во времени, как в фильмах и книгах жанра фэнтези, да и вообще время само по себе — штука малоизученная. Однако нам известно несколько любопытных фактов о мировых часах, которые удивят любого знатока. Сегодня расскажем, в каком году было на одну секунду больше, чем во всех остальных, и в какой стране вообще нет разницы во времени.

В Поднебесной один часовой пояс

В Китае не существует разграничений по часовым поясам, как, допустим, в России. На всей территории страны — единое время: везде в одинаковое время крутят программы по телевидению, на всех часах стрелки показывают одно и то же. Наверное, это даже удобнее, когда страна не такая огромная, как наша.

7 интересных фактов о времени, которые расширяют границы сознания

Год на секунду дольше

А знали ли вы, что 2015-й был длиннее, чем любой другой стандартный год? Дело в том, что июнь продлили на одну секунду, и вместо привычных 23:59:59 последовало 23:59:60, а не 00:00:00.

7 интересных фактов о времени, которые расширяют границы сознания

Война за 40 минут

Если в мире и будут еще когда-нибудь войны, то пусть они будут длиться, как война Великобритании с султанатом Занзибар в 1986 году. Сражение продолжилось всего лишь 38 минут с копейками.

7 интересных фактов о времени, которые расширяют границы сознания

В Америке запоздалое лето

Кроме привычного нам календаря, есть также астрономический, в котором сезоны года несколько смещены.

Именно по этой причине в Америке и некоторых других странах время наступления, к примеру, летнего сезона приходится не на 1 июня, а на 21-е.

7 интересных фактов о времени, которые расширяют границы сознания

Прошлое, которое впереди

В русском языке все ясно и понятно: прошлое — то, что прошло, будущее — то, что будет. А вот на языке древнего народа аймара все наоборот: прошлым называется то, что «спереди».

7 интересных фактов о времени, которые расширяют границы сознания

На разных берегах

Вплоть до 1958 года в городе Новосибирске было два разных времени: река Обь, разделяющая город, обозначала границу часовых поясов. Так, на одном берегу было одно время, а на другом — другое.

7 интересных фактов о времени, которые расширяют границы сознания

Время для всех

До XIX века вообще не существовало деления на какие-либо часовые пояса. В каждой отдельной стране время определяли по солнцу.

7 интересных фактов о времени, которые расширяют границы сознания

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