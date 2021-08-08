Где находится душа человека: мнение церкви

Согласно Библии, Бог вдохнул жизнь в сотворенное тело Адама — «И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Душа, согласно православному учению, нематериальна и бессмертна, после смерти тела она отходит к Богу.

Храм нерукотворный

Святой Кирилл из Александрии, живший в VI—V веках, указывал, что происхождение каждой души есть тайна, которая известна лишь Творцу: в Святом Писании этот вопрос не раскрывается, но православная церковь отвергает взгляд еретика Оригена, который считал, что души предсуществуют где-то в горнем мире. Идею эту Ориген позаимствовал из языческой философии Платона.

На опасность другой ереси указывает святой XIX века — Игнатий Брянчанинов. Он пишет, что язычники верят, что их душа —это частица божества, и уточняет, что Писание явно свидетельствует о том, что и тело человеческое, и его душа — сотворены Богом, а значит, не могут являться Его частью: «Руце Твои сотвористе мя и создасте мя» (Пс. 118, 73). РПЦ признает, что человек состоит из тварных тела и души и при этом способен и тем, и другим быть причастным к Богу по благодати.

Известный старец Иоанн Крестьянкин в книге «Размышления о бессмертной душе» писал, что душа – это нерукотворный храм, в котором следует обитать Божьему Духу.

Что такое душа?

В этом достоинство человека, какого Бог не дал даже ангелам. При крещении душа делается белой и чистой, но грехами и помыслами мы загрязняем ее; очистить же душу можно только покаянием.

Совершенно очевидно, что душа есть у каждого человека – именно это обстоятельство отличает нас от животных. Разум и ум, чувства, совесть, мораль – все это производные души. Но что она сама из себя представляет?

На древних иконах душу показывали как дымок, исходящий их уст умирающих.

Святой Григорий из Ниссы определял ее как живую и разумную «сущность», Тертуллиан и Григорий Богослов указывали, что душа – суть «дыхание Бога», что тоже мало добавляет к определению: «Душа есть сущность сотворенная, живая, разумная».

Епископ из Емесса, Немезий, уточнял, что душа – точно не тело человека, и не свойство этого тела, а «бестелесная сущность». С ним соглашался Ориген, который верил, что душа – нематериальна.

Подводя итог, можно сказать, что человек – это плотское тело и бесплотная душа, которая имеет определенные свойства – бестелесность, разумность, ум, речь, бессмертие (неуничтожимость). Блаженный Феодорит из Кирра говорил о душе, что она «проста и разумна», а епископ Григорий (Нисский) говорил о сущности души как о «неименуемой и неведомой».

Христианские мыслители указывают, что и душа имеет границы. Например Тертуллиан, считал, что душа все же имеет свое «тело», свой облик, свои границы. А Св. Макарий из Египта уточнял, что душа как «тонкое тело» облекается членами тела телесного, но сама имеет вид и образ схожий с ангельским. Св. Епископ Ириней Лионский писал, что душа «имеет образ человека и поэтому узнаваема».

То есть бестелесная сущность – душа имеет свои границы и образ. Но раз она может быть видима и даже узнаваема, значит, она должна где-то находиться?

Где же ты, душа?

Сами люди определяют нахождение души по-разному – одни называют солнечное сплетение, другие голову, третьи сердце, четвертые – вообще точку в 10 см над макушкой.

Ветхий Завет недвусмысленно связывает душу и кровь, причем, как у всех живых тварей – и у людей, и у животных. В книге Бытия (9:4) можно прочитать следующее: «Только плоти с душею ее, с кровию, не ешьте», а книга Левит трижды уточняет: кровь – табу, поскольку «душа тела в крови», «душа всякого тела есть кровь его». Именно отсюда исходит запрет есть кровь, который существует и у иудеев, и у православных христиан.

Однако многие из Святых отцов думали по-своему. Святитель Григорий Богослов считал, что душа – это не огонь, не гармония разных частей, составляющая единое целое, и уж точно не «кровавый поток», пробегающий по телу. Святитель Григорий Палама писал, что душа бесплотна, и потому не может занимать конкретное место, но она и не вездесуща, а значит, ограничена.

Богослов и антрополог Авраам Позов, живший в XX веке, писал, что душа с человеческим организмом связана «в определенных пунктах», но пронизывает собою все тело, занимает его форму и из-за этого в древнецерковной науке называется «тонким телом» человека.

А где же дух?

С духом все еще сложнее. Если человек двусоставен и создан Богом из тела и нематериальной души, то откуда же в нем вдруг появился дух? И что он такое?

Св. Игнатий Брянчанинов давал определение духа как стремление ума к божественному разуму, через которое человек постигает мудрость Бога. Это некое свойство души, для развития которого она использует мозг и сердце. А следовательно, дух является свойством (частью?) души, находится в ней и с ней же исходит из тела по смерти человека.

Святитель Иоанн Златоуст вообще считал, что душа и дух – это синонимы как тело и плоть.

Среди богословов вопрос о духе так и не решен. Возможно, что дух, как считал Свт. Григорий Палама, действительно является неким божественным даром человеческой душе, которая с помощью него может видеть, ощущать и чувствовать самого Бога.

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