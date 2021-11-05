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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                            Смейтесь на здоровье!

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Золушка:-Принц,туфелька  подошла ,когда  свадьба? Принц: Знаю я вас ,блядей, теперь  будем мерить бюстгальтер!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Жена говорит:
— Мойша! Ты почти два часа выносил мусор! Как таки так можно!
— Сара, успокойся! Я ж его таки продал его бомжам!

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Жена мужу:
— Я тебя просила 2 гвоздя в стену вбить!
— А я вбил!
— Вбил?! А куда я утюг буду включать?!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Жена захотела разнообразия в постели, на что муж предложил поменяться местами. ..Теперь она спит у стенки, а он с краю!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Встречаются после 23 февраля два пса, один весь перебинтован. — Что с тобой? — Хозяин избил- за что? — Покусал я его… — Да за что? — Представляешь, нажрался гад и на День Победы все мои медали нацепил….

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

После того как врач объявил  мужику страшный диагноз - бесплодие, он был так растерян, что даже не знал, что сказать своей беременной жене…!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Во время урока в школе для детей новых русских.
Училка: — Кто ещё не купил домашнее  задание, поднимите руки …

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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