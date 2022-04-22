Презренный нарцисс — как его распознать и что делать

Нарцисс обыкновенный очень любит себя и не умеет любить других. Перверзный нарцисс очень любит себя и любит причинять другим моральные страдания. «Перверзный» или или «перевернутый нарцисс» — означает перевёрнутый «искажённый». Это манипулятор, который полностью переворачивает ваше представление о мире и прочно устанавливает в его центр себя.

Перверзный нарцисс не способен чувствовать вину, сострадание, жалость, любовь. Он умело имитирует эти чувства, чем вводит жертву в заблуждение.

Это хищник, который питается вашим вниманием, восхищением, страданиями. Использует вас так, как ему выгодно. Чем вам больнее — тем ему вкуснее.

Охотник ищет яркую жертву, потому что подбить ценный экземпляр намного интереснее и повышает самооценку. Ему нужна статусная, умная, полная жизненной энергии. Такая встреча обернётся для жертвы, в лучшем случае, лёгким психическим расстройством.

Перверзный нарцисс: признаки

Перверзный нарцисс умело прячется. Его приоритетная задача — подсадить на крючок и удерживать как можно дольше, чтобы выдоить максимум. Поэтому он маскируется под хорошего. Самая большая проблема заключается в том, что жертва, которая находится рядом с ним долго, не осознаёт, что её едят. Жертву убеждают, что такое отношение — норма, и, даже, награда для такой никчёмной личности, как она.

Он много говорит о себе. Достижения других людей незначительны, как и проблемы. В центре этого мира он, а остальные — игрушки, которых он рассадил вокруг себя. Хочет с ложечки кормит, хочет головы отрывает — его же игрушки. Конечно, искусный манипулятор не будет открыто рассуждать на такие темы, но, на всякий случай, подсчитайте количество «я» в речи этого человека. Всё начинается как в сказке. В начале отношений перверзный манипулятор выкладывается на полную мощность. Он будет петь серенады под балконом, приготовит шарлотку по маминому рецепту, о котором вы вскользь упоминали. Он будет заваливать цветами и подарками, разговорами о душевном — что угодно, лишь бы добиться у вас ощущения, что вот он «тот самый», родственная душа и любовь на всю жизнь. Нарцисс наблюдателен, это позволяет ему подстроиться под вас и давать то, что вы хотите. Если человек слишком идеальный — ищите подвох. Его бывшие — очень плохие люди. Не по факту, по словам. У перверзного всегда виноваты другие. Другие — плохие, они хорошие. «В тебе всё не так». Вам часто делают замечания. Вы не правильно одеваетесь, говорите, ходите. Не ту музыку слушаете, не те книги читаете, плохо работаете, слишком громко закрываете дверцу шкафа и вообще бесите своим недовольным лицом. Месть и зависть. Манипуляторы любят хвастаться, как они когда-то наказали обидчика. Потому что их нельзя обижать. И так будет с каждым. Таким образом манипулятор предупреждает вас, что бы вы не вздумали, если что, затронуть его ранимую душу. Также, эти люди склонны проявлять зависть по отношению к другим, но высказывают её как обесценивание или критику: «Не такой уж крутой этот Илон Маск, у него просто связи в правительстве и мама денег дала на бизнес». Вы ощущаете нестабильность. Отношения кажутся мутными. Не понятно, кто вы друг другу. Нет чётких договорённостей, не видны перспективы. Вы чувствуете себя неважно. В то время, когда сознание полностью затуманено, тело посылает сигналы о бедствии. Частые головокружения, потеря сознания, снижение веса, бессонница. Любое обострение болезни может сигнализировать о том, что рядом с вами моральный насильник.

Методы манипуляции перверзного нарцисса

Как, понять, что человек, который рядом, болен нарциссизмом?

