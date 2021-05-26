10 научных объяснений появления полтергейста, призраков и прочей нечисти

Согласно проведённому в 2005-м году Институтом Гэллапа опросу, 37% американцев верят в существование домов с привидениями, а в соответствии с опросом 2013-го года 47% верят в призраков.

Это удивительные цифры, однако когда вы в следующий раз услышите жуткий звук, не вызывайте охотников за привидениями — лучше обратитесь к учёным, ведь для каждой тени, полтергейста и потустороннего голоса существует рациональное объяснение.

1. Электрическая стимуляция мозга

Тени людей наблюдали напуганные очевидцы со всего мира: этих тёмных существ можно заметить уголком глаза, но при пристальном взгляде они исчезают. Многие считают их демонами, другие думают, что это астральные тела, а некоторые полагают, что они — путешественники во времени, бывшие здесь секунду назад, а затем отправившиеся дальше. Тем не менее, у некоторых исследователей есть и более шокирующие теории.

Когда швейцарские учёные воздействовали на больную эпилепсией пациентку с помощью электрической стимуляции, дела пошли совсем жутко — пациентка сообщила о тени человека, сидящего позади неё и копирующего каждое её движение. Когда она села, тень тоже села, а когда пациентка наклонилась вперёд и обхватила руками колени, тень обвилась вокруг её тела и держала её.

Врачи попросили пациентку прочитать карточку, но, когда женщина попыталась её взять, тень выхватила карточку у неё из рук.

Учёные случайно стимулировали левый височно-теменной узел — часть мозга, отвечающую за восприятие человеком себя. Вторгшись в область, помогающую нам отличить себя от других, врачи «отключили» у пациентки способность воспринимать собственное тело, что привело к созданию тени-подражателя.

2. Идеомоторный эффект

Спиритуализм был популярен в 1840-х и 1850-х годах, он якобы предлагал людям способ поговорить с умершими близкими. Одним из способов общения была доска для спиритических сеансов. Всё ещё популярная и сегодня, доска была покрыта буквами, цифрами и простыми словами вроде «да» и «нет». Люди должны были возложить руки на кусочек дерева, называемый планшеткой, и задать вопрос, а призрак должен был ответить, перемещая планшетку от буквы к букве.

Другим жутким способом взаимодействия с духами было опрокидывание стола. Во время сеанса люди собирались вокруг стола и возлагали на него свои руки. К всеобщему удивлению стол начинал двигаться будто бы сам собой — он мог стоять на одной ножке, подниматься над землёй или стремительно бегать по комнате.

Определённо, за многими такими контактами стояли обыкновенные жулики, но были ли мошенничеством все встречи с духами? Известный физик Майкл Фарадей (Michael Faraday) захотел это выяснить. Посредством экспериментов Фарадей обнаружил, что столы движутся благодаря идеомоторному эффекту — сила внушения заставляет наши мышцы двигаться без вмешательства сознания: люди ожидали, что планшетка станет двигаться, поэтому сами неосознанно перемещали её.

Аналогичное мероприятие состоялось в 1853-м году, когда четыре врача провели экспериментальные сеанс. Они тайком рассказали половине участников сеанса, что планшетка будет двигаться вправо, а другой половине — что влево, и планшетка не сдвинулась с места.

3. Инфразвук

Увидев серое привидение рядом с письменным столом, исследователь Вик Тэнди забеспокоился, что в его лаборатории могут обитать привидения, но на следующий день Тэнди сделал интересное открытие. Во время подготовки к фехтованию он поместил шпагу в тиски, затем учёный заметил, что лезвие вибрирует само по себе. Он понял, что сила, воздействующая на шпагу, должна быть ответственна и за появление привидений в его лаборатории. Вик Тэнди имел дело с инфразвуком.

Люди могут слышать звуки до 20 000 Гц, но мы не можем различать звук ниже 20-ти Гц. Этот «тихий» шум называется инфразвуком, и, хотя мы не можем слышать его, мы можем его почувствовать как вибрации. Доктор Ричард Вайсман считает, что мы можем чувствовать эти волны своим телом, особенно желудком, и они могут вызывать как позитивные эмоции вроде благоговения, так и негативные вроде страха, беспокойства или даже паники.

Инфразвук может возникнуть из-за бурь, ветра, погодных условий и даже бытовой техники. Но вернёмся к Вику Тэнди: после того, как он наблюдал вибрацию своей шпаги, он узнал, что в его лаборатории был установлен новый вентилятор, и, конечно же, он и был источником звука на частоте около 19-ти Гц.

Доктор Вайсман считает, что эти колебания часто становятся причиной «паранормальной активности» в местах с «привидениями». Например, при исследовании двух канализационных стоков он обнаружил доказательства инфразвука — движение над головой, производимое машинами и людьми. Вайсман считает, что именно это объясняет появление призрачных фигур и жутких шагов в таких местах.

