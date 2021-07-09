Феминистка и создательница теории культа ведьм Маргарет Мюррей

Сделанные ею открытия приписывались другим – мужчинам, разумеется, такое уж было время. Но даже несмотря на все препятствия, которые встречала на своем пути Маргарет Мюррей, ей удалось стать заметной фигурой в науке.

Замечали по-разному: если ее успехи становились общими достижениями, неудача была, конечно же, приписана лишь ей одной. А некоторые из высказанных Мюррей предположений научный мир так и не простил.

Как стать женщиной-археологом в мире, где пока нет женщин-археологов?

Маргарет Элис Мюррей прожила ровно сто лет. Она застала обе мировые войны, передел политической карты земного шара, но главное – присутствовала при рождении новых направлений в науке, больше того – помогала их появлению на свет. Сама она родилась в 1863 году в Индии. Отец принадлежал к зажиточным бизнесменам, мать когда-то приехала в Калькутту проповедовать христианство, не оставив этого занятия и после замужества и появления на свет двух дочерей.

Маргарет Мюррей

Маргарет получила хорошее домашнее образование, а расширить кругозор и найти по-настоящему интересное занятие помогли поездки в Европу. Некоторое время обе сестры Мюррей жили у своего дяди Джона в Англии, человека с патриархальными взглядами на жизнь, но образованного и знающего толк в истории.

И если философия превосходства мужчин над женщинами в сердце Маргарет отклика не нашла, то любовь к древнему миру, о котором девочка многое узнавала на европейской земле, зародилась еще тогда и осталась на всю жизнь.

В те годы набирала силу новая волна египтомании, пока еще не оформившейся в научное направление, но сводившейся скорее к любованию и присвоению: из Египта целыми кораблями вывозили мумии и папирусы, найденные в гробницах древнюю утварь и статуи. Все это становилось украшением гостиных, но света на прошлое человечества особенно не проливало. А вот Маргарет Мюррей загорелась идеей посвятить себя изучению той древней цивилизации.

Флиндерс Питри

В 1886 году она окончательно перебралась в Англию и через некоторое время поступила учиться в Лондонский университетский колледж на недавно открытый факультет египтологии. Никакого выбора делать не пришлось: это было единственное в столице высшее учебное заведение, куда принимали женщин. Возглавлял факультет Флиндерс Питри, главный на тот момент английский египтолог. Мюррей выполняла для Питри работу иллюстратора и переписчика – огромное количество обнаруженных во время раскопок артефактов требовали тщательной систематизации.

Пусть Маргарет и не могла похвастаться классическим образованием, ее стремление к работе, живой и быстрый ум, старательность при выполнении самых рутинных задач ученого были оценены по достоинству. С 1898 года она уже преподавала в Колледже – обучала студентов древнеегипетским иероглифам и коптскому языку. А в 1902 году отправилась вместе с Питри и его женой Хильдой на свои первые раскопки – в Абидос.

Осирион, обнаруженный Маргарет Мюррей

Египтолог Маргарет Мюррей

Помимо копирования древних текстов, начертанных на стенах гробниц, Маргарет доводилось выполнять и функции руководителя. Это встречало сопротивление: рабочие-мужчины отказывались видеть в женщине начальство. Тем не менее, Маргарет Мюррей принадлежит заслуга по обнаружению Осириона, древнего храма, посвященного Осирису. Следующий сезон – 1903 – 1904 года – она провела на раскопках в Саккаре. А в 1907 году открыла в Дейр-Рифех так называемое «захоронение двух братьев». Две мумии, тела которых раньше принадлежали, по всей видимости, священникам, были захоронены в одной камере.

Два саркофага содержали останки древнеегипетских жрецов. Согласно недавним исследованиям ДНК, они действительно приходились друг другу братьями

Одна при проведении первых же манипуляций рассыпалась в прах – настолько высохла за тысячелетия, прошедшие после бальзамирования, зато вторая сохранилась довольно хорошо. Несмотря на то, что все лавры обнаружения гробницы предсказуемо принадлежали руководителю раскопок, то есть Флиндерсу Питри, тот помог своей давней протеже выйти на новый уровень признания в ученом мире. Именно Маргарет Мюррей во время презентации мумии перед сообществом английских ученых проводила таинство разворачивания, распеленания древнеегипетских останков. Стоит ли говорить, что и это тоже впервые в истории науки делала женщина?

