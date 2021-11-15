Ломоносов о Рюрике

Мы с Вами уже задавались вопросом, можно ли верить Татищеву, который явил нам многие неожиданные подробности истории Древней Руси. Многие из Вас говорили, что верить нельзя, что сказки всё и сочинительство. Часто вспоминается читателями и Ломоносов, как пример того, что именно ему стоит верить, уж, он был честен и говорил только правду.

Михаил Васильевич Ломоносов

Давайте же посмотрим на Рюрика глазами нашего Михаила Васильевича. Для пущего ощущения его слова, мы как и он, в данной статье даже называть будем главного героя Руриком.

Ломоносов утверждает Рурика праотцом не только многих государей, но и основателем самодержавия. Ученый утверждает, что до Рурика, в отличии от соседей, славяне жили рассеяно, редко имели города и государей общих. Поэтому и делами их наша история не украшена.

Ссылаясь на Новгородского летописца, Ломоносов рассказывает, что в преддверии призвания Рурика новгородцы сильно пострадали. Что разорены были уграми, одолевала их "великая моровая язва". Тогда они и задумались о единоначалии. Выбрали себе Гостомысла, который порядок навел, но систему управления построить не мог.

После его смерти снова начались распри. Более того, в то время их облагали дань варяги. Михаил Васильевич даже допускает мысль, что славяне были под управлением этих самых варягов.

Что важно, по Ломоносову, не Гостомысл призвал Рурика, а уже через некоторое время после смерти, новгородцы, да ближние чудские народы вспомнили о завещании вождя, в котором он как раз и рекомендовал пригласить наемного менеджера. Рурик и братья его Трувор и Синеус даже не сразу согласились. Наслышаны были, что славяне непостоянны, грубые, своевольные.

Теперь же стоит вспомнить, что Ломоносов - олицетворение антинорманской теории в вопросе происхождения Рюрика. Действительно, тот сразу отметает их шведское или датское происхождение. Он "думает", но вовсе не утверждает, что призваны были из Пруссии. Честно говоря, сложно понимаю, в чем радость спора был Рурик из шведов или пруссов с точки зрения идеологии. Ну да ладно.

Ломоносов и Екатерина Вторая

Ну и тут Ломоносов являет себя уже даже не ученым, а политиком. Он хоть и оговаривается, что достоверности не видит, вероятность определить не может, но всё же считает важным упомянуть гипотезу, что Рурик происходил от рода Октавиана Августа. В подтверждении этого приводит факт, что многие римляне переселялись на варяжские берега. А значит, среди них гипотетически могли быть потомки, если и не Октавиана, то другой какой-то августейшей римской особы, много же там разных кесарей было. Нам-то без разницы, хоть от Рамзеса путь происходят, но в те века это было очень важно.

Ломоносов высказывает четкую позицию, что призванные братья связали "крепким союзом единодушного правления" не просто народ, не некое древнеславянское государство, а вполне себе "шатающиеся разномысленные народы"

Братья правили дружно, хоть и сидели в разных городах, но были друг другу надежной опорой, поэтому их электорат побаивался устраивать восстания. Может потому что прожили не долго. Синеус отправился к праотцам уже через два года, а Трувор его вскоре догнал. Вот и стал Рурик единовластным правителем.

Швед? Датчанин? Прусс? Потомок Октавиана?

Михаил Васильевич вовсе не отождествляет росов со славянами. Напротив, он говорит, что Рурик наделял бояр городами и отправлял туда вместе с росами, дабы они со славянами и чудью составили один народ.

Более того, говоря о восстании Вадима, историк рассказывает, что тот, уповая на свою важность стал распространять разговоры, что "Рурик пришел привесть их россам в рабство".

Кстати, по Ломоносову, Вадим и его сообщники были преданы смерти уже за одни только разговоры. Какое-либо вооруженное восстание не упоминается. Так, что это было не подавление первой революции, а если хотите, первая русская репрессия за высказывания.

Аскольд и Дир, кстати, отпочковались от Рурика иначе. Они пришли к славянам с ним вместе, были его боярами, но не по душе им была тихая и мирная жизнь. Хотели воевать и новых битв. Поэтому они отпросились идти к Царьграду искать большого счастья. Но пройдя только тысячу километров, видимо решили, что поспешили с решением, нашли хазарских данников полян, да поселились у них, там где Киев.

