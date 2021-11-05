Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье!

Золушка:-Принц,туфелька подошла ,когда свадьба? Принц: Знаю я вас ,блядей, теперь будем мерить бюстгальтер!

Жена говорит:

— Мойша! Ты почти два часа выносил мусор! Как таки так можно!

— Сара, успокойся! Я ж его таки продал его бомжам!

Жена мужу:

— Я тебя просила 2 гвоздя в стену вбить!

— А я вбил!

— Вбил?! А куда я утюг буду включать?!

Жена захотела разнообразия в постели, на что муж предложил поменяться местами. ..Теперь она спит у стенки, а он с краю!

Встречаются после 23 февраля два пса, один весь перебинтован. — Что с тобой? — Хозяин избил- за что? — Покусал я его… — Да за что? — Представляешь, нажрался гад и на День Победы все мои медали нацепил….

После того как врач объявил мужику страшный диагноз - бесплодие, он был так растерян, что даже не знал, что сказать своей беременной жене…!

Во время урока в школе для детей новых русских. Училка: — Кто ещё не купил домашнее задание, поднимите руки … Училка: — Кто ещё не купил домашнее задание, поднимите руки …

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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