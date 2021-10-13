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20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Что для вас хорошая собака? Это такое лохматое чудовище, при виде которого все волки заикаться начинают? Или подтянутый, сильный защитник слабых и покусатель задов преступников? На крайний случай – ловкий и юркий терьер, гроза крыс и барсуков?

Или маленькие, миленькие песики, которые не защищают, не охраняют, не кусают и не гавкают? Вот как раз именно у последних больше всего шансов оккупировать наши сердца. Особенно у самых маленьких!

Он здесь, чтобы сделать ваш день лучше

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Оккупировал пульт

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Эта собака даже 1 кг не весит!

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

До чего игривый вид!

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Эта подушка щеночку явно велика

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Он втрое меньше руки, которую кусает, но инстинкты берут свое!

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Малыш сиба-ину удивительно похож на хаски!

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Щеночкам так легко везде спрятаться

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Такой маленький в огромном доме. Как он его защищать будет?

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Попытки проявить характер. Отказывается гулять.

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Это как же ему сшили такие носочки?

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Совсем как игрушечный, но настоящий

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

В свои 9 недель он уже почти килограмм весом. Славный зверь будет!

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Как раз в горсти и поместился

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Ого, ковер! Очень много ковра. Стенка.

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Еще один измеритель щеночков

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Пользы пока никакой, зато сколько удовольствия!

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Не смотри так! Ну, ладно.

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Первое знакомство, оно всегда такое

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Человек не имеет права проходить мимо беспризорного щенка

20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

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