4. Автоматизм

Что общего между колдунами и Ширли Маклейн? Они создают каналы в другой мир. Такое туннелирование — одна из древнейших попыток человечества достичь духовного мира. Идея состоит в том, чтобы очистить разум, соединиться с каким-нибудь космическим сознанием, а дальше пусть всё сделает древний дух, вошедший в ваше тело, который абсолютно не кажется угрожающим.

Шаманы древних религий верили, что провожают в другой мир мёртвых, а телепсихолог Джон Эдвард утверждает, что может разговаривать с теми, кто уже пересёк роковую черту. Медиум Джей Зет Найт утверждает, что поддерживает постоянный контакт с сущностью по имени Рамта — духом Атлантиды, которому более 35-ти тысяч лет. Разумеется, и здесь существует много мошенников, но как быть с людьми, которые искренне верят в то, что делают?

Ответ на это — автоматизм, или изменённое состояние сознания, когда люди высказывают какие-то мысли, но не осознают этого. Поэтому, когда медиум очищает свой разум, он якобы начинает искать доброжелательного духа. Предполагается, что духовный гид входит в его тело, а затем сообщает тайные знания о Вселенной. При очищении разума в голове медиума начинают появляться случайные идеи и образы, но обстановка заставляет предположить, что они приходят от потусторонней сущности.

Тем не менее, все эти идеи представляют собой не более чем наше собственное не полностью сформированное мнение. Наш мозг способен придумать самые сумасшедшие идеи без малейшего вмешательства с нашей стороны. Сколько раз вас внезапно посещало вдохновение? А сколько раз вам приходили на ум странные мечты или кошмары? Потусторонний советчик тут ни при чём, это ваш собственный мозг, постоянно находящийся в работе.

5. Конвекция

Представьте: вы исследуете жуткий запустелый особняк посреди ночи, и вдруг воздух холодеет. Однако когда вы делаете несколько шагов вправо или влево, температура воздуха становится нормальной — парапсихологи называют это холодным пятном. По словам охотников за привидениями, холодное пятно является признаком паранормальной активности. Когда призрак решает появиться из воздуха и до смерти напугать людей, он нуждается в энергии, поэтому забирает тепло из окружающей среды (в том числе из человека) и появляется.

Тем не менее, у учёных есть гораздо более простое и скучное объяснение. Когда скептики исследовали дома с привидениями, они обычно обнаруживали, что прохладный воздух входит в дом через дымоход или окна. Но даже если комната полностью изолирована, есть и другое объяснение: каждый объект имеет свою собственную температуру, и некоторые поверхности теплее, чем другие.

В попытке выровнять температуру в помещении объекты пытаются избавиться от избыточного тепла — этот процесс называется конвекцией: тёплый воздух движется вверх, а холодный остаётся внизу, аналогичным образом сухой воздух во влажном помещении тоже опускается вниз. Подобные завихрения воздуха человеком ощущаются как прохлада, что создает впечатление холодного пятна. Так что в следующий раз, когда почувствуете присутствие призрака, включите обогреватель.

6. Проблемы с камерой

Охотники за привидениями любят и одновременно с тем ненавидят… шары. Эти шары света якобы являются духами людей, уже ушедших из жизни, но ещё не успевших попасть на тот свет. Невидимые для человеческих глаз шары можно увидеть только на фотографиях, а вот тут всё немного сложнее.

Скептик Брайан Даннинг утверждает, что когда пятнышко пыли или жучок находятся слишком близко от объектива, они отображаются на фото в виде размытого круга. А благодаря вспышке этот шар становится ярким — таким образом, его принимают за призрака. Вполне объяснимая ошибка, не так ли?

Даже большинство тех, кто верит в призраков, к фотографическим доказательствам относятся скептически. Парапсихолог Памела Хит (Pamela Heath) хоть и считает, что существуют фотографии настоящих призраков, указывает на несколько естественных причин появления на фотографиях шаров — тонкие волоски, грязные или мокрые линзы, отражение в линзах или движение во время экспозиции.

Многие веб-сайты, посвящённые паранормальным явлениям, перестали принимать фотографии, поскольку им присылают слишком много ошибочных. Итак, благодаря общим представлениям о том, как работает фототехника, шары на фотографиях нельзя признать доказательством существования призраков.

7. Отравление угарным газом

В 1921-м году врач-офтальмолог Уильям Уилмер опубликовал в американском журнале по офтальмологии странную историю — он рассказал о семье «Н» и их доме с привидениями. Этот дом стал для семьи филиалом ада на земле: двери в нём постоянно хлопали, мебель сама собой перемещалась, а в пустых комнатах слышались шаги. Один ребёнок почувствовал, как на него кто-то сел, на другого напал таинственный незнакомец, а мать посреди ночи проснулась и увидела мужчину и женщину, стоявших в изножье кровати, и мгновение спустя они исчезли.

Призраки появлялись снова и снова, все члены семьи устали от этого и постоянно находились в подавленном настроении, а затем начали погибать комнатные растения. Именно тогда они обнаружили неисправную печь — дым должен был уходить в трубу, но вместо этого шёл в дом. Оказывается, семья страдала от отравления угарным газом.

