Воцерковленный человек - это что такое?

Воцерковленный человек — это действительный член православной Церкви, посещающий церковные службы не реже одного раза в месяц, регулярно исповедующийся, причащающийся, соблюдающий все церковные установления, посты и принимающий участие в мероприятиях, связанных с жизнью Церкви (крестные ходы и т. п.). Воцерковленными являются также люди, вынужденно или добровольно проживающие в местах, удаленных от православных храмов и по этой причине лишенные возможности регулярно посещать службы и принимать участие в Таинствах.

Что такое Церковь

Что значит воцерковленный? Давайте искать ответ на этот вопрос вместе. Воцерковление совершается во время Таинства Крещения. Этот обряд символизирует посвящение младенца Богу. Но можно понимать это слово и по-другому. Корень его — слово Церковь, Тело Христово, объединение всех христиан одной конфессии. То есть воцерковление — вхождение младенца в состав этого Тела, присоединение его к большой общей Душе — Церкви. Такое единение предполагает общность понимания основ веры, молитвенной жизни, соблюдаемых правил.

Девушка в Церкви

Воцерковленная девушка должна стремиться стать образцом целомудрия, порядочности, вежливости. Этим она косвенно ведет проповедь среди окружающих ее неверующих людей.

Что объединяет людей в Церкви

Она чаще всего не пользуется косметикой, старается выглядеть опрятной. Одежда подразумевает скромность, вкус, меру, отсутствие всякой вычурности, вульгарности. Хорошо, если она всегда одета так, чтобы можно было спокойно войти в храм. Иногда такое желание возникает спонтанно. Не обязательно одеваться во все черное, бесформенное. Но нужно стараться не смущать внешним видом людей, присутствующих на церковной службе. У девушек обычно свободного времени больше, чем у замужних женщин, поэтому они часто становятся членами благотворительных организаций, волонтерами.

Воцерковленный человек — это православный христианин, который считает себя частью Церкви, а ее - своей жизнью, стремится жить по новозаветным заповедям. Он может быть бизнесменом, спортсменом, отцом большой семьи, но обязательно ставит во главу угла веру во Христа. Участие в службах и таинствах для него — потребность. Он должен понимать смысл происходящего в храме во время службы. Большинство воцерковленных людей соблюдают установленные православной Церковью посты, считают необходимостью чтение определенной литературы, знают и ежедневно читают утренние и вечерние молитвы православного Молитвослова. Верующему человеку обязательно знакомо чувство духовного единения с другими членами Церкви. В праздничные дни оно особенно остро ощущается. Людей объединяет желание разделить радость и все, что наполняет душу.

Как воцерковить другого человека

Что значит воцерковить человека? Если вернуться к символическому значению слова "воцерковление", то это значит ввести человека в Церковь. Не просто взять его за руку и подвести ко всем "сильным" иконам и мощам, не вручить ему Молитвослов, а помочь по-настоящему ощутить единство всех верующих — живых и усопших. Он должен увидеть, что Церковь — это настоящая семья. Нельзя понимать под словом "церковь" здание для отправления богослужений. Человек, который ни с кем в храме не общается, может быть на самом деле членом Церкви, а тот, кто здоровается за руку со всеми прихожанами и причтом, может оказаться Ей чуждым. То есть, воцерковить — значит дать понимание об основах православного вероучения, помочь сделать первые шаги в новой жизни и освоить основные церковные установления, правила поведения в храме. Это должен делать священник или человек со специальным духовным образованием. Если за воцерковление другого человека берется простой прихожанин, он должен посоветоваться со священником. Он грамотно расскажет о том, как это правильно сделать, какую литературу прочесть.

Евангелие и творения Святых отцов — азбука Православной Церкви

Воцерковленный человек — это христианин, твердо знающий основные евангельские заповеди, знакомый с содержанием учения Святых отцов Церкви. Обязательное условие — не только знать наизусть, но ясно понимать и всей жизнью подтверждать содержание текста Символа веры. Началом знакомства с Церковью должно стать чтение и внимательное изучение Нового Завета. Хорошо, если в этом сможет помочь священник или верующий человек, который сам тщательно изучает его. Но, к сожалению, сейчас найти руководителя в духовной жизни почти невозможно. Поэтому и нужно прибегать к молитве и помощи Святых Отцов. Тогда сам Бог становится руководителем на этом важном пути. Новичку можно начать с книги: "Добротолюбие. Избранное для мирян".

Почему именно Святые отцы? Нужно попробовать представить, что человек идет на лыжах по незнакомому лесу. Перед ним отличная лыжня, а рядом многочисленные запорошенные ответвления. Что выберет разумный человек? Хорошая лыжня — это путь, проложенный Святыми Отцами. Они словно звонят нам с другого конца леса и говорят: "Сынок, иди по моим следам, я благополучно достиг цели". Каждый из них прошел этот путь и старательно закрепил лыжню. Умный, конечно, смело пойдет по лыжне, глупец — станет искать свой, новый путь и наверняка поплатится за свою самонадеянность тем, что скоро заблудится.

Но чтобы верно понимать святоотеческие труды, тоже нужен помощник. Понятным для современного человека языком их учение изложил игумен Никон (Воробьев). Его книга "Письма о духовной жизни" содержит переписку с его духовными детьми, в которой на бытовом уровне изложено, как понимать и применять на деле святоотеческое учение. Чуть сложнее, великолепным языком XIX века, это учение изложено в творениях святителя Игнатия (Брянчанинова). Совсем просто и понятно труды Святых Отцов и евангельские заповеди для современного человека разъясняет профессор Московской духовной академии А. И. Осипов. Познакомиться с его пониманием можно на его личном сайте. Что значит воцерковленный человек? Это тот, кто разделяет взгляды верных детей Церкви на основы Православия, любит и уважает ее, верит в истинность ее учения.

Семья и Церковь

Верующему человеку гораздо проще вести духовную жизнь, если в его семье все члены сознательно верят в Бога и испытывают потребность в церковном общении. Воцерковленная семья образуется, когда пару создают два верующих человека. Реже верующему мужу или верующей жене удается привлечь к Церкви свою половинку.

В каждой воцерковленной семье непременно дети воспитываются в православной вере. Норма — общая утренняя и вечерняя молитва всей семьей, чтение жизнеописаний святых за обеденным столом и, конечно, регулярное общее посещение богослужений, участие в Таинствах. Все это способствует утверждению в вере каждого из членов семьи в отдельности. Воцерковленный человек это понимает и обязательно заботится о том, чтобы все его родные стремились к духовной жизни.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2337831509595523397/

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