"Ты офицер, почему бандита охраняешь?". Как храбрый майор в 90-е вел свою войну против бандитов. И узнал в главаре ОПГ своего бывшего друга

Дмитрий Огородников вел свою бескомпромиссную борьбу с ОПГ

Многие клеймят 90-е годы в нашей стране, называя их чуть ли не самым плачевным периодом в России. Преступность была крайне высокой. А люди в погонах, что должны были защищать простых граждан от беспредела, сами были "оборотнями в погонах". Либо закрывали глаза на происходящее, боясь за свою жизнь.

Тем не менее именно в 90-е годы появлялись храбрые и принципиальные сотрудники, которые не шли ни на какие уступки бандитам. И с которыми нельзя было "договориться". Таким человеком был "гроза тольяттинских ОПГ" майор Дмитрий Огородников.

Дмитрий родился в Самаре 29 февраля 1964 года в семье рабочих. В 1978 году вступил в ВЛКСМ. От армии не прятался. Дедовщины не боялся и легко мог постоять за себя. Решительный, дисциплинированный и ответственный боец, - командиры посоветовали ему после службы устроиться работать в милицию.

Огородников так и сделал. После "дембеля" в 1984 году он устроился на службу в ОВД. Ну а в 1989 году его назначили оперуполномоченным уголовного розыска центрального РУВД. Огородников поступил и окончил Елабужскую средне-специальною школу МВД СССР.

Физически сильный, ростом под два метра. У оппонентов Огородникова просто не было шансов в рукопашной схватке.

Вскоре не стало страны в которой он начинал работать милиционером. Пришли новые порядки. Многие "воспитанные советские граждане" вдруг проявили свою истинную сущность. В городе, как "грибы после дождя", начали формироваться ОПГ. Многие коллеги Огородникова из милиции "попрятались в кусты". Но Дмитрий и не думал сидеть сложа руки. Он поставил своей целью искоренить всю преступность в городе.

Оперативник сразу перешел к действиям. В середине марта 1993 года возле гостиницы "Жигули" в лесополосе произошла перестрелка между членами двух враждующих группировок "шейкинскими" под началом Константина Шейкина и "сиротенковскими" под началом Игоря Сиротина. Очевидцы вызвали милицию. На выезд поехали четыре сотрудника из которых пистолеты были только у двоих.

В лесополосе собралось около семидесяти бандитов. Завидев милиционеров двое вооруженных людей открыли по стражам порядка огонь. Неизвестно, чем бы все кончилось для милиционеров, но Огородников, пока его товарищи прибывали в прострации, в одиночку ринулся на бандитов, настиг двоих и обезвредил. Остальные преступники после этого предпочли не ввязываться в противостояние и сбежали.

Вскоре о поступке Дмитрия знал весь город. Не был и исключением главарь "шейкинских", который, как оказалось, был бывшим одноклассником и сослуживца Огородникова. Он предложил оперативнику встретиться и поболтать в кафе. Трудно сказать о чем они говорили. Но очевидно было одно - пути бывших друзей разошлись и они встали по разные стороны баррикад.

Лидером "шейкинских" был бывший одноклассник и сослуживец Огородникова Константин Шейкин

Огородников не скрывал от начальства, что встречался с Шейкиным. Его стали подозревать в связях с ОПГ. А он, в свою очередь, продолжал вести войну против всего криминального мира. Однажды, зайдя в кафе он увидел бойца СОБРа, который охранял "типичного братка".

Огородников подошел к бойцу и прямо спросил: "Ты офицер или как? Почему бандита охраняешь?". Между сотрудниками началась словесная перепалка переросшая в драку. Победителем вышел Огородников. После этого бандит с охранником из СОБРа поспешно удалились из кафе, а Огородников занял освободившийся столик.

В 1994 году Огородников стал старшим уполномоченным УВД Тольятти. В этот раз он взялся за группировку "сиротинских". Игорь Сиротин решил провернуть грандиозную аферу на пятнадцать миллионов долларов. Он, через подконтрольные коммерческие фирмы по фальшивым банковским документам выгнал с "Автоваза" около четырех тысяч автомобилей.

Машины были проданы, а часть суммы в пять миллионов долларов взял себе один из подручных Сиротина, некто Дмитрий Гребенюк и уехал с ними в Москву. Огородникову удалось выйти на след Гребенюка. Взяв в напарники оперативника из межрайонного ОБОП Сергея Дичанкина, которого бандиты прозвали "Диким" за его нрав, Огородников направился в Москву.

Напарником Огородникова стал Сергей Дичанкин с которым бандиты разобрались после раскрытия дела об украденных "Жигулях"

Гребенюк, уверенный в своей безнаказанности, даже не особо прятался. Когда милиционеры оказались на его пороге, то мошенник попытался их купить. Дома у него обнаружили три чемодана набитые долларами. Оперативники даже слушать не стали бандита. Просто скрутили Гребенюка, взяли чемоданы и повезли все это в Тольятти в обычном плацкартном вагоне.

Когда Огородников вывалил на стол начальства содержимое чемоданов, руководство сперва даже не поверило, что это настоящие пять миллионов долларов. Колоссальная по тем временам сумма.

