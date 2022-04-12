Почему шестой сын царя стал императором?

Как получилось, что шестой (!) сын царя законно унаследует престол, станет правителем-реформатором. Перевернет с ног наголову все прежние устои. Оставит неизгладимый след в истории нашей страны. Каковы на это шансы?

Споры вокруг одиозной фигуры последнего русского царя и первого императора Всероссийского, не утихают, по сей день. В одной статье сразу всего не охватишь, начнем с самого начала.

В ночь на 30 мая (9) июня 1672 года у царицы Натальи Нарышкиной появился первенец. Для его отца – царя Алексея Михайловича, он был четырнадцатым ребенком. Первая жена Алексея – Марья Милославская скончалась после тяжелых родов в марте 1669. Она оставила царю 10 детей (трое из тринадцати ею рожденных умерли во младенчестве).

Через несколько месяцев после смерти матери умирает царевич Симеон, а немногим позже наследник престола Алексей. Именно эти обстоятельства определили детство и всю дальнейшую жизнь Петра Алексеевича, будущего императора. Так уж случилось, что все сыновья Алексея Михайловича от Марьи были крайне слабы здоровьем.

Первенец – Дмитрий умер младенцем, Алексей – внезапно скончался в возрасте 15 лет, Федор – следующий по старшинству престолонаследник (ему удалось побыть царем, хоть и недолго) тоже очень болезненный, с детства страдающий цингой мальчик, Иван (соправитель Петра), так и вовсе умалишенный. Видимо понимая слабость мужской линии, царь Алексей в 1671 году выбирает себе в жены дородную, статную Наталью Нарышкину.

Наталья Нарышкина.

Курляндский дипломат Яков Рейтенфельс (современник Петра I), позже напишет про неё - «Это — женщина в самых цветущих летах, росту величавого, с черными глазами навыкате, лицо имеет приятное, рот круглый, чело высокое, во всех членах изящная соразмерность, голос звонкий и приятный, и манеры самые грациозные».

В положенный после свадьбы срок Наталья приносит своему царю долгожданного здорового мальчугана. Его окрестили Петром. До года его растила царица. После, по традиции он был отдан на воспитание нянькам. Царевичу не было еще и четырех лет, когда умирает его отец.

На престол взошел его старший брат, Федор. Он же становится опекуном малолетнего Петра. Новый царь – болезненный пятнадцатилетний подросток. Большую силу при дворе получает его мать и многочисленная родня.

Даже до смерти Алексея с влиятельными боярами – Милославскими довольно простому роду Нарышкиных было не тягаться, а уж после и подавно. Наталья с Петром и двумя его сестрами вынуждена поселиться в селе Преображенском под Москвой.

В Преображенском будущий царь растет до 10 лет.

Петр I в детстве.

Он воспитывается почти как простолюдин (конечно с оговоркой на происхождение), имеет достаточно много воли для игр и детских шалостей. А вот чего Петр не имеет, так это сообразного царевичу образования. Патриарх Иоаким прикрываясь борьбой с «латинизацией» настаивает на том, что бы в отличие от старших братьев образованием Петра занимались не ученики Симеона Полоцкого, а плохо образованные дьяки Никита Зотов и Афанасий Нестеров. В истории не осталось точных данных причин такого решения. Так же неизвестно сам патриарх так решил или таким образом пыталась на всякий случай обезопасить себя родня Федора – Милославские. Так или иначе, Петр Великий до конца своих дней остался малограмотным, писал с ошибками и имел скудный словарный запас. Компенсировать это не удалось даже за счет огромного практического опыта, который позже приобрел самодержец. Наступает 1682 год, умирает болезненный Федор. Остро встает вопрос – кто будет править. Умалишенный Иван (согласно традиции он должен наследовать престол) или малолетний Петр. Наталья Нарышкина, женщина умная и решительная, вспоминая годы унижений, заручившись поддержкой московского патриарха, объявляет, что Федор еще при жизни передал скипетр своему младшему брату. Царем объявляют Петра I. К власти в Кремле приходит клан Нарышкиных. Милославским крайне трудно бороться с ними – их претендент умственно отсталый и болезненный Иван. Но Софья (старшая сестра Петра и Ивана), не сдается. Подстрекает стрельцов, распускает слух, что Нарышкины убили Ивана – законного престолонаследника. От расправы Петра с матерью спасает только её находчивость. Наталья выводит обоих братьев на «красное крыльцо» Кремля и бунтующие стрельцы немного успокаиваются. Те не менее, воспользовавшись ситуацией, Милославские объявляют царями обоих братьев, причем старшим царем становится Иван. Регентом при Иване, что не удивительно называют Софью. В музейных запасниках Кремля до сих пор хранится двойной трон Алексеевичей с небольшим оконцем посередине (в это оконце Софья подсказывала царям как себя надо вести и, что отвечать на приемах). При регенте – Софьи Нарышкины опять теряют свои позиции, затаивают злобу на несколько лет. В стране наступает период двоецарствия.