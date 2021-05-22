9 мифов, которые давно пора выбросить из головы

Есть вещи, в которые мы начинаем верить только потому, что в них верит наше окружение. И мало кто при этом задумывается над тем, правдив ли факт на самом деле. Готовы поспорить, что вы убеждены в стопроцентной пользе молока для наших костей и в том, что Эверест — самая высокая гора. Если да, то сейчас самое время узнать правду.

1.

Существует ошибочное мнение о том, что водка — один из самых безопасных алкогольных напитков. Вероятно, такое мнение складывается из-за чистого спирта, который в ней содержится.

На самом же деле водка, наоборот, один из наиболее вредных видов алкоголя. В ее производстве, как и в производстве любой ликеро-водочной продукции, используется спирт-ректификат, из-за которого и развивается привыкание. Кроме того, этот вид спирта негативно влияет на организм в целом и на отдельные органы.

2.

Еще один факт, в который верят многие люди, что эффект плацебо срабатывает только на людях. На самом же деле плацебо подвержены и животные, но не без участия человека. Так, например, если собака больна, а ее хозяин дает ей лекарство, то у собаки сработает рефлекс, который связан с таблеткой: дают таблетку — значит, боли нет. Даже если таблетка — просто витаминка.

3.