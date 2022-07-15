Эти 25 вещей запрещает Библия, но мы все равно их делаем

Библия считается одной из самых популярных и читаемых книг в мире. Для многих убежденных иудеев и христиан это абсолютный авторитет, руководство к действию, формирующее нравственные принципы и убеждения.

Тем не менее, многие христиане ежедневно совершают грех за грехом и даже не подозревают об этом. Взглянем правде в глаза: эта книга запрещает делать многие вещи, которые люди с удовольствием выполняют на постоянной основе. По крайней мере, современные нравственные стандарты одобряют многие из этих деяний.

1. Консультация у экстрасенсов

«Не стремитесь к чародеям и волшебникам, чтобы не получить скверны…» На самом деле люди недалекого ума, которые тратят целые состояния на приемы у экстрасенсов и получают «советы» у аферистов, заслуживают своей участи.

2. Когда женщины носят сексуальную одежду

«Я хочу, чтобы женщины одевались скромно, с порядочностью и пристойностью». Это дельный совет для девушек, которые хотят оставаться в безопасности и не давать своему ревнивому мужу лишнего повода для беспокойства.

3. Мастурбация

«Человек совершает грех вне тела, а блудники против собственного тела». Ярким примером «безгрешности» может стать Джим Левенштейн из кинофильма «Американский пирог».

4. Просмотр порнофильмов

Кажется, он был не настолько глуп, если совершил сей акт с выпечкой.

«Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с похотливыми намерениями, уже прелюбодействует с ней в своем сердце». Интересно, считать ли это грехом, если просмотр порнофильмов проводится в общеобразовательных целях?

5. Ношение шикарных вещей

«Я хочу, чтобы женщины украшали себя правильно, стыдливо и целомудренно. Никакого плетения волос, золота, жемчуга и дорогих одеяний». Мы до сих пор не знаем, кто убил знаменитых реперов Тупака Шакура и Кристофера Уоллеса (Notorious BIG), но они носили на себе слишком много золота. Их жизнь была такой короткой…

6. Употребление в пищу бекона (свинины)

«Не ешьте тех, кто жует жвачку, и тех, у кого раздвоены копыта. Они нечисты для вас». Если свиные отбивные так плохи для нас, перейдем на сало.

7. Рваная одежда

«И сказал Моисей своим сыновьям: не обнажайте свои головы и не раздирайте свою одежду. Вы не умрете и не наведете гнева на весь народ Израиля…»

Стивен Тайлер, Билли Айдол, Томми Ли, Оззи Осборн, Слэш и много других рок-звезд, так же как и их поклонники, не должны беспокоиться о грехах в виде беспорядочных половых связей и приема наркотиков. Они совершили нечто более ужасное, надев рваные джинсы и майки.

8. Употребление в пищу странных маленьких животных (улиток)

«Они также должны быть нечисты для вас, ведь они сродни пресмыкающимся по земле кротам, мышам, змеям, ящерицам, хамелеонам и черепахам». Мы не знаем, как насчет остального мира, но французы, судя по всему, великие грешники. Неужели билет в ад им уже заказан?

9. Татуировки

«Не делайте шрамов на вашем теле даже во имя мертвых, не накалывайте на себе символы». Тот маленький дельфин на пояснице, который был наколот в 17-летнем возрасте во время весенних каникул, в конечном счете осудил вас пожизненно.

10. Повторный брак

«Тот, кто отпускает свою жену к другому, прелюбодействует. Тот, кто принимает жену, ушедшую от мужа, тоже прелюбодействует». Как бы то ни было, нам искренне жаль Элизабет Тейлор, ведь на ее счету восемь законных браков.

11. Распускать слухи

«Ты не станешь ухом среди народа своего, ты не будешь стоять против крови ближнего». Может быть, уже пришла пора сказать пухленькому другу и лысому начальнику все, что вы о них думаете, прямо в глаза?

12. Переедание

«…И приставил нож обжоре к горлу». Из двух пороков - есть свинину и переедать - первый является меньшим злом.

13. Женщины, разговаривающие в церкви

«Пусть ваши женщины молчат в церкви, ибо не позволено им говорить. Но им приказано быть в послушании». Редкий человек в 21 веке может сказать женщине, чтобы она замолчала, и при этом его не обвинят в сексизме и женоненавистничестве.

14. Вступление в однополые связи

«Не ложись с мужчиною, как с женщиною – это мерзость». Человек может быть самым добрым, самым щедрым, самым полезным для общества и самым законопослушным гражданином, но его грехи навсегда закроют для него дорогу в рай.

