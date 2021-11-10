Иллюзия восприятия: сможете ли вы найти кота?

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему мы видим лица или силуэты там, где их не может быть? В тенях, в ветвях деревьев, в груде камней или сквозь толщу воды - иногда нам кажется, будто там скрывается что-то еще... О, нет! Никакой мистики или магии, как вы, возможно, могли подумать. Это явление называется "иллюзией восприятия".

Знакомое нам современное слово "иллюзия" произошло от латинского слова illudere, что в переводе означает ошибку, заблуждение. Так и наш мозг, заблуждаясь, неверно интерпретирует реальность, создавая фантастические образы, которых на самом деле нет и быть не может. Зато некоторые художники, обладая познаниями в сфере иллюзии восприятия, приноровились создавать совершенно уникальные картины.

Посмотрите на представленную ниже работу такого художника. Можете ли вы отыскать здесь кота?

А теперь рассмотрите следующую картинку. Что еще вы здесь видите кроме очевидного изображения мужчины?

Интересный факт об иллюзиях восприятия: они могут быть не только визуальными, но еще звуковыми и даже вкусовыми. Факторы, влияющие на возникновение иллюзий, достаточно разнообразны. И хотя ученые не считают иллюзию восприятия чем-то аномальным, мы же склонны думать, что это - плод мечтательности, который свойственен творческим людям.

Так, мечтая и фантазируя, художники создают очень интересные работы.

Ну что, удалось рассмотреть скрытые изображения? Если нет - не расстраивайтесь! У нас есть ответы на эти хитрые задачки.

Для того, чтобы увидеть скрытое, нужно было мысленно перевернуть картинку. Чтобы упростить задачу, мы сделали это за вас.

Итак, на первой картинке скрывался... кот!

А на второй - петушок!