Чтобы создать качественную иллюзию, манипулятору нужно постараться. Если вы жертва перверзного, то важно понимать, что по-настоящему опасный хищник не берёт информацию из книг, он не учится манипулировать. Это природное чутьё и оно редко ошибается.

Многие из перверзных нарциссов сами не осознают, что творят. Они просто восполняют потребность в энергетическом ресурсе. Как льву не стыдно перед антилопой, что он её ест, так и перверзному не стыдно унижать и обижать вас.

Психологам удалось отследить некоторые приёмы, которые загоняют жертву в угол.

Газлайтинг. Термин пошёл из старого американского фильма «Газовый свет». По сюжету, мужчина ищет сокровища на чердаке и когда он поднимается туда и включает свет, он во всём доме начинает мерцать. После, он убеждает жену, что ей всё мерещится: и шаги на чердаке и мерцания света. Он прибегает к разным способам убедить её в том, что она сходит с ума и неправильно видит мир. А она начинает верить в это. Так работает манипулятор. Изящно подменяет понятия и внушает, что это вы глупы, не доглядели, не так поняли и вообще, подзабыли. Попытка вызвать ревность. Флирт на глазах партнёра, активное общение с противоположным полом в соцсетях — всё это направлено на создание у вас ощущения, что вы можете потерять такого прекрасного человека. Это подстёгивает бороться и ещё выше выпрыгивать из штанов, чтобы доказать свою преданность хозяину. Бойкот. Нарцисс уходит, игнорирует, чтобы показать, какие страдания вы ему причинили. Главная цель — спровоцировать чувство вины. Вы ранили его и сейчас он уйдёт навсегда, лишив вас лакомого себя. Задабривание. Конечно, иногда он будет подкармливать сахаром, потому что абсолютное подавление психика не выдержит. Сломанная игрушка манипулятору не интересна. Подкармливанием могут быть признания в любви, просьбы понять и простить. Иногда это может быть предложение пожениться. А потом вы забудете заправить постель или допустите ещё какую-нибудь ужасную оплошность, чем сильно расстроите его тонкую натуру. И всё. Как с таким человеком в ЗАГС идти? Опять всё испортили! Большая проблема в том, что вот эти качели сильно расшатывают психику. Ещё, они провоцируют поочерёдную выработку гормонов удовольствия и стресса. Мозг запоминает, что с этим человеком связана гормональная активность. Так создаётся зависимость на биохимическом уровне. Жертва превращается в наркомана, зависящего от манипулятора. Введение в замешательство. Сегодня он говорит, что это красное платье прекрасно подчёркивает вашу фигуру, а на следующий день оно вдруг становится слишком вульгарным и вообще не идёт. Постоянные противоречия выбивают жертву из колеи и она теряет ориентиры. Обесценивание. Жертве внушают, что она ничего из себя не представляет. Вне зависимости от того, каких успехов она добилась. Манипулятор нарочно занижает её самооценку, чтобы она держалась за того, кто рядом. Жертва начинает сомневаться, кому она такая нерадивая нужна. «Почему ты с ними дружишь?». Перверзному нарциссу нужно отрезать вас от реальности. Поэтому, все ваши друзья постепенно перейдут в категорию неподходящих. Он попытается привести к идее «мира для двоих»: зачем нам кто-то ещё, если и так вместе хорошо. Если вы упорствуете, нарцисс подстроит всё таким образом, что вы поссоритесь с близкими людьми. Особо коварный поссорит вас с семьёй. «Зачем тебе работать?». Партнёр убеждает вас, что сам в состоянии обеспечить семью. Тем самым, он пытается лишить вас финансовой опоры, чтобы вы полностью зависели от него. Если вы достигли больших успехов, он может не призывать бросить работу и жить за ваш счёт. Часто «искренне не понимая» за что вам, такому неумёхе, платят деньги. «Это всё из-за тебя». Вам внушают вину. Если бы не ваша работа, то давно бы поехали в отпуск. Если бы вы не были так глупы, он бы на вас не накричал. Если бы вы не совали свой нос не в свои дела, то и не знали бы, что он вас обманул. Зачем лезите? Вскоре, вы и правда ощущаете вину. Он убедит вас, что вы придираетесь, закатываете истерики на ровном месте. Ответственность всегда будет на вас.

