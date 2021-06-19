Упадок династии Романовых в России: причины и последствия

В 1913 году династия Романовых отмечала юбилей: 300 лет правления. Прошло 4 года, Россию потрясла революция, которая уничтожила старые устои и построила новый мир, свободный от царствующих особ.

Историков не удивил этот факт: бытовало мнение, что Романовых не любили. Разберемся, по какой причине Николай II потерял правление, почему он и его семья так трагично закончили земной путь.

В 1613 году конкурентами бояр Романовых на престол были иноземцы. Несмотря на их высокий титул – польский принц и швед Карл Седерманландский на Земском соборе однозначно решили, что управлять большой страной будут русские.

Иноземцы в России. Источник: znaew.ru

И Романовы были выделены особо, так как к ним не имелось столько претензий, сколько скопилось к остальным династиям. Михаил Романов был предложен на царствие.

Через 300 лет положение изменилось кардинально. В жены русские цари предпочитали брать иностранок, в частности, немецких принцесс. Постепенно, Романовы стали утрачивать русские корни, обособляясь не только от своего народа, но и от собственной речи. Александр III говорил по-русски с акцентом, Николай II общался со своей семьей и окружающими по-английски. Придворные непринужденно болтали по-французски между собой.

Русская речь утратила первостепенное значение.

Источник: opengaz.ru

Мир, сосредоточенный около Дворца, и остальные люди, живущие в стране, были отдельными планетами. Все решения принимались во Дворце. Каждый, кто имел немного власти, старался приглянуться царю ради собственной выгоды.

Император Петр старался приглашать в Россию иностранных мастеров, что в большинстве случаев было оправдано. Русские специалисты не имели навыков, особенно в строительстве кораблей. Но привилегии для иностранцев обрели огромные масштабы. Они получали огромное жалование. В то время, как отечественные специалисты чуть ли не бедствовали. Петр охотно награждал иностранную знать. Он дарил им земли, титулы.

У Николая II среди придворных, принимающих важные для России решения, было много людей с немецкими фамилиями. За это царя часто критиковали.

Источник: pravoslavie.ru

Романовы не хотели решать вопрос, связанный с отменой крепостного права. Крестьяне оказались на положении рабов. Ими могли распоряжаться помещики как ненужной вещью. Все это рождало гнев, напряжение среди крестьян. Отмена крепостного права произошла только в 1861 году, хотя важный вопрос должен быть решен десятилетиями ранее.

Крепостные были освобождены, но это не спасало социального и экономического положения крестьян и иных сословий. Расслоение общества было колоссальным. Стала выделяться верхушка, которая сумела скопить огромные капиталы. Ей принадлежала экономическая власть. Такие люди имели рычаги воздействия на царя.

Отмена крепостного права. Источник: 9111.ru

Дворянам принадлежали земли, царь отдавал им государственные посты. Дворяне состояли на военной службе. Их не волновала судьба обычных крестьян.

О личности Николая II ходило много слухов. Историки спорят между собой, пытаясь понять, по какой причине царь закончил свою жизнь так трагично. Не только народ, но и дворяне критиковали царствующую особу за слабохарактерность, невозможность принимать важные для страны решения, а также покорность и раболепие перед своей женой. Не ясно, по какой причине Распутин, провозгласивший себя магом и колдуном, имел такое расположение у жены царя.

Источник: newsroyal.ru

Припоминали Николаю II и русско-японскую войну, которая была проиграна. В первые месяцы ведения боевых действий русский дух народа, его патриотизм погнал на фронт солдат. К ним примкнули офицеры из дворян. Но постепенно все начали осознавать, что Россия катастрофически не готова к войне. Не было боеприпасов, гибли люди, семьи теряли кормильцев.

В октябре 1917 года 15,5 миллионов человек отправились на фронт. Заниматься сельским хозяйством стало некому. Не удивительно, что сбор зерна к этому времени существенно сократился.

Это привело к росту цен на продукты первой необходимости. В частности, сильно подорожал хлеб, картофель. Ропот в народе нарастал. Потери на фронте, неясный исход войны: крестьяне уже не понимали, ради чего они проливают кровь. Недоверие к царю росло. И возмущение народа скрыть не удавалось.

Солдат на фронте призывали сплотиться в сложный для России момент. Но Николай II не ассоциировался у крестьян с любимой страной, семьей, достатком. Вместо того, что бы воевать за царя, они против него ополчились.

Источник: Pinterest

Во Дворе также ходили разные слухи. Многие обвиняли Распутина в том, что он довел Россию до такого состояния, почему-то присваивая ему лавры второго царя. Некоторые приближенные, чтобы снизить градус недоверия, предлагали отправить в монастырь Александру Федоровну. Но император был глух к мольбам придворных, а также родных.

Многие историки сходятся во мнении о том, что Николай II и его семья, не представляли истинного положения дел. Они как будто ничего не видели и не понимали, что творится вокруг них, какие ходят настроения.

В принципе, итог династии закономерен. Вызывает удивление поведение Николая II. Смерть в подвале дома Ипатьева – это не то завершение, которым должно было закончиться 300 - летнее правление Романовых.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/upadok-dinastii-romanovyh-v-ro...

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