Руссия: почему на Западе название России пишут через «у»

В европейских странах название России пишется особым образом – англичане используют слово «Russia», немцы «Russland», испанцы «Rusia». Да, некогда наша страна называлась Русь, но почему-то с течением времени «у» сменилось на «о».

Почему «Русь»?

Древнее государство восточных славян называлось Русь, по названию племени русь. Какого происхождения было это племя, являлись ли эти русы славянами или скандинавами, споры не утихают по сей день. Несколько точек зрения имеется и на происхождение самого слова «русь». Одни считают его производным от корня, родственного «речным» словам «русло», «русалка», другие выводят «русь» от «руотси» — гребцы, поскольку именно так называли себя ватаги викингов, появлявшиеся в восточнославянских землях на пути «из варяг в греки».

Как бы то ни было, но звук «у» присутствует в обоих вариантах.

И именно так – Русь – именовалось государство, возникшее в IX веке, и имевшее столицу в Киеве. Позднее это название распространилось и на северо-восточные княжества, ставшие ядром государства Московского.

Как «Русь» стала «Россией»?

Это случилось по очень простой причине: наша письменная традиция связана с Византией и греческим языком.

В письменных текстах Империи варварские племена с восточнославянских земель называются «рос». Есть мнение, что это название происходит от племени «рош», упомянутом в Библии. Еврейский звук «ш» по-гречески записывался как «с», отсюда и «рос».

Существует и еще одна версия, возможно, более правдоподобная. Дело в том, что в греческом алфавите нет буквы «у». По этой причине название «русь» константинопольские хронисты писали «рос».

В X веке император Константин Багрянородный в своем трактате «О церемониях» впервые упоминает название государства росов – Росия «Ρωσία» (с ударением на первом слоге). Сходным образом писалось это название и на ранней кириллице – «Рѡсїѧ».

В XIV столетии, когда русские княжества стали постепенно объединяться, освобождаясь от ордынского ига, возникающее из руин новое государство иногда стали по-книжному именовать «Росия», а затем и «Россия». Вначале это название встречалось в трудах книжников, в церковных текстах как дань старинной традиции.

Впервые почти официально страна была названа Росией (пока с одной «с») в период правления Ивана IV, первого русского царя. До него страной правили великие князья Московские.

И, наконец, окончательно наша страна стала Россией при Петре I, объявившем себя императором Всероссийским.

В наши дни

Сегодня в официальном обиходе буква «у» в названии нашей страны сохранилась в языках европейцев, познакомившихся с русами раньше, чем с греческими текстами, где упоминалась «Росия».

А в нашем языке произошла перестановка: некогда книжное название «Россия» вошло в постоянный обиход, а исконное название «Русь» — в поэтический язык. Зато называем мы себя русскими, а греческое слово «росы» сохранилось, наверное, лишь в державинских строчках: «Гром победы раздавайся, веселися, храбрый росс!».

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/154723

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