Перверзный нарциссизм: как бороться

Лучший способ борьбы с перверзным нарциссом — сменить номер телефона, удалиться из соцсетей и переехать на другой континент. Затем, найти психолога и пройти курс терапии.

К сожалению, такой метод борьбы многим недоступен. В любом случае, тактика поведения должна быть направлена на разрыв отношений, потому что с годами нарциссизм только прогрессирует, а так как сами нарциссы свою болезнь не осознают, к психологам обращаются редко. К моральному насилию может примкнуть физическое, поэтому следует быть очень осторожным.

Не пытайтесь играть с ним по его правилам. Нарцисс интуитивно избегает таких же как он. Ему нужны люди с выраженными человеческими качествами, умением помогать и сострадать. Если вы оказались в паре с таким человеком, то вы точно никак не сможете его переиграть, он это предусмотрел. У вас может немного получаться, но он почувствует это и усилит напор. Оставьте попытки убедить его в неправоте. Человек с нарциссическим расстройством личности не способен чувствовать вину. Даже если он скажет «прости, я был не прав» — это очередная манипуляция. Чтобы проверить это, спросите, в чём именно он был неправ. Как правило, нарцисс от ответа уйдёт. Не позволяйте ему лишать вас контактов. Если ему не нравятся ваши друзья, ваша семья или коллеги по работе, пусть он ограничит общение с ними, но не вы. Вам же нравятся эти люди. Поддерживайте финансовую независимость. У вас всегда должны быть свои деньги. Если он говорит, что вас не ценят на работе и надо уходить — это уловка, способ лишить вас финансовой опоры. Попробуйте проанализировать сами, как к вам относятся. В крайнем случае, поищите другой вариант, но не бросайте работу полностью. Примите тот факт, что он не изменится и вы не вылечите его своей любовью. Он не способен чувствовать любовь и быть благодарным. Ваши светлые и волшебные чувства не пробудят в нём человечность. Отслеживайте момент, когда вам в очередной раз хочется спасти его и останавливайте себя. Он взрослый человек и может помочь себе сам или пойти к специалисту. Задайте себе вопрос: какими я вижу идеальные отношения? Если воображение рисует вихри страсти и драму, как в книжках, значит, вам нужно пересмотреть свои взгляды на модель взаимоотношений. Лучше всего обратиться за консультацией к психологу, потому что представление о том, какой должна быть любовь формируется в раннем возрасте. Психолог поможет откорректировать модель и помочь восстановиться после разрушительных отношений. Укрепляйте самооценку и веру в себя. Старайтесь не замыкаться на отношениях. Ходите на тренинги, которые вам интересны, знакомьтесь с людьми. Чем больше в вашей жизни будет новых людей и увлечений, тем меньше места займёт болезненная зависимость. Слушайте интуицию. Если вам кажется, что пора бежать — пора бежать.

Есть ли жизнь после нарцисса

Немецкие учёные, в ходе исследования коры головного мозга человека, установили, что у нарциссов меньше серого вещества в части мозга, ответственной за эмоции. То есть, их поведение обусловлено строением организма. Поэтому, сетовать на них не стоит. Вы же станете обижаться на волка за то, что он волк? Скорее, увидев его, тихонько двинетесь назад. Так и с подобными людьми, тактика одна — избегать и убегать. Это сложно, если психика надломлена, а организм привык на физиологическом уровне. Но, проявив волю вы сможете.

Будьте более осмотрительны, не покупайтесь на сказочных принцев и принцесс — и вам обязательно повезёт найти здорового партнёра.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2459458123453433918/

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