Раковорская битва была намного крупнее Ледового побоища, но о ней мало кто знает

Малоизвестной осталась битва, состоявшаяся между немецкими рыцарями и русским войском, несмотря на то, что она была крупнее Ледового побоища.

После ледового побоища не прошло и 20 лет, как в 1268 году случилось новое сопротивление - Раковорская битва. Люди, жившие в те времена, были убеждены, что новая битва имела большие масштабы нежели прежняя.

Замок Раковор (Раквере, Эстония), современный вид.

Новый противник.

Дания утвердилась в северной части Эстонии в 18 веке, и стала еще одним соперником для земли в Прибалтики. Для новгородцев испокон веков эстоны были должниками. Именно поэтому Дания была для них враждебным государством, и в 1267 году произошли первые сражения.

Богатыря Давмонта на родине Литве лишили всего, и он вместе с жителями Пскова объединился для сражения в Раковорской битве. На подмогу на главную площадь прибыл князь Переяславский, приведший с собой свою дружину. Князь Владимирский сам не смог лично присутствовать на сражении, но отправил вместо себя своих детей, а именно Михаила и Святослава. Родственники Невского так же приняли участие в сражении. Юрий князь Суздальский, являвшийся племянником Невского, так же поспешил на поле битвы. Именно так было создано русское войско.

Русские решили взять крепость Раковор зимой 1267 года. Данная крепость была опорным пунктом в Эстонии.

Поражение, которое вследствие стало победой для русского войска.

На кануне битве состоялась встреча, и послы Тевтонии убедили всех, что они будут нейтральны в войне, которая намечалась между русскими и датчанами.

В начале 1968 года русские охватили Раковор со всех четырех сторон, а именно случилось это событие 23 января. По сообщению разведчиков, ожидался подход немецкого войска. Тогда уже становилось ясно, что тевтонцы будут воевать против русских.

18 февраля была страшная битва, которую в будущем будут вспоминать новгородцы с содроганием. Многие воины из русского войска погибли, многих так и не нашли. Но несмотря на это, немецкое сопротивление было сломлено и отодвинуто до самого Раковора на нашем правом фланге. Всю ночь русское войско готовилось к новой атаке, но утром выяснилось, что немецкое войско ушло с место боя. Русские стали победителями в битве.

Почему кровавая битва осталась забытой?

Испокон веков считалась, что оставшиеся на поле битвы являлись победителями. Но, не смотря на одержанную победу, потери русских были очень велики. Хроники того времени провели подсчеты, что русских в 3 раза больше погибло на поле битвы нежели немцев.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Каким образом Персидская империя столетиями контролировала большие территории, чем Древний Рим? https://otari.mirtesen.ru/blog/43870777574/

Зачем на самом деле старообрядцы устроили в России революцию (https://otari.mirtesen.ru/blog/43575626176/)

Почему сокол более "гуманная" хищная птица, в отличие от ястреба, и чем ещё отличаются эти два хищника. https://otari.mirtesen.ru/blog/43851229252/