15. Играть в американский футбол

«Свинья имеет копыта, на копытах разрез глубокий. Она не жует жвачки, но нечиста она для вас. Вы не ешьте мяса их и не прикасайтесь к их трупам». Символ профессиональной команды из Арканзаса – это свинья. Животное довольно популярно в качестве талисмана. Если мяч во время игры выходит за пределы схватки, его называют «мертвым». И действительно, лучше играть в хоккей или футбол на траве.

16. Добрачный секс

Нет смысла цитировать одну из бесчисленных глав в Библии, в которой говорится о греховности добрачных сексуальных отношений. Поверьте нам на слово, это фундаментальная христианская вера. Так что 99 процентов современных людей являются грешниками.

17. Ношение полиэстера или одежды из любых смешанных тканей

«Вы должны соблюдать мои уставы. Вы не должны размножать два вида скота своего, не должны сеять на поле два вида семян или носить одежду из двух видов материалов, смешанных друг с другом». Криштиану Роналду прав, когда требует у руководства «Реала» футболки из 100-процентного хлопка. Может быть, он знает то, чего мы не знаем? Ну а миллионы футболистов по всему миру тем временем могут получить серьезные неприятности.

18. Прерванный половой акт как способ контрацепции

«Когда Онан вошел к жене брата своего, он изливал семя на землю». Просто в те времена еще не было презервативов.

19. Ассорти из морепродуктов

«Все твари, у которых нет перьев и чешуи, обитающие в морях и реках, плавающие в водах – все они будут скверной для вас. Не ешьте мяса их, иначе станете держать свое тело в мерзости». Это абсолютная месть красным омарам.

20. Работа в субботу

«Суббота свята для вас. Кто ее осквернит, тот будет предан смерти. Кто станет в оную делать дело, душа его должна быть истреблена из среды народа. В течение шести дней делайте дела, но седьмой день посвящен Господу». Пусть каждый скажет за себя. Тогда мы посмотрим, есть ли на Земле хоть один человек, которому не грозит ад из-за этого смертного греха. Скорее всего, это те люди, которые не работали ни единого дня в своей жизни. Повезло же ленивцам!

21. Когда жены приходят своим мужьям на подмогу

«Когда люди ссорятся друг с другом, и жена одного окажется рядом, чтобы вывести мужа из рук бьющего, должна сама быть выведена». Просто сидите сложа руки и наслаждайтесь схваткой. Представьте, что вам достались бесплатные билеты на бокс. Если ваш муж выиграет, значит, вы выбрали правильного человека. Если же он потерпит поражение, тогда вы замужем за слабаком. Примите это как данность.

22. Круглые стрижки

«Вы не должны округлять боковые пряди вашей головы». Легендарной ливерпульской четверке и Джиму Керри, носившему такую стрижку в фильме «Тупой и еще тупее» явно не повезло.

23. Стричь бороду

«Не будешь портить края бороды твоей». Мужчины, вы правда хотите носить растительность на лице? Тогда эспаньолка, усы и двухнедельная щетина недопустимы. Никогда.

24. Ложь и обман партнера

«Жена не должна отделяться от своего мужа (если он обманывает, она должна примириться с ним), а муж не должен разводиться со своей женой». Если вы узнали, что у супруга есть интрижка на стороне, не обращайте на это внимание. Вы можете также закрыть глаза на побои, психические издевательства, тунеядство и прочие шалости, особенно если вы – женщина. Теперь становится совершенно понятно, откуда феминистки получили такой мощный импульс в борьбе за свои права, и почему они злы на мужчин и общество в целом.

25. Питаться чизбургерами (жирной пищей)

«Это постановление вечное, с самого рождения вашего и до самой смерти. Во всех жилищах, во всех трапезах не должно быть ничего с жиром и кровью». Поклонники жирной пищи, узнав об этом грехе, в этот же день захотят принять буддистскую веру.

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А вы знали об этом?

Группа американских и немецких астрономов выступила с весьма неожиданным заявлением. Исследователи космоса утверждают, что в том случае, если человечество вдруг начнет получать послания от представителей внеземной цивилизации, то такие сообщения следует немедленно уничтожать, не подвергая расшифровке. Ученые полагают, что мы никогда не сможем соблюдать все условия безопасности, расшифровывая послания из иных миров, а потому делать этого ни в коем случае не стоит, насколько бы огромным ни было наше любопытство.

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