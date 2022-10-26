А вы знали об этом?(Статья 91)

1.

Однозначно очередной миф, что якобы Сталин был против мировой революции и был приверженцем победы социализма в одной взятой стране и дескать он вел непримиримую борьбу по этому вопросу с Троцким. Это такой же абсурд , как считать октябрьский переворот революцией! Просто в отличие от троцкистов, Сталин не бросал звонких фраз о «мировом революционном пожаре», а терпеливо претворял в жизнь утопическую стратегию победы мировой революции.

Как не парадоксально, но призыв к народу разжечь пожар мировой революции большевики зафиксировали даже в самом тексте «Интернационала», служившим с 1922 года официальным гимном СССР :

«Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим,

Кто был ничем, тот станет всем»

Скажу больше, сам Ленин 26 сентября 1922 года называл СССР «Союзом республик Европы и Азии»!Ленин однозначно считал, что в одной стране социализм построить нельзя ,поэтому надо делать мировую революцию.Именно поэтому после октябрьского переворота он послал армию Буденного и Тухачевского разжигать мировую революцию в Европу, однако осеклись на Варшаве, где лишились сотни тысяч красноармейцев и эта идея временно заглохла!

Скажу больше, октябрьские события изменили саму модель развития капитализма, заставив его пойти по иному, значительно более демократичному и социализированному пути развития. Из-за страха, что октябрьские события вызовут цепную реакцию на Западе , капитализм был вынужден сделать множество социальных уступок,в результате чего благосостояние трудящихся там стало высочайшим и экспорт виртуального советского социализма был невозможен!Выходит, что большевиков за октябрьские события в семнадцатом должны больше благодарить западные ,а не российские трудящиеся, многие из которых до сих пор испытывают экономические трудности, живя в богатейшей стране мира !

Несмотря на это, разве не палач народов Сталин потратил огромные средства на поддержку коммунистического движения в Китае, в результате чего к власти там пришел Мао – китайский кровавый аналог Сталина. Разве не Англия в 1927 г. разорвала дипломатические отношения с СССР, считая, что большевики не просто готовятся к «мировой революции», но и непосредственно готовятся к вторжению и покорению Великобритании! Любопытно, что, поскольку британцев вплоть до второй половины 1930-х гг. рассматривали в качестве наиболее вероятного противника, то на учебных стрелковых мишенях советской армии были изображены солдаты в полевой форме Великобритании!

Разве не Советы в 1920-1921 гг. стремились экспортировать мировую революцию на Восток, вероломно вторгшись в Северный Иран, провозгласив Персидскую Советскую Республику. Однако тогда , измотанные продолжительными боями и сокрушительным поражением Тухачевского в советско-польской войне, когда большевикам не удалось провести оккупацию и советизацию Польши , Советы были вынуждены позорно оставить Иран!

Впрочем , в разгар Великой Отечественной войны, несмотря на катастрофическое положение на фронтах , в августе 1941 года Сталин вместе с британскими войсками вероломно вторглись в Иран, поделив его, и объединив Иранский и Советский Азербайджан, провозгласил Демократическую Республику Азербайджан. Однако на Потсдамской конференции было решено, что иностранные войска должны быть выведены из Ирана. Как ни странно, Великобритания сразу же подчинилась этому указу, а вот Советский Союз не собирался уходить. Это вызвало жёсткую реакцию на Западе, а США тогда даже пригрозили сбросить атомную бомбу на Баку, если СССР немедленно не уберётся из Ирана. В результате Сталин был вынужден спешно и позорно вывести войска из оккупированного Ирана !

А может напомнить одурманенным лживой советской пропагандой сталинистам как Сталин в 1929 году отправил в Афганистан отряд Красной армии в 2,4 тыс. человек, переодетых в афганскую форму для поддержки афганского короля Аманулла-хана , который обещал красному диктатору построение социализма в Афганистане.Правда, эта попытка очередной мировой революции потерпела неудачу, поскольку короля Аманулла-хана , которого прозвали «афганским Петром I»,не удалось вновь воцарить на престол из-завзбунтовавшегося афганского народа!

Кстати, аналогичную ошибку совершил и кровожадный вождь мирового пролетариата Ленин,когда первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, развел его как обыкновенного лоха, пообещав ему за экономическую и военную помощь стать социалистическим государством, а после укрепления своей власти утопил в море всех облапошенных советской лживой пропагандой турецких коммуняк!

Мало кто знает, что именно Сталин активно содействовал приходу Гитлера к власти, поскольку главным своим противником в европейских странах он считал не фашистов, а социал-демократов, которые своими прогрессивными социальными программами выбивали почву из-под ног европейских коммунистов, что делало невозможным осуществление мировой революции в Германии! Фашистская же диктатура рассматривалась Сталиным как последняя стадия загнивания буржуазной демократии, после которой неизбежна пролетарская революция и поэтому он сделал все возможное , чтобы к власти пришел Гитлер! Вот к чему привела его бредовая тактика разжигания мировой революции в Европе, которая стоила советскому народу миллионы жизней (https://otari.mirtesen.ru/blog/43800388690/)!



А может напомнить сторонникам «миролюбивого вождя» его активную поддержку Коминтерну (известному всему миру как «штаб мировой революции»), основной задачей которого была агитация трудящихся всего мира, из-за чего союзники в 1943 году согласились открыть Второй фронт только после того, как Сталин согласился закрыть эту враждебную для Запада организацию? Однако и это не остановило пламенного борца мировой революции и уже в 1947 году для разжигания мировой революции он опять создает аналогичный Коминтерну новый «штаб мировой революции» — международную организацию Комиинформ!

Однако, когда Сталин убедился, что мировую революцию не поддержали рабочие капиталистических стран, он готовился распространить утопический социализм военным путем по всему миру!Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития. Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР. Затем же, поделив вместе с немцами Польшу, кровавый авантюрист Сталин намеревался первым напасть на немцев (операция «Гроза») и "освободить" уже завоеванные Гитлером европейские страны , навязав им утопический советский социализм , что , собственно, и произошло после победы в ВОВ !Однако Гитлер, зная об этом, опередил его и первым напал на СССР!Таким образом , Гитлер развел палача народов Сталина как обыкновенного лоха!

2.

В 1932 году Австралия затеяла войну с эму (если кто не знает, это такие крупные австралийские птицы, похожие на страусов), которая вошла в историю под названием “Великая война с эму”. В ходе нешуточной военной операции выяснилось, что пулемёты в борьбе с птицами неэффективны.

3.

В войне на стороне Красной Армии принимали участие около 1 миллиона женщин. Они выполняли роль медицинских работников, санитарок, но были и снайперы, радистки, повара. Однако находясь среди множества мужчин на фронте, женщины терпели домогательства и вынуждены были избегать повышенного интереса от сослуживцев, соскучившихся по женской компании. Зачастую, для своей безопасности, женщины вынуждены были заводить романы со штабными офицерами и чем выше было его звание тем лучше. Этих женщин называли «военно-полевыми женами».У самого Жукова было много таких жен. Мужчины, вернувшиеся с войны домой, были героями. Их ждали любящие жены и дети. А возвратившаяся в тыл женщина вынуждена была терпеть сплетни и косые взгляды соседок, наслушавшихся об изменах, и поэтому , чтобы выйти замуж фронтовички скрывали ,что они воевали, иначе многих их них не брали в жены!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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