Перед ученым сообществом Мюррей снимала покровы с одной из мумий

Начавшаяся Первая мировая война закрыла британским археологам доступ к египетской земле, но работа не прекращалась: на протяжении нескольких лет Мюррей с коллегами и учениками занималась каталогизацией и систематизацией того, что было найдено ранее. Потом интерес ее привлекла история европейской культуры, и в двадцатых годах Маргарет, которая отпраздновала уже шестидесятилетний юбилей, затеяла раскопки на Мальте, где обнаружила остатки древних мегалитов – храмов возрастом больше четырех тысяч лет.

Раскопки на Мальте Мюррей вела в районе Борг-ин-Надир

Было бы серьезным упущением умолчать о том, что с самых юных лет Маргарет, несмотря на свое привилегированное положение как в обществе, так и в научных кругах, всерьез и активно поддерживала движение суфражисток. Борьба за права женщин, равные с мужчинами, стала одной из главных ее жизненных целей. Другая цель появилась позже – и не получила, в отличие от первой, признания, даже сейчас. Речь об увлечении ведьминскими культами на территории Европы, которое охватило Маргарет Мюррей в разгар Первой мировой войны.

97-летняя Маргарет дает интервью BBC

При чем тут ведьмы

Оказавшись на лечении в одном из английских аббатств, Мюррей заинтересовалась его историей, затем переключившись на английский фольклор в целом, и в итоге пришла к интересным заключениям: по ее мнению, в дохристианскую эпоху – очень много лет тому назад – в Европе существовал языческий культ, весьма широко распространенный и позже подвергнутый яростному преследованию со стороны христианской церкви.

Она сделала эти выводы, анализируя записи о средневековых (и более поздних) судебных процессах над «ведьмами», а, впрочем, по мнению научного мира, большую часть сведений Маргарет получила не научными методами, а посредством собственной фантазии. Была серьезно раскритикована уже первая книга Мюррей по этой теме – вышедшее в 1921 году издание «Культ ведьм в Западной Европе». Теория, однако, была слишком интересна, чтобы остаться незамеченной.

Уже будучи известным египтологом и археологом, Мюррей увлеклась английским фольклором и немного сошла, как считалось, с пути науки

По версии Маргарет Мюррей, исповедовавшие эту религию устраивали регулярные встречи – шабаши, во время которых приносили в жертву людей и животных (отсюда и «признания» в церковных документах относительно христианских младенцев), а поклонялись некоему «рогатому богу», который умирал и воскресал, вселяясь в тело какого-то человека, исполняющего роль телесной оболочки для божества. Возможно, он носил и специальную обувь во время проведения разных таинств, что и привело потом к стандартных описаниям дьявольского облика - ноги с копытами и рога на голове.

Маргарет Мюррей в 75 лет

Традиционное отношение к ведьмам как к «вредителям» Мюррей считала неправильным, поскольку смысл большинства ритуалов сводился к «битве за урожай», бога молили о том, чтобы год выдался плодородным. Церковники же преследовали последователей культа ведьм лишь потому, что видели в нем угрозу собственной власти. Мюррей предполагала в своих сочинениях, что некоторые из европейских королей были принесены в жертву во имя плодородия, а также что одной из тех самых ведьм была Жанна д’Арк, за что и была казнена.

Ученый мир не воспринял всерьез подобные рассуждения, но авторитет Мюррей к тому времени был уже слишком велик, чтобы не обратить никакого внимания на явно псевдонаучные выводы знаменитого египтолога. Ее критиковали за фальсификацию некоторых доказательств, выискивание одних документов и пренебрежение другими. Говорили даже, что она дискредитировала весь английский фольклор, который и на самом деле ощутил на себе влияние теорий Мюррей. В 1929 году она, во всяком случае, была приглашена написать статью «Колдовство» для Британской энциклопедии.

Мюррей и ее ученицы у Университетского колледжа в Лондоне

Несмотря на этот неоднозначный период в биографии Маргарет Мюррей, в историю она вписала свое имя прежде всего как один из пионеров египтологии, первая женщина, преподававшая археологию как учебную дисциплину в Соединенном Королевстве. Она добилась продвижения по карьерной лестнице многих своих учениц.

Незадолго до своей смерти Мюррей выпустила последнюю книгу под названием «Мои первые сто лет» и отпраздновала вековой юбилей в стенах ставшего родным колледжа. Ее коллеги и студенты отмечали, что до самого конца она сохраняла интеллект и удивляла своей внутренней силой. Семью Маргарет Мюррей не создала, посвятив всю свою жизнь работе.

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