Месть "авторитетов" не заставила себя ждать. Киллер подкараулил напарника Огородникова - Сергея Дичанкина на лестничной площадке его же дома. Бандит спустил курок первым. Правда Дичанкин все еще находясь в сознании, успел достать свой ПМ и выпустил в оппонента всю обойму. Прибывшая скорая не смогла спасти храброго милиционера. Но и бандит получил то, что заслужил.

По всей видимости одной из целей данной акции было запугать милиционеров. Но Огородников, потеряв друга, еще активнее взялся за работу. Прямо на улицах города развернулась настоящая война между "татарской" и "напарниковской" группировками. Причем члены группировок никак не были стеснены в средствах. В их арсенале находилось самое современное и экзотическое оружие.

Огородников смог обнаружить целый склад экзотического оружия

Огородников вышел на след главных "исполнителей заказов" группировок. Арестовал их и директора фирмы "Ялкына" Гакиля Исмаилова, через которого проходили все незаконные махинации. Вскоре удалось найти и тайный склад с оружием. В руках милиция оказались автоматы "Хеклер Кох", "Скорпионы", отечественные "АКМ, Вальтеры и многое другое.

Поняв, что с Огородниковым не договориться, бандиты решили от него избавиться. Возвращаясь вечером домой Дмитрий наткнулся на подозрительного молодого человека с женским париком в руках. Парень изменился в лице заметив милиционера. Похоже, что он ожидал Огородникова. Но тот появился чуть раньше и исполнитель заказа просто не успел подготовиться.

Поняв в чем дело Дмитрий скрутил неизвестного. При обыске у него был найден пистолет. Правда на допросе парень все отрицал. И ничего, кроме незаконного хранения оружия предъявить ему не получилось.

В 1996 году, майор Огородников, будучи уже главой уголовного розыска городского УВД вошел межрегиональную следственную группу которая занималась делом "слоновской" группировки. Огородников отправился в Рязань, где сумел разоблачить ликвидаторов этой ОПГ а вскоре и их "работодателей". Он арестовал и лидера "слоновской" но из-за недостатка улик того пришлось отпустить. Впрочем, старания милиционера не прошли даром. Группировка после этого перестала существовать.

Ну а на Огородникова вновь было совершено нападение. Когда Дмитрий возвращался домой на своей машине, прямо на дороге перед ним встал здоровый молодой человек. Огородников резко затормозил. Тут же возле дверей его авто появились еще двое молодых людей. У одного из них был в руках пистолет. Бандиты хотели инсценировать ограбление, а по факту избавиться от храброго майора. Они потребовали от Огородникова отдать им автомобиль.

Дмитрий Огородников

Трое против одного - неравные силы. Но Огородников понимал, что целью оппонентов является вовсе не автомобиль, а он сам. Майор решил действовать. Он выскочил из авто, сбил двоих врагов с ног. Третий направил на него пистолет, но Огородников опередил бандита и выхватив табельный ПМ ранил того в ногу. Надавав тумаков всем троим он, не долго думая, "сложил" их на заднее сиденье и отвез в отделение.

Впрочем, местным "авторитетам" так надоел неподкупный майор, что они решили довести дело до конца во что бы то ни стало. Через какое-то время у подъезда Огородникова уже дежурили несколько подозрительных молодых людей с автоматическим оружием под куртками. Проходившая мимо жена Огородникова даже подумала про себя "похоже это димкины киллеры".

Чутье не обмануло супругу майора. Когда Огородников возвращался домой неизвестные открыли по нему огонь из кустов. Но милиционер не дал оппонентам завершить дело. Упав на землю и поймав несколько пуль он все же сумел достать табельное оружие и даже попал в одного из нападавших. Незадачливые ликвидаторы предпочли скрыться. Ну а Огородников теряя сознание смог вызвать "02". Врачи сумели спасти милиционера несмотря на его тяжелое состояние.

Но у офицера было слишком много недоброжелателей. Где-то в Москве отсиживался в бегах некто Евгений Совков. В бега Совков подался именно из-за расследования Огородникова. Узнав о необычной везучести майора Совков решил, что он то точно закончит начатое его "коллегами" дело. Для осуществления задуманного он нанял троих "ликвидаторов" среди которых был его коллега по прошлым делам Алексей Булаев, бывший "афганец" Александр Белянкин и опытный киллер Александр Гаранин.

Машина Огородникова

Можно сказать, что в этот раз за дело в устранении майора взялись профессионалы. Они выследили машину офицера, выехали за ней на Южное шоссе и, поравнявшись с ней в районе улицы Степана Разина открыли огонь. В руках у бандитов был пистолет и автомат - чтобы наверняка. Машину Огородникова буквально изрешетили. У храброго милиционера не было никаких шансов.

Правда и ликвидаторы не ушли от наказания. Свидетели запомнили и внешность нападавших и номера их машины. От машины бандиты благополучно избавились. Но это им не помогло. В 2001 году Булаев и Гаранин были задержаны и приговорены к пожизненному сроку. Белянкин пропал без вести, а от самого Совкова избавился его же человек.

Так завершился "боевой путь" русского офицера Дмитрия Огородникова. Майор Огородников был храбрым человеком, который вел свою бескомпромиссную борьбу с преступным миром России 90-х годов. И пусть этот период был не самым легким в жизни нашей страны, но именно такое время рождает героев, что вопреки воли начальства и вопреки всем обстоятельствам готово идти до конца.

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