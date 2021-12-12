Геи и лесбиянки СССР, о которых вы не знали и никогда бы не подумали на них...

В Советском Союзе, как известно, секса не было. И обсуждать свою сексуальную ориентацию было не только не прилично, но и опасно для жизни. С 1934 года в стране действовала уголовная статья за “мужеложство”.

Но сегодня мы поговорим о выдающихся личностях советского кинематографа, театра и музыки, которые не пренебрегали однополыми отношениями.

Фаина Раневская





До сих пор ходит немало слухов вокруг личной жизни великой актрисы. И многие упорно делают вывод, что Фаина Георгиевна все-таки предпочитала любить женщин. Помните ее знаменитое высказывание: «Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм — это не извращения. Извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду!»

Георгий Милляр

«Вся нечистая сила нашего синематографа» — так актер называл сам себя. Из-за нелюдимого характера коллеги и соседи обвиняли во всех смертных грехах актера и в реальности. Отсутствие личной жизни порождало много слухов относительно его ориентации. Хотя, конечно, сам Георгий Францевич никогда открыто не заявлял о своей гомосексуальности.

Юрий Богатырев

«Свой среди чужих, чужой среди своих» – так можно охарактеризовать жизнь этого потрясающего актера в реалиях советского бытия. Юрий Георгиевич очень болезненно воспринимал свою, так называемую, особенность.

Отрицание своей природы привело в конце концов актера к тяжелой депрессии, а в последствие – к алкоголизму, который и послужил причиной скоропостижной смерти этого великого актера.

Рудольф Нуриев

Несмотря на мировую славу и поклонение самых высокопоставленных лиц, на родине Нуриева ждало одно – тюремное заключение с конфискацией имущества. Поэтому, его знаменитый «прыжок к свободе»в аэропорту Парижа был скорее вынужденным шагом. Говорят, Рудольф Хаметович обладал очень скверным характером. К примеру, его любимой забавой на западе было целовать при встрече людей взасос, а затем иронично замечать, что это старинная русская традиция.

Юлия Лемигова

Последняя «Мисс СССР» Юлия Лемигова уже много лет живет в США. С 2000-х годов модель начала встречаться с известной теннисисткой Мартиной Навратиловой. В 2014 году после открытого чемпионата США Навратилова сделала предложение возлюбленной, и уже через пару месяцев пара поженилась в Нью-Йорке.

Сергей Эйзенштейн

Новатор, создатель культовых фильмов, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа, Сергей Эйзенштейн никогда не скрывал своих нежных чувств к мужчинам, несмотря на наличие жены. Во многих своих фильмах он откровенно восхищается красотой мужского тела. «Если бы не Маркс, Энгельс и Ленин, я был бы вторым Оскаром Уайльдом», – говорил великий режиссер.

Вадим Козин

Известно, что Вадим Козин получил орден Красной звезды за выступления на передовой во время Великой Отечественной войны. Но даже это не помогло легендарному певцу избежать тюремного заключения. Причем, Вадим Козин – единственная знаменитость СССР, осужденная за гомосексуализм дважды. В общей сложности, артист провел в лагерях около 15 лет своей жизни.

Сергей Иосифович Параджанов

Одним из самых ярких советских бисексуалов и одним из известнейших людей, подвергшихся преследованию за гомосексуальность, стал выдающийся режиссер Сергей Иосифович Параджанов (имя при рождении Саркис Параджанян, 1924-1990), который провел в тюрьме четыре года после того, как был осужден по печально известной статье 121.

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