Слишком милые Аскольд и Дир

Рурик правил 17 лет и ничего интересного или выдающегося не происходило за это время, раз больше нет никаких сообщений с той поры. Видимо, настал мир, люди занимались хозяйством, не хотели никаких активностей.

Кстати, была большая угроза, что после Рурика также начнутся распри, но он успел. Всего за три года до смерти его рождается наследник Игорь. И это уже начало династии. А пока будет править сродник его Ольг. Но это уже совсем другая история.

Собственно, вот такими категориями и мыслил нашу древнюю историю Ломоносов. Да, он утверждал, что Рюрик не швед, а из прусского народа. Ну а что иного? Ломоносов не рассказывал, что были процветающие города у нас до прихода варягов. Не рассказывает о великой сокрытой культуре, письменности, государственности. Напротив, считает, что приход Рурика нам на пользу, стимул к объединению и развитию.

Очень секретные архивы. Там есть и Ломоносов, и Татищев, и многие другие. Кому интересно, могу сказать адрес.

Я предвижу утверждения отдельных радикалов о том, что читаем мы сейчас не то, что писал Ломоносов, а что и его "немцы" переписали и настоящую его правду сокрыли в библиотеках Ватикана. Но остается непонятно только, зачем, а также, откуда знатокам "как оно все было" известна настоящая правда. Если у них есть доступ к тайным хранилищам истинного знания, так пусть поделятся. С удовольствием почитаем, да расскажем на страницах канала "11 ЭКЮ".

Вот, например, у нас тайн нет. Мы даже призываем всех читать историю от Михаила Васильевича Ломоносова. Очень интересно, увлекательно и познавательно.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Честно говоря, учитывая мифы о Ломоносова, я сомневаюсь в научных его познаниях ! Несмотря на то, что Михаил Васильевич Ломоносов считается выдающимся русским ученым, однако до сих пор не развеяны многие мифы о его научной деятельности! Один из самых распространенных мифов о Ломоносове является утверждение советских ученых, что якобы он, а не Лавуазье,первым открыл закон сохранения массы.Однако Ломоносов не предал этому большого значения, в то время как Лавуазье продолжил экспериментировать и открыл и научно обосновал закон "Сохранения массы"!

Следующий миф о Ломоносове — это якобы открытие им знаменитого русского фарфора! Любопытно, что эту легенду запустил сам Ломоносов, утверждая, что именно он открыл секрет изготовления русского фарфора.На самом деле открывателем этой уникальной технологии изготовления фарфора был русский химик Д.И. Виноградов, который разгадал секрет изготовления китайского фарфора и даже усовершенствовал его, наладив изготовления русского фарфора. После же скоропостижной смерти Виноградова, его рукописи попали в руки Ломоносова, который бесцеремонно присвоил себе методику производства русского фарфора! В 1764 году на ученом совете Ломоносов оповестил присутствующих ученых об изобретении им технологии изготовления русского фарфора.

Следующий миф о том, как Ломоносов явился в России основоположником изучения электрических явлений и является автором первой теории атмосферного электричества.Безусловно, это тоже не так, поскольку за два года до Ломоносова американский изобретатель и президент США Бенджамин Франклин провел первый эксперимент по выяснению электрической природы молнии, воздействующей на воздушного змея, запущенного во время грозы.

Много нареканий вызывает и литературная деятельность Ломоносова.О литературных способностях ученого нелестно обзывался и даже открыто насмехался сам Пушкин, который в своей статье "Путешествие из Москвы в Петербурга" писал: "В Ломоносове нет ни чувства,ни воображения.Оды его утомительны и надуты".Современники Ломоносова писали, что профессорское звание он получил больше как придворный поэт, лакейски восхвалявший сильных мира всего, чем за научную деятельность!

Однозначно Ломоносов при жизни не пользовался особым авторитетом у современников. Когда 15 апреля 1765 года ученый скончался, то в его адрес прозвучало два весьма нелестных некролога.Автор первого некролога — поэт Александр Самороков, выражавший, скорее всего, общее мнение интеллигенции XVIII века,написал: "Угомонился дурак и не будет больше шуметь"! Автор второго — наследник престола Павел, заявил : "Что о дураке жалеть — только казну разорял и ничего не делал"!

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Ломоносов был просто популяризатором наук, говоря современным языком был хорошим научным менеджером, за что и навечно вписал свое имя в историю Матушки-России, однако считать его великим ученым, обогатившим науку величайшими открытиями, на мой взгляд, цинично и не разумно!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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