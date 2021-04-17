Самые пугающие загадки века

Человечество уже несколько десятилетий пытается найти объяснение этим загадкам, которые вселяют ужас и лишают особо впечатлительных людей сна. Как ни странно, но все эти снимки подлинные и их не касался фоторедактор.

1. Пляж плавающих ног



Все началось 20 августа 2007 года, когда море Селиш выбросило на побережье одного из пляжей Британской Колумбии несколько отрубленных ног, преимущественно правых. А 6 мая 2014 году на берег выбросило уже 11 ног.

2. Огни Хессдалена

«Огни Хессдалена» — необъяснимый феномен, часто появляющийся на небе над долиной Хессдален, Норвегия. Многие люди, видевшие эту разновидность свечения, говорили об НЛО. По словам норвежских ученых, появление огней может быть вызвано присутствием в долине цинка, меди и серы, благодаря чему она является своего рода гигантским природным аккумулятором.

3. Гроза в Вайдкомб-Мур

В этой английской деревушке 21 октября 1638 года во время грозы шаровая молния влетела в церковь. Это был огненный шар диаметром 2,5 метра. Разрушив деревянные конструкции, он разделился надвое и покинул помещение. При этом погибло 4 человека, множество получили ранения. В результате 4 человека погибло, 60 получили ранения. Явление объясняли «пришествием дьявола», и обвинили во всем заядлого картежника, который по слухам заключил сделку с темными силами, и уснул во время проповеди.

4. Аполлон 18

По официальным данным «Аполлон 17» был последней лунной экспедицией с участием людей. Почему уже более 40 лет никто не летает на Луну? Ходили слухи, что была еще одна миссия, «Аполлон 18», и с ней что-то случилось, но вся информация об этом была засекречена. Якобы и фильм «Аполлон 18» был снят по сенсационным материалам NASA.

5. Смерть Элизы Лэм

21-летняя Элиза Лэм была студенткой Университета Британской Колумбии в Ванкувере. В феврале 2013 году она пропала в Лос-Анджелесе. Было установлено, что отель она не покидала. Предварительные поиски, однако, результатов не дали. Перед исчезновением ее поведение было очень странным: сохранились записи видеокамер лифта, на которых Элиза производит какие-то странные действия, говорит с невидимыми собеседниками, прячется и играет с кем-то, кого не удается увидеть. Через некоторое время труп Элизы Лэм был найден на крыше, вход на нее закрыт для постояльцев. Водопроводчики по многочисленным жалобам жильцов должны были осмотреть резервуар, в котором хранится вода, применяемая для санитарных нужд отеля. В резервуаре и нашли труп Элизы.

6. Убийство Черного Георгина

«Черный Георгин» — псевдоним американки Элизабет Шорт, убитой в 1947 году. Это дело об убийстве было и остается одним из самых жестоких и загадочных преступлений, совершенных в США. 15 января 1947 года изуродованное тело Элизабет Шорт было найдено на бесхозном земельном участке по Сауз-Нортон Авеню в Леймерт-Парке, недалеко от границы города Лос-Анджелес. Тело было разрублено на две части в районе талии и расчленено (были удалены наружные и внутренние половые органы, а также соски). Рот женщины был изуродован разрезом до ушей.

7. Падающее тело

Согласно истории, семья Купер купила дом в Техасе и в честь новоселья накрыла стол, а глава семьи решил сделать пару семейных снимков. Когда фотографии проявили, на них обнаружилась странная фигура, будто свисающее тело.

Возможно, папа решил привлечь внимание детей и держал игрушку у объектива.

8. Мистические убийства на ферме Гинтеркайфек

В 1922 году убийство шести человек на ферме Гинтеркайфек, расположенной в 70 км от Мюнхена, потрясло всю Германию. На этой ферме неподалеку от леса проживали Андреас и Цецилия Грюбер, их дочь овдовевшая дочь Виктория с двумя детьми и помощница по хозяйству. Никто не может точно сказать, что же произошло в ночь на 31 марта 1922 года, однако кто-то загнал почти семью в сарай и жестоко убил топором. Только 2-летний Йозеф и помощница Мария недолго оставались живыми, и мирно спали в своих кроватях. Позже убийца проник в дом и убил и их.

9. Космонавт из Солуэй-Ферт

В 1964 году во время прогулки британец Джим Тэмплтон сфотографировал свою дочку неподалеку от залива Солуэй-Ферт. Тэмплтоны уверяли, что кроме них на лугу никого не было. А когда снимки были проявлены, на одном из них обнаружилась странная фигура человека, похожего на космонавта, стоящего за спиной девочки.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2190440397561924010/

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