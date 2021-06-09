Почему русские женщины хранили вычесанные волосы

На Руси волосам придавали магическое значение. Женщины всегда прятали свои гребни, а вычесанные волосы складывали в особый мешочек. Зачем?

Отношение к волосам

Волосы играли в жизни русских огромную роль. Наши предки были уверены в том, что именно в волосах сокрыта жизненная сила человека. Именно поэтому некто, завладевший локонами, мог нанести вред их обладателю путем колдовства. Тщательней других скрывали свои волосы замужние женщины. Как утверждает Николай Костомаров, автор книги «Быт и нравы русского народа», для женщины, находившейся в браке, считалось большим стыдом выставлять волосы напоказ: даже члены семьи не должны были видеть ее волосы. Из-за этого в Новгородской земле некоторые дамы даже брили головы, но этот обычай не одобрила Церковь.

Если верить автору «Учебника русской истории» М. Я. Острогорскому, замужние женщины всегда надевали на голову волосники из шелка, шапочки наподобие скуфьи. Поверх волосника накидывали платки, завязывая их концы под подбородком, а сверху на платки надевали кики и кокошники. Таким образом локоны были надежно защищены от посторонних взглядов. К слову, аналогичной целомудренности женщины обязаны были придерживаться и в остальной одежде. Так, Иван Забелин в своем труде «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях» писал о том, что во всех верхних одеждах требовалось устранить даже малую складку, которая могла намекнуть на талию или грудь.

Гребень – бабе на счастье

Понятно, что при таком трепетном отношении к волосам особое внимание уделялось и расчесыванию волос и атрибутам, которые использовались во время этого процесса. Так, в сборнике статей «Религия в истории, культуре и искусстве древности и Средневековья» (МПГУ, 2019 год), указывается на то, что в прошлом люди верили, что гребень – это своеобразный оберег, который не просто расчесывает волосы, а унимает боль и прогоняет недобрые мысли. У славян существовала традиция, согласно которой муж расчесывал волосы своей супруги. Считалось, что тем самым жена делится с мужем своей жизненной силой. Кроме того данная процедура укрепляла семейные узы. Поэтому гребень и дарили на свадьбу – для «бабьего счастья».

Впрочем, Елена Арсеньева, автор издания «Словарь русских чудес и суеверий», утверждает, что новым гребнем сначала следовало расчесать собаку или кошку для того, чтобы зубья не ломались. Когда же гребнем начинала пользоваться женщина, оставлять его на виду запрещалось. После каждого расчесывания его обязательно убирали подальше. Волосы, случайно оставшиеся на зубьях, мог взять тот, кто был способен навести порчу на их обладательницу. А вот в гаданиях гребень принимал самое непосредственное участие. Например, перед сном его клали под подушку незамужние девушки, приговаривая: «Суженый, ряженый, приди причесать мне голову».

Подушки, набитые волосами

Если же девушка действительно впоследствии выходила замуж за суженого, то, несмотря на то причесывала ли она волосы сама или это делал ее муж, волоски с гребня всегда удаляли, но никогда не выбрасывали. По крайней мере так утверждает автор издания «Орнаментальные комплексы Севера Руси» Светлана Жарникова. По словам Жарниковой, вычесанные волосы женщины всю свою жизнь собирали в специальный мешочек. После смерти этот мешочек клали в гроб под голову покойной. Таким образом магическая жизненная сила уходила в мир иной вместе со своей владелицей.

Иногда волос было так много, что ими набивали подушки. Об этом сообщает Д. А. Баранов в своей энциклопедии «Мужики и бабы: мужское и женское в русской традиционной культуре». Подобные подушки также предназначались для похорон. Их тоже клали в гроб под головы покойницам. Считалось, что в противном случае все до единого волоска придется собирать на том свете. Главное было не спутать свои волосы с волосами других членов семьи. Так, в книге Н.И. Степановой «Заговоры сибирской целительницы» рассказывается об усопшей старушке, которая в силу возраста вместе со своими наполнила подушку и волосами своих родственников. Вскоре все они умерли один за другим.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/15998/

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