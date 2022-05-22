Рассматривая картины и иллюстрации, изображающие быт и нравы Древней Руси, можно заметить, что женщины, запечатлённые на них, отличаются крепким телосложением, а миниатюрных представительниц прекрасного пола очень мало. Что это — фантазия художников или же русские красавицы действительно в большинстве своём были, что называется, в теле?

Б. Кустодиев. Красавица

Идеал русской красавицы

Действительно, на Руси издавна ценились пышные женщины. У наших предков было несколько причин считать красивыми именно крупных и дородных дам.

Во-первых, полнота означала богатство. Питание в те времена было не таким обильным, как сейчас, часто случались неурожаи, поэтому бедные люди обычно были худощавыми, а богатые отличались полнотой. И это не считалось зазорным, наоборот — свидетельствовало о достатке в доме.

Во-вторых, дородные женщины, как полагали на Руси, были здоровыми — могли без труда выносить и родить нескольких детей. В то время как миниатюрные девушки (опять же по мнению народа) с этой задачей справлялись гораздо хуже.

Даже само слово «худой» имело негативный оттенок и означало «плохой», «дурной», «невзрачный». Естественно, никто, а прежде всего девушки, заботящиеся о своей красоте, худыми быть не хотели.

К. Маковский. Сваха

Иностранцы, посещавшие Россию, с изумлением замечали, что стройность здесь не в почете, а «истинную красоту они видят в толстоте».

«Диета» красоты

Конечно, не все девушки от природы были пышными. Но что же делать, если замуж звали только полных (= красивых)? Для того, чтобы достичь идеала, будущие невесты садились на своеобразную «диету».

Молодых девушек буквально откармливали — пичкали жирной и калорийной пищей. Такое питание способствовало быстрому набору веса, а значит, красавица могла претендовать на хорошего жениха.

М. Нестеров. Первая встреча царя Алексея Михайловича с боярышнею Марией Ильиничной Милославской

Правда, иногда подобные диеты плохо заканчивались — от тяжелой пищи девушка заболевала. Так, например, случилось с невестой Михаила Романова, первого русского царя из династии Романовых, Марией Хлоповой.

Девушка, выбранная царем на смотре невест, жила во дворце и, чтобы набрать необходимый вес, усиленно питалась. Из-за этого у неё случилось несварение — «болезнь от сладких ядей», что Салтыковы, недруги Хлоповых, использовали как причину отказаться от невесты: «Плоду и чадородию от того порухи не бывает».

Несмотря на любовь и искреннюю привязанность Михаила к Марии, девушку сослали. Через несколько лет, правда, царь снова захотел жениться на любимой, которая было вполне здорова, но тут воспротивилась мать Михаила — инокиня Марфа, не желавшая видеть Марию невесткой. Царь понял, что этой свадьбе не бывать, и навсегда оставил попытки.

Правильная одежда

Кроме диеты были и другие хитрости, к которым прибегали русские девушки, желающие казаться более полными и пышными. Как и сейчас, фигуру корректировали одеждой, только выбирали не стройнящие, а совершенно противоположные фасоны.

Г. Паули. Великороссияне разных губерний

Надевали сарафан, расходящийся от груди, под него — широкую рубашку, зимой — душегрею. Подпоясывались редко: тонкую талию следовало скрывать.

Количество платьев на богатой девушке доходило до трёх, более того — ношение лишь одного платья считалось неприличным и вызывающим. Часто носили и платок, оборачивая им плечи.

Такая одежда прекрасно скрывала худощавую фигуру, визуально делая её полной и пышной.

Прошло всего лишь несколько веков — и мода кардинально поменялась. Но кто знает, какие метаморфозы красоты ждут нас в будущем?

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А вы знали об этом?

Прав ли был Адам Смит, когда говорил «Правительство – на самом деле институт, призванный защищать богатых от бедных или тех, кто имеет какую-то собственность, от тех, кто ее не имеет»?И в этой связи, я совершенно согласен с Владимиром Путиным в том, что в самом начале катастрофы именно Владимир Ленин «заложил бомбу под историческую Россию». Император Николай II по толерантности и культуре правления обогнал свое время. Он стал святым мучеником, а должен был быть жестким и решительным конструктором будущего своей страны.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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