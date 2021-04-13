Почему дворянки и русские эмигрантки не носили платок в церкви

Пражский приход Русской православной церкви. 1933 год. Дамы почти все либо в шляпках, либо без головного убора вовсе

Считается, что ношение платка в церкви - это наша старая традиция. Что так было заложено в нашей культуре еще со "старых" времен. Но если взглянуть на "старые" фотографии, где дамы дворянского происхождения посещают храмы, то на их головах вы не увидите платков. Как же так?

Оказывается женщины в России, до Октябрьского переворота 1917 года, не носили платков в храмах. Тут многие возмутятся и приведут отрывок из Писания:

И жена бесчестит своего главу, если молится или пророчествует с непокрытой головой. Это все равно что она обрила бы свою голову. Коринфянам 11:5

Но все не так просто. Например в Греции вы в православном храме, скорее всего, не увидите ни одной женщины с покрытой головой. Там просто не принято надевать платок или любой другой головной убор в храм. Кроме того гречанки предпочитают носить в храмах брюки, что также не очень одобряется в современной России.

Священник в Преображенской церкви в Корпусном городке‎ с прихожанами. Три женщины с непокрытой головой

Может и у нас люди не так досконально соблюдали написанное в Библии? Так как же оно было в той, дореволюционной России? Для этого можно обратиться к тем, кто еще помнит старые дореволюционные традиции, либо сохранил их от предков:

Жерар Горохов и Александр Бобриков все же считают, что «современная Россия, в целом, движется в верном направлении». ... Он рад возвращению россиян в церкви, хоть и шутит по этому поводу: «Все это слегка гипертрофировано, словно они — новообращенные». «Они постоянно крестятся, а женщины носят платки, чего не было в эмиграции. Но это дань моде, и со временем все сбалансируется», — продолжает Александр Бобриков. Источник: Иносми "Век спустя потомки белых эмигрантов ничего не забыли"

Бобриков внук казачьего генерала. Его отец сначала жил в Турции, потом переехал в Париж. Дядя - бывший офицер артиллерии, сражался против большевиков. Как видим из воспоминаний - ношение платка в церкви в современной Росси, по его мнению, это просто "дань моде" и "этого не было в эмиграции".

Священник Фотий Хо с прихожанами Преображенской церкви в Корпусном городке на праздник Успения

Тут сразу возникает вопрос, а как тогда было до революции, и откуда вообще взялась традиция повязывать платки на голову женщинам в храме. На этот вопрос хорошо ответил в своем интервью для журнала Огонек директор Столыпинского центра регионального развития Николай Случевский (Наследник дворянских родов Столыпиных и Случевских). Приведем отрывок этого интервью:

Возьмем, к примеру, такую тривиальную вещь, как повязывание женщинами платочков при входе в российский православный храм. Все ведь думают, что это наша исконная традиция. Но вы посмотрите на фотографии эмигрантов первой волны в европейских и американских церквях: очень редко вы увидите женщин с покрытой головой, и уж, конечно, покрытой не платочком, а шляпкой. Потому что ношение платков — всегда и везде — было типичной крестьянской традицией на Руси, которая никогда не распространялась на города. Источник:Журнал "Огонёк" №2 от 16.01.2017, стр. 19

И дальше о причинах такого перехода на платки:

Понятны причины: ко времени революции почти 80 процентов населения империи составляли крестьяне. В конце концов, можно ориентироваться и на их традиции, творчески их развивать... Источник: Журнал "Огонёк" №2 от 16.01.2017, стр. 19

В общем все просто - носить платки в храмах это крестьянская традиция. После победы большевиков - дворяне вынуждены были либо прятаться либо эмигрировать.

Большевики выносят церковное имущество

Самое забавное, что ошибку с платками не замечают даже реконструкторы. В некоторых фильмах можно увидеть дам дореволюционной России в платочках. Понятное дело, что никакого отношения к реальному положению дел эта "реконструкция" не имеет.

В конечном итоге можно сказать, что октябрьский переворот сильно изменил устои и культуру нашего народа. Вынудил бежать из страны многих лучших представителей науки, искусства. Многих, кто решил остаться, ждали впереди сталинские репрессии, аресты по доносу и ГУЛАГ. Нужно помнить все это, чтобы не допустить повторения.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/

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