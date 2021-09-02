Чем грозит планете вымирание морских звёзд?

Морские звезды на Тихоокеанском побережье от Аляски до Мексики стали жертвами массового вымирания, начавшегося в 2013 году в результате глобального потепления климата (не путайте с изменением климата). Оно коснулось более 20 видов морских звезд. Внезапно у больных особей появлялись язвы, затем на поверхности образовывалась слизь, и они погибали в считанные дни.

Особенно сильно от вымирания пострадала морская звезда-подсолнух. Одно из исследований показало, что в некоторый районах они вымерли вообще полностью. Причина, вызывающая их болезнь и гибель, ученым неизвестна. По одной из версий это связано с инфекцией, вызванной потеплением воды, по другой — звезды погибают от синдрома, который также возникает от аномально высокой температуры воды. Как бы там ни было, исчезновение морских звезд привело к увеличению количества морских ежей. К примеру, на одном из рифов в Орегоне популяция этих животных в период с 2014 по 2019 год увеличилась в 10 000 раз, и составила более 350 миллионов особей. Это в свою очередь выбило всю морскую экосистему из равновесия, так как морские ежи уничтожают целые леса водорослей, оставляя после себя лишь подводные пустоши. Чтобы спасти ситуацию, которая близка к катастрофе, ученые решили разводить морских звезд искусственно.

Чем полезны морские звезды-подсолнухи

Подсолнечник — второй по величине вид морских звезд в мире. Зачастую в диаметре они превышают один метр, при этом могут иметь до 24 лучей. Еще недавно они были весьма распространены по всему северо-востоку Тихого океана от Аляски до Южной Калифорнии. В настоящее время по оценкам ученых их количество сократилось на 90%.



Морская звезда-подсолнух является хищником, который питается морскими ежами

Морские звезды-подсолнухи — это опытные и быстрые хищники. Они набрасываются и заглатывают свою добычу. В основном питаются пурпурными морскими ежами, а также всевозможными моллюсками, такими как мидии. В результате играют важную роль в поддержании равновесия морской экосистемы.

В Северной Калифорнии пурпурные ежи уже уничтожили не менее 200 миль бычьих водорослей, не оставив после них ничего. Бычьи водоросли, являются доминирующим видом водорослей от Северной Калифорнии до Аляски. В общей сложности исчезло около 95 процентов водорослей Северной Калифорнии в результате уничтожения ежами, а также стрессом, вызванным аномально теплыми водами.



Пурпурные морские ежи уничтожают леса водорослей

Исчезновение растительности в свою очередь привело к резкому сокращению другой живности, такой как красные морские ушки, морская крапива и пр. То есть проблемы с экосистемой, в результате гибели морских звезд, стали нарастать словно снежный ком.

Отметим, что ранее морские звезды-подсолнухи были плохо изучены, в частности, ученые не знали, получится ли их выращивать искусственно в неволе.

Как ученым удалось развести морских звезд

Несмотря на то, что в результате массового вымирания подсолнухов осталось крайне мало, исследователям удалось найти около года назад 30 взрослых звезд. Они начали их сводить, в результате чего были оплодотворены несколько женских особей. Появившиеся личинки оказались совершенно непохожие на звезд.

Выращивание звезд-подсолнухов оказалось сложнее, чем предполагали ученые. Тем не менее 15 особей дожили до годичного возраста. Это значит, что шансы достичь половой зрелости через 2-3 года у них сильно возросли.





Исчезновение лесов водорослей приводит к вымиранию другой морской живности

Получив ценные знания в прошлом году, специалисты приступили к следующему этапу своего проекта. Им удалось получить десятки тысяч личинок. Все они выращиваются при разной температуре в разных емкостях. Делается это для того, чтобы проверить способность выживать в разных условиях. Первые результаты показали, что личинки морских звезд могут развиваться и претерпеть метаморфоз (превращение личинок в миниатюрных морских звезд), даже при более высокой температуре воды, чем характерна для места их обитания. То есть теоретически они могут выжить в условиях изменения климата.

Ученым удалось много узнать о привычках размножения и кормления этих животных. В том числе выяснили, что у них практикуется каннибализм, то есть крупные морские звезды могут поглотить более мелких особей. Взрослые же морские звезды не проявляют агрессии по отношению друг к другу, поэтому их можно безопасно держать вместе в одном аквариуме.

В конечном итоге ученые надеются вырастить достаточное количество здоровых взрослых звезд и заселить ими районы у побережья, что позволит восстановить сильно поврежденные морские экосистемы.



Тихоокеанские пурпурные морские ежи покрывают все морское дно у побережья Монтерея, Калифорния

Как леса водорослей влияют на атмосферу ЗемлиВосстановление лесов водорослей крайне необходимо не только для морской экосистемы, но и атмосферы. Как предполагают ученые, они могут в 20 раз эффективнее поглощать углекислый газа, чем наземные леса. Напомним, что углекислый газ является одним из парниковых газов. Кроме того, недавно ученые установили, что деревья сами выделяют парниковые газы. Другими словами, уничтожение морской растительности может еще больше ускорить процесс глобального потепления климата.

Несмотря на то, что эксперимент пока продвигается успешно, то есть ученым удается разводить морских звезд в неволе, им еще остается выяснить, по какой причине они погибают в естественных условиях. В противном случае все труды могут быть напрасны.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2292896503170599854

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