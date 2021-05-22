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9 мифов, которые давно пора выбросить из головы

Есть вещи, в которые мы начинаем верить только потому, что в них верит наше окружение. И мало кто при этом задумывается над тем, правдив ли факт на самом деле. Готовы поспорить, что вы убеждены в стопроцентной пользе молока для наших костей и в том, что Эверест — самая высокая гора. Если да, то сейчас самое время узнать правду.

1.

9 мифов, которые давно пора выбросить из головы

Существует ошибочное мнение о том, что водка — один из самых безопасных алкогольных напитков. Вероятно, такое мнение складывается из-за чистого спирта, который в ней содержится.

На самом же деле водка, наоборот, один из наиболее вредных видов алкоголя. В ее производстве, как и в производстве любой ликеро-водочной продукции, используется спирт-ректификат, из-за которого и развивается привыкание. Кроме того, этот вид спирта негативно влияет на организм в целом и на отдельные органы.

2.

9 мифов, которые давно пора выбросить из головы

Еще один факт, в который верят многие люди, что эффект плацебо срабатывает только на людях. На самом же деле плацебо подвержены и животные, но не без участия человека. Так, например, если собака больна, а ее хозяин дает ей лекарство, то у собаки сработает рефлекс, который связан с таблеткой: дают таблетку — значит, боли нет. Даже если таблетка — просто витаминка.

3.

9 мифов, которые давно пора выбросить из головы

В рекламе молочных продуктов часто звучит фраза о том, что эти продукты — отличный источник кальция, который так необходим нашим костям.

Безусловно, кальций — важная составляющая, которая требуется организму. Но кальций из молока, например, никак не предотвратит переломы.

Ученые из Гарварда провели исследование, в котором выяснили, что люди из «немолочных» стран страдают от переломов порой даже меньше, чем те, кто употребляет молочную продукцию регулярно. Поэтому не стоит пить молоко литрами, надеясь при этом, что вы настолько укрепите свои кости, что им ничто не будет угрожать. Кальций можно получать и из других продуктов: сардин и лосося, бобов, миндаля, инжира.

4.

9 мифов, которые давно пора выбросить из головы

Распространено мнение, что частое употребление шоколада может привести к появлению акне на коже. Но это неправда. Исследование, в котором часть людей кормили батончиками, содержание шоколада в которых было на 10% больше обычного, показало, что состояние их кожи и кожи тех, кто просто ел батончики без шоколада вообще, никак не отличаются.

Результаты исследования были подтверждены дерматологами, поэтому если в организме нет никаких значительных отклонений, то шоколад на состояние кожи не повлияет.

5.

9 мифов, которые давно пора выбросить из головы

«Если уж и начинать бегать, то нужно бегать каждый день». Подобные заявления ошибочны. Ученые провели эксперимент и доказали, что ежедневный бег может не только навредить, но и стать абсолютно бесполезным для тех, кто с помощью него хочет поддерживать здоровье и хорошую форму.

Слишком частый быстрый бег может привести к сердечным заболеваниям, высокому кровяному давлению, болезни Альцгеймера и преждевременному старению. Если вы все-таки любите бегать, то лучше делать это с умеренной скоростью до 9 км/ч. При этом бегать рекомендуется 3–4 раза в течение недели, пробегая не больше 30 км за все тренировки.

6.

9 мифов, которые давно пора выбросить из головы

Некоторые думают, что черная дыра — это действительно дыра. На самом же деле это просто очередной космический объект с невероятно большой гравитационной силой, не пропускающий даже свет. Только с помощью телескопа можно обнаружить черную дыру и увидеть отличие звезд, находящихся рядом с таким объектом космической системы, от других звезд.

7.

9 мифов, которые давно пора выбросить из головы

Пожалуй, подавляющее большинство считает, что Эверест — самая высокая гора на планете. Это правдиво, только если рассматривать то, что находится выше уровня моря. Если брать высоту гор в целом, учитывая части, находящиеся под водой, то Эверест не является самой высокой точкой. Это звание переходит к вулкану Мауна-Кеа, который находится на Гавайях. Его высота составляет 10 203 м, 4 205 м из которых находятся над уровнем моря.

8.

9 мифов, которые давно пора выбросить из головы

Существует распространенное мнение, что во время грозы вполне безопасно находиться в автомобиле, а все потому что именно шины способны защитить транспорт от возможного удара молнии. Но это просто миф. Машина и правда может оказаться хорошим укрытием, но не благодаря шинам, а благодаря салону, сделанному из металла. Но и такая защита сработает, только если закрыты все окна и двери.

9.

9 мифов, которые давно пора выбросить из головы

Если у человека спросить, какая пустыня самая большая в мире, то он, конечно, назовет Сахару. И ошибется. Сахара не является самой большой пустыней. Это заблуждение связано с тем, что под понятием «пустыня» все мы чаще всего понимаем огромные безжизненные площади, где сухо и много песка, однако пустыня — это территория, на которой выпадает минимальное количество осадков. В связи с этим самой большой пустыней на планете является Антарктида.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2217447901468035148/

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