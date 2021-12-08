Михаил Калинин: какой «гарем» был у «всесоюзного старосты»

В 1919 году председателем Всероссийского Центрального Исполкома стал Михаил Калинин. Находясь на посту более тридцати лет, он заслужил звание «всесоюзного старосты» и авторитет среди товарищей-большевиков. Правда, за внешним видом интеллигентного и располагающего к себе партийного руководителя скрывался человек с весьма неоднозначными увлечениями.



Образцовый руководитель

Таких коммунистов, как Михаил Калинин, принято было называть «старыми большевиками». Свою политическую деятельность он начал еще до Октябрьской революции, впечатлившись марксистскими идеями. У сына тверских крестьян было немного шансов построить блестящую карьеру. Помог Калинину случай – знакомство с Лениным и дальнейшая скоропостижная кончина предыдущего главы ВЦИКа Якова Свердлова. После этих событий Михаилу Калинину предложили занять освободившуюся должность. Известно, что Троцкий после назначения Калинина сказал ему такие слова: «Твой отец был деревенским старостой, а ты теперь — всероссийский!» Так это неформальное, но почетное звание и закрепилось за Михаилом Калининым.

На фоне однопартийцев Калинин выделялся благодаря своей «профессорской» внешности. Он всегда был аккуратно причесан, одет «с иголочки», носил острую бородку и очки. В начале политической карьеры Михаил Калинин едва не поплатился за столь нетипичный для сторонника пролетарской диктатуры образ. Во время выступления на митинге матросы приняли его за представителя ненавистной буржуазной интеллигенции и уже были готовы расправиться с оратором. Пришлось Калинину спасаться бегством, чтобы в буквальном смысле спасти собственную жизнь. Однако в 1930-х годах он уже являлся одним из самых влиятельных партийных деятелей СССР. Со всей страны Калинину приходили письма с жалобами, просьбами и предложениями. Памятуя о крестьянском происхождении своего соотечественника, простые люди называли его «добрым дедушкой Михал Иванычем» и ждали от него помощи в решении насущных проблем.



Судьба строптивой фаворитки

Истинный характер «всесоюзного старосты» для многих был загадкой. О слабостях и опасных похождениях Калинина наверняка знали только избранные, среди которых был и Сталин. «Добрый дедушка Михал Иваныч» имел серьезные скелеты в шкафу, способные при определенных обстоятельствах стоить ему не только карьеры, но и свободы.

Михаил Калинин питал нездоровую страсть к юным балеринам, и по этой причине даже стал покровителем Большого театра в 1922 году. Так ему было куда проще получать доступ к новым жертвам и взаимодействовать с ними в более приватной обстановке. Поговаривали, что приглянувшихся председателю девушек после выступлений привозили к нему в кабинет, где артистки исполняли фуэте прямо на письменном столе. От экстравагантных предпочтений Калинина, разумеется, страдала его супруга. Она уехала от мужа на Алтай, чтобы ничего не знать о его похождениях, а в конце 1930-х годов по обвинению в «троцкизме» получила несколько лет лагерей.

Была и другая версия – знакомые семьи Калининых полагали, что Сталин наказал Калинину за то, что та якобы не сумела наставить мужа-сластолюбца на путь истинный. Многие балерины вовсе не были против отношений с Михаилом Калининым, ожидая взамен на свою благосклонность получать от него материальные блага. Тот, в свою очередь, действительно осыпал фавориток подарками: преподносил им за свидания дорогие духи, платья и сладости. Тем не менее далеко не всем был по душе такой формат «общения» с пожилым партийным деятелем.

Однажды Калинин увлекся шестнадцатилетней балериной Беллой Уваровой, но взаимности не дождался. После этого щедрый благодетель артисток превратился в кровожадного тирана, повсюду преследовавшего несчастную девушку. Между тем Уваровой прочили блестящую карьеру: танцами она занималась с четырех лет, затем начала учиться хореографии и сама занималась постановкой балетных этюдов. Директор балетного училища делала все, чтобы оградить девушку от навязчивого внимания Калинина, но тот не унимался. После двух недель знакомства со «всесоюзным старостой» Белла Уварова исчезла. Поиски балерины продолжались больше месяца. Затем в подмосковном лесу был найден ее труп.

