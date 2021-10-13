20 собачек не больше ладошки, которые уже с легкостью завоевывают сердца людей

Что для вас хорошая собака? Это такое лохматое чудовище, при виде которого все волки заикаться начинают? Или подтянутый, сильный защитник слабых и покусатель задов преступников? На крайний случай – ловкий и юркий терьер, гроза крыс и барсуков?

Или маленькие, миленькие песики, которые не защищают, не охраняют, не кусают и не гавкают? Вот как раз именно у последних больше всего шансов оккупировать наши сердца. Особенно у самых маленьких!

Он здесь, чтобы сделать ваш день лучше

Оккупировал пульт

Эта собака даже 1 кг не весит!

До чего игривый вид!

Эта подушка щеночку явно велика

Он втрое меньше руки, которую кусает, но инстинкты берут свое!

Малыш сиба-ину удивительно похож на хаски!

Щеночкам так легко везде спрятаться

Такой маленький в огромном доме. Как он его защищать будет?

Попытки проявить характер. Отказывается гулять.

Это как же ему сшили такие носочки?

Совсем как игрушечный, но настоящий

В свои 9 недель он уже почти килограмм весом. Славный зверь будет!

Как раз в горсти и поместился

Ого, ковер! Очень много ковра. Стенка.

Еще один измеритель щеночков

Пользы пока никакой, зато сколько удовольствия!

Не смотри так! Ну, ладно.

Первое знакомство, оно всегда такое

Человек не имеет права проходить мимо беспризорного щенка