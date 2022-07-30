Иван Чика: почему его считают самым свирепым атаманом Емельяна Пугачева

Мало у каких народов еще встречается такое феноменальное количество самозванцев, претендовавших на престол, как у русских. Проходимцы, во всеуслышание объявлявшие себя «чудесно спасшимися» наследниками царского престола на протяжении сотен лет были форменной головной болью для официальных властей. Однако никто из десятков авантюристов не сумел навести в стране хаос, подобный тому, который сотворил казак Емельян Пугачев со своими подручными.

Феномен самозванцев в отечественной истории

Когда в результате заговора погиб император Павел I, то власти пошли на беспрецедентный шаг, устроив некое подобие публичных похорон. К гробу усопшего подводили представителей различных крупных военных объединений, вот только продиктовано такое решение не было желанием разделить горе с простонародьем. Мотив был прост и рационален – публичность мероприятия сильно снижала вероятность того, что кто-либо объявил бы себя «чудесно спасшимся» правителем Павлом Петровичем. И, в сущности, это было отголоском много лет назад отгремевшего восстания Емельяна Пугачева, притворявшегося спасшимся Петром III.

История России знает дюжины подобных ему авантюристов. Бывало даже, что в стране действовали одновременно несколько самозванцев. Так, например, на излете Смутного времени в стране орудовали сразу две банды, возглавляемые мнимыми царевичами Дмитриями. Истории они известны под именами Лжедмитрий III и Лжедмитрий IV. Один из них укоренился во Пскове, а второй – в Астрахани.

Русские самозванцы традиционно опирались на самые необразованных и темные слои населения страны. Можно только представить, какие люди собирались под их знаменами. А там, где царит невежество, зачастую рождается жестокость.

Иван Чика – пугачевский атаман

Уральский казак Иван Никифорович Зарубин, прославившийся под прозвищем «Чика» был непримиримым противником царской власти. Он считал, что императоры намеренно и целенаправленно сворачивают казачью вольницу, меняя вековой уклад. Среди уральского населения бытовало мнение о некоей вольной грамоте, выданной царем Михаилом Романовым, по которой региону отводится большая автономия. Поэтому район был исключительно неспокоен и в нем часто разгорались кровавые бунты. Перед тем, как вступить в пугачевское войско, Чика уже успел принять участие в волнениях. В частности, в восстании 1772 года. Чудом избежав расплаты, мятежный казак перешел на нелегальное положение и, скрываясь от властей, где-то в 1773 году познакомился с Пугачевым.

Весьма вероятно, что необразованный Чика поверил самозванцу и искренне считал его законным правителем России, выжившим мужем Екатерины Великой. Во всяком случае, так следует из показаний Тимофея Мясникова, ближайшего подручного Пугачева.

Очень скоро Чика проявил себя как талантливый во всех отношениях полководец. В первые дни войны он руководил отрядом, действовавшим под Яицким городком (современный город Уральск). Удача сопутствовала мятежникам, и они довольно скоро выбили царские войска из трех важнейших крепостей региона. Далее было участие в осаде Оренбурга под руководством самого Пугачева. Помимо военных, выполнял еще и административные функции: руководил процессом изготовления чугунных пушек в башкирских сталелитейных заводах. Одержал победу в нескольких удачных битвах, но более всего прославился неудачной осадой Уфы.

Примечательно, что к моменту начала осады в рядах сторонников бунтовщика назрели межнациональные конфликты. Повстанцы разных национальностей и вероисповеданий с неприкрытым недоверием смотрели друг на друга. Чика сумел подавить эти настроения. Далее он принимал под свое начало всех желающих, невзирая на происхождение. Главным критерием для отбора было желание сражаться.

Войскам атамана Уфа пришлась не по зубам (любопытно, что Пугачев к этому времени «даровал» ему графский титул и окружающие считали Чику дворянином). Мятежники предприняли две неудачные попытки штурма, а потом решили взять город измором. И их план удался бы, не подоспей вовремя войска императрицы.

Пленение и казнь

После поражения под Уфой Чика пытался бежать к союзникам, но был схвачен властями. Его заковали в кандалы, но он не оставлял попыток бежать.

Оказавшись в распоряжении своих противников, он претерпел жестокие пытки, но не раскаялся в содеянном и не отрекся от своего «императора». Его казнили одним из самых последних. Сначала он увидел казнь своих товарищей, а потом был этапирован в Уфу, где и встретил смерть на эшафоте.

В отечественной литературной традиции Чику традиционно принято демонизировать. Даже сам Пушкин в истории пугачевских бунтов утверждает, что Зарубин был характерен особой свирепостью. Связано это было с нелестной характеристикой, которую получил атаман в манифесте «О преступлениях казака Пугачева», вышедшем 19 декабря 1774 года. Там про него сказано следующее: «разорял многие в той провинции заводы и селения, похищал всякого рода имущества и чинил многие смертоубийства верным рабам ее императорского величества».

Однако есть вероятность, что Чика на самом деле не был таким уж злодеем: он был терпим к иноверцам, старался пресекать грабеж в войске и даже злосчастную Уфу сначала хотел взять «без драки» (как он сам выражался), а мирными переговорами. Что же до характеристики, то, скорей всего, имперские власти просто хотели очернить своего врага.

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А вы знали об этом?

Императорские конусы (Conus imperialis) предпочитают питаться зарывающимися в морское дно многощетинковыми червями (полихеты). Но чтобы добраться до добычи, её нужно предварительно выманить из укрытия. Эту работу выполняют токсины. Императорские конусы синтезируют соединение, имитирующее половые феромоны полихет, и выделяют его в воду. Почувствовав возможное счастье, черви вылезают из нор и становятся добычей изобретательного хищника.

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