Началось следствие, которое установило, что в день ее исчезновения неизвестные насильно посадили Беллу в автомобиль после спектакля и скрылись. Близкие балерины были уверены, что девушку отвезли на дачу Калинина. После трагедии дирекция Большого театра обратилась за помощью напрямую к Сталину. По его распоряжению была создана комиссия в составе Маленкова, Ежова, Поскребышева и Мехлиса. В ходе расследования Калинину изрядно потрепали нервы, но все же избавили от наказания. Чтобы замять дело, Михаила Калинина на две недели отправили в отпуск. Согласно официальным документам – «на лечение». А вот родители Беллы Уваровой куда сильнее пострадали за тщетные попытки добиться справедливости. Вскоре после гибели балерины они были осуждены как шпионы и репрессированы.

Оксана Баринова



Источник : https://russian7.ru/post/mikhail-kalinin-kakoy-garem-byl-u-v...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Спасибо автору этой статьи за правдивый рассказ о этом большевистском выродке и подлости палача народов Сталина , который благодаря своему авантюризму наказал не этого «всесоюзного козла»(как Калинина называл сам Сталин),в родителей несчастной юной балерины!

Любопытно, что в 1937 году на обеде у Ворошилова после праздничной демонстрации «сердобольный» вождь народов Сталин сказал: «Мы не только уничтожим всех врагов, но и семьи их уничтожим, весь их род до последнего колена» . Именно после этого 15 августа 1937 года нарком внутренних дел Николай Ежов подписал указ об аресте родственниц «изменников родины», осужденных за шпионаж и вредительство! Так началась кровавая история Акмолинского лагеря, позже прозванного «АЛЖИР», куда «заботливый» вождь народов без суда и следствия отправлял на страшные мучения матерей, жен и детей репрессированных (https://otari.mirtesen.ru/blog/43119521807/) .

В этом лагере волей Сталина оказались около восьми тысяч женщин, вина которых состояла только в том, что они не донесли на своих мужей! Именно в этом лагере отбывала срок в качестве заложницы жена Михаила Калинина,которая умудрилась написать донос на собственного брата, которого впоследствии расстреляли.Только тиран Средневековья мог держать в лагерях в качестве заложниц жен своих преданных соратников и только подлые и безнравственные люди и мерзавцы могли служить такому злодею!

Например, Полина Жемчужина – жена самого преданного сталинского холуя Молотова как заложница отбывала срок в лагерях, а в это время ее «заботливый» и «любящий» муж проявлял рабскую покорность своему хозяину(кстати, единственным соратником Сталина, который оказался настоящим мужчиной, а не подлым трусом, был Ворошилов, который не позволил арестовать тирану его жену еврейку)!

Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда тиран Средневековья Сталин, согласно своему же постановлению, приказал арестовать за это не себя, а собственную невестку Юдифь Мельцер, жену Якова Джугашвили, которая провела в тюрьме больше полутора лет. Время, проведённое в тюрьме, не прошло даром для Юлии: она долго болела, а затем скончалась!

Что касается педофилии Калинина, то этим пристрастием был наделен и сам узувер и сексуальный маньяк Сталин !Мало того , что будущий вождь угнетенных народов, находясь в ссылке, изнасиловал сиротку Лидию Перепрыгину, так он не отказался от пристрастия к несовершеннолетним и после прихода к власти. В этом отношении заслуживает внимания книга доктора исторических наук Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках».

В этой книге речь идет о том, что «юных особ» Сталину «поставлял» старый холостяк и главный извращенец Кремля его друг и соратник Авель Енукидзе. Правда, со временем сексуально озабоченный Сталин расстрелял «кремлевского педофила» как опасного свидетеля его связи с несовершеннолетними, а вовсе не за якобы поддержку Зиновьева и Каменева в сфабрикованном деле . Безусловно, главный «кремлевский завхоз» и крестный отец Надежды Аллилуевой Енукидзе однозначно не мог быть врагом народа, т.к. никогда не лез в большую политику и был по натуре обыкновенным трусливым педофилом!

Любопытно также , что с 1932 года президент АН СССР Александр Богомолец делал Сталину инъекции уникального препарата, изготовляемого из клеток овечьей плаценты. У Сталина под действием этих инъекций значительно усилилась мужская функция и он уже не довольствовался половой жизнью со своей тайной женой Валентиной Истоминой, служившей на его ближней даче горничной, и в 1933 году завел молодую любовницу – Веру Александровну Давыдову, солистку Большого театра, женщину редкой красоты. Правда, вождь мирового пролетариата этим нарушал «12 половых заповедях пролетариата» Залкинда (1924 г.) ,повествующие ,что сознательный пролетарий не имеет права растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения !

Вот она – подлая и извращенная сущность большевистских нехристей , которая усиленно скрывалась лживой советской пропагандой и которую нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этих сексуальных маньяков и убийц !Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя мирового пролетариата Ленина , когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд. Причем Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича ! Ведь не зря возникла довольно известная советская поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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