Окись углерода (СО) не имеет запаха или цвета, так что её очень трудно обнаружить. Это опасно, потому что наши красные кровяные тельца поглощают СО гораздо легче, чем кислород, и кислородное голодание приводит к таким симптомам, как слабость, тошнота, спутанность сознания и в конечном итоге смерть. Но прежде чем вы сыграете в ящик, у вас могут возникнуть галлюцинации, как и в случае с семьёй «Н».

В 2005-м году одна женщина увидела духа в своей ванной комнате. Оказалось, паранормальное явление было связано с протекающим водонагревателем, наполняющим дом СО. Держитесь подальше от угарного газа, потому что иначе вы вероятнее всего можете увидеть призраков.

8. Массовая истерия

В июне 2013-го года более трёх тысяч рабочих объявили забастовку на швейной фабрике в Газипуре, Бангладеш. Они не протестовали против ненормированного рабочего дня и не требовали повышения заработной платы, но просто хотели, чтобы кто-нибудь убрал призраков из уборной: сердитый дух напал на работницу в дамской комнате, после чего все рабочие запаниковали. Затем последовал бунт, и для восстановления порядка пришлось вмешаться полиции.

Аналогичный случай произошёл в школе в Патонге, Пхукет, когда 22 студента были госпитализированы после того, как увидели призрак старухи. Владелец фабрики в Бангладеше, кстати, пригласил экзорциста, но, возможно, вместо этого ему следовало позвонить психотерапевту.

И рабочие, и студенты стали жертвами психологического явления — массовой истерии. Эти коллективные помрачения возникают, когда люди постоянно испытывают стресс, что, как правило, случается в обстановке подавления — в школах со строгими правилами или на рабочих местах. Этот отложенный стресс затем превращается в такие физические симптомы, как головная боль, тошнота или спазмы. Добавьте к этой относительно изолированной среде религиозные или культурные предрассудки, и пожалуйста — у вас есть рецепт катастрофы. Другие люди «поймают» те же странные симптомы, которые будут распространяться подобно болезни, а затем последует паника.

Следует отметить, что очень немногие из трёх тысяч работников завода на самом деле столкнулись с призраком, даже женщина, которая всё это начала, на самом деле ничего не видела. Она заболела и просто предположила, что виной всему злой дух, однако её убеждение было настолько сильным, а обстоятельства сложились настолько удачно, что все поверили. К счастью, хоть без человеческого жертвоприношения обошлось, и то хлеб.

9. Ионы

К сожалению, реальные охотники за приведениями не носят с собой упаковки с протонами, зато они используют такие инструменты, как счётчик ионов. Счётчик ионов — вы не поверите! — подсчитывает ионы, атомы с нечётным количеством протонов и электронов. Если атом получает электрон, то становится отрицательным ионом, а если теряет-то положительным.

Охотники за привидениями от ионов без ума, потому что они якобы свидетельствуют о присутствии чего-то паранормального. Некоторые говорят, что присутствие призрака препятствует возникновению нормального количества ионов в атмосфере, в то время как другие утверждают, что призраки питаются ионной энергией, когда хотят появиться и испугать людей до смерти.

Ионы появляются под воздействием природных явлений: погоды, солнечной радиации, радона, так что всё сводится к тому, как охотник интерпретирует доказательства. Охотники за привидениями смотрят на свои ионные счётчики и думают: «Да! Паранормальное явление!».

Интересно, что как положительные, так и отрицательные ионы могут повлиять на наше настроение. Отрицательные ионы могут заставить нас чувствовать себя спокойными и расслабленными, в то время как положительные ионы могут стать причиной головной боли и плохого самочувствия. Этим как раз и можно объяснить, почему живущие в домах с привидениями люди часто жалуются на усталость и головную боль.

10. Квантовая механика

Квантовая механика изучает мельчайшие типы материи, и это привело к некоторым довольно удивительным изобретениям. Тем не менее, когда физики начинают говорить о призраках и духах, это кажется несколько странным. Возьмём, к примеру, доктора Стюарта Хамероффа и его друга физика Роджера Пенроуза.

Хамерофф и Пенроуз предполагают, что человеческое сознание происходит из микротрубочек в клетках мозга, и эти канальцы отвечают за квантовую обработку — в основном, наших душ. Хамерофф и Пенроуз уверены, что, когда люди переживают предсмертный опыт, вся квантовая информация покидает мозг, но при этом продолжает существовать вне его, и именно поэтому некоторые люди сообщают о выходе из тела и свете в конце туннеля.

Как и следовало ожидать, многие учёные с этой теорией не согласны, но к доктору Генри Стаппу это не относится. Как уважаемый квантовый физик, который работал со знаменитым Гейзенбергом, Стапп считает, что личность человека в состоянии пережить смерть и существовать дальше как «ментальная сущность».

Стапп выдвинул теорию, что умершие люди могут вернуться в физический мир, а значит, одержимость духом или туннелирование действительно возможны. Вопрос в том, принимают ли все эти учёные желаемое за действительное? Или же они вполне могут оказаться современными Галилеями?

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