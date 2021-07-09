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Китайский инженер создал самобалансирующийся велосипед

Китайский инженер создал самобалансирующийся велосипед

Однажды китайский инженер Чжи Хуэй Цзюнь ехал на велосипеде на работу, упал и здорово проехался лицом по асфальту. День был испорчен, лицо саднило, а любимые им велопрогулки отныне потеряли изрядную долю очарования. Но технарь — на то и технарь, чтобы не страдать, а действовать.

Спустя 4 месяца инженер создал самобалансирующийся велосипед, на котором сможет ездить даже тот, кто в жизни не садился на обычный велик.

Чжи Хуэй Цзюнь трудился над этим проектом в свободное от основной работы время. Он вдохновился беспилотным велосипедом, который создали конструкторы из Пекинского университета Цинхуа еще в 2019 году. Однако инженер-одиночка решил придумать все самостоятельно, не опираясь на чужие разработки.

В его велосипеде используется продвинутая система акселерометров и гироскопов, способных отслеживать малозаметные движения велосипеда и корректировать их.

Самобалансирующийся велосипед оказался настолько хорош, что держит вертикальное положение практически идеально. Он может сохранять равновесие как в неподвижном состоянии, так и в движении. Даже если повесить на руль тяжелый груз, например кирпич, велосипед не отклонится в сторону.

Китайский инженер создал самобалансирующийся велосипед

Однако Чжи Хуэй Цзюню было мало и этого. Он также оснастил свой велосипед камерой с датчиками, которые позволяют ему избегать препятствий на пути.

Иначе говоря, это практически идеальный велосипед: если дать ему ИИ, то он станет полноценным беспилотным устройством. Единственная слабость изобретения — оно работает за счет литиевой батарейки, и если та сядет, ездок рискует повторить кульбит инженера с падением лицом в асфальт.

Чжи Хуэй Цзюнь окончил Китайский университет электронных наук и технологий в 2018 и с тех пор участвует в программе Huawei Young Genius. Он работает над созданием ИИ в компании-производителе смартфонов Oppo, а в свободное время развлекает себя изобретательством. На своем YouTube-канале молодой инженер показывает примеры собственного творчества: от пауэрбанков с цветным дисплеем до небольших роботов.        

Источник : https://masterok.livejou...

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