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Самые пугающие загадки века

Человечество уже несколько десятилетий пытается найти объяснение этим загадкам, которые вселяют ужас и лишают особо впечатлительных людей сна. Как ни странно, но все эти снимки подлинные и их не касался фоторедактор.

1. Пляж плавающих ног

Самые пугающие загадки века

Все началось 20 августа 2007 года, когда море Селиш выбросило на побережье одного из пляжей Британской Колумбии несколько отрубленных ног, преимущественно правых. А 6 мая 2014 году на берег выбросило уже 11 ног.

2. Огни Хессдалена

Самые пугающие загадки века

 

«Огни Хессдалена» — необъяснимый феномен, часто появляющийся на небе над долиной Хессдален, Норвегия. Многие люди, видевшие эту разновидность свечения, говорили об НЛО. По словам норвежских ученых, появление огней может быть вызвано присутствием в долине цинка, меди и серы, благодаря чему она является своего рода гигантским природным аккумулятором.

3. Гроза в Вайдкомб-Мур

Самые пугающие загадки века

В этой английской деревушке 21 октября 1638 года во время грозы шаровая молния влетела в церковь. Это был огненный шар диаметром 2,5 метра. Разрушив деревянные конструкции, он разделился надвое и покинул помещение. При этом погибло 4 человека, множество получили ранения. В результате 4 человека погибло, 60 получили ранения. Явление объясняли «пришествием дьявола», и обвинили во всем заядлого картежника, который по слухам заключил сделку с темными силами, и уснул во время проповеди.

4. Аполлон 18

Самые пугающие загадки века

По официальным данным «Аполлон 17» был последней лунной экспедицией с участием людей. Почему уже более 40 лет никто не летает на Луну? Ходили слухи, что была еще одна миссия, «Аполлон 18», и с ней что-то случилось, но вся информация об этом была засекречена. Якобы и фильм «Аполлон 18» был снят по сенсационным материалам NASA.

5. Смерть Элизы Лэм

Самые пугающие загадки века

21-летняя Элиза Лэм была студенткой Университета Британской Колумбии в Ванкувере. В феврале 2013 году она пропала в Лос-Анджелесе. Было установлено, что отель она не покидала. Предварительные поиски, однако, результатов не дали. Перед исчезновением ее поведение было очень странным: сохранились записи видеокамер лифта, на которых Элиза производит какие-то странные действия, говорит с невидимыми собеседниками, прячется и играет с кем-то, кого не удается увидеть. Через некоторое время труп Элизы Лэм был найден на крыше, вход на нее закрыт для постояльцев. Водопроводчики по многочисленным жалобам жильцов должны были осмотреть резервуар, в котором хранится вода, применяемая для санитарных нужд отеля. В резервуаре и нашли труп Элизы.

6. Убийство Черного Георгина

Самые пугающие загадки века

«Черный Георгин» — псевдоним американки Элизабет Шорт, убитой в 1947 году. Это дело об убийстве было и остается одним из самых жестоких и загадочных преступлений, совершенных в США. 15 января 1947 года изуродованное тело Элизабет Шорт было найдено на бесхозном земельном участке по Сауз-Нортон Авеню в Леймерт-Парке, недалеко от границы города Лос-Анджелес. Тело было разрублено на две части в районе талии и расчленено (были удалены наружные и внутренние половые органы, а также соски). Рот женщины был изуродован разрезом до ушей.

7. Падающее тело

Самые пугающие загадки века

Согласно истории, семья Купер купила дом в Техасе и в честь новоселья накрыла стол, а глава семьи решил сделать пару семейных снимков. Когда фотографии проявили, на них обнаружилась странная фигура, будто свисающее тело.
Возможно, папа решил привлечь внимание детей и держал игрушку у объектива.

8. Мистические убийства на ферме Гинтеркайфек

Самые пугающие загадки века

В 1922 году убийство шести человек на ферме Гинтеркайфек, расположенной в 70 км от Мюнхена, потрясло всю Германию. На этой ферме неподалеку от леса проживали Андреас и Цецилия Грюбер, их дочь овдовевшая дочь Виктория с двумя детьми и помощница по хозяйству. Никто не может точно сказать, что же произошло в ночь на 31 марта 1922 года, однако кто-то загнал почти семью в сарай и жестоко убил топором. Только 2-летний Йозеф и помощница Мария недолго оставались живыми, и мирно спали в своих кроватях. Позже убийца проник в дом и убил и их.

9. Космонавт из Солуэй-Ферт

Самые пугающие загадки века

В 1964 году во время прогулки британец Джим Тэмплтон сфотографировал свою дочку неподалеку от залива Солуэй-Ферт. Тэмплтоны уверяли, что кроме них на лугу никого не было. А когда снимки были проявлены, на одном из них обнаружилась странная фигура человека, похожего на космонавта, стоящего за спиной девочки.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2190440397561924010/

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