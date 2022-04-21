Легенда о третьем сыне Адама и Евы и причем здесь царица Савская

Все знают трагическую историю Каина и Авеля — двух сыновей первых людей на земле. Но не все знаю, что у Адама и Евы были и другие дети.

После убийства Авеля и изгнания Каина, у Адама и Евы родился еще один сын — Сиф. Причем, вы мы ведем свой род именно от него, так как Ной был его потомком, а остальные, как известно, не выжили.

Уильям Блейк. "Адам и Ева находят тело Авеля".

Кроме этого интересного факта, с Сифом связана еще одна популярная в древности легенда.

По ней, когда Адам состарился, то очень сильно болел и из-за этого просто умолял Бога забрать его к себе. Просил об этом и любящий отца Сиф.

Бог услышал их молитвы и послал к ним архангела Михаила, который дал Сифу несколько семян древа познания и велел положить их под язык отцу.

Адам через несколько дней, как сам того и хотел, умер. А из семян под его языком выросло великолепное дерево, которое много лет спустя срубят по приказу царя Соломона, чтобы построить мост к приезду царицы Савской.

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