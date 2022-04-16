Почему люди, посещающие церковь, часто бывают злыми, ведут себя недостойно и грешат: ответ священника

Если христианство учит добру, то почему в церкви так много злых людей? Этот вопрос волнует многих, кто только начинает приобщаться к религии. Как правило, человек впервые приходит в церковь за утешением, за помощью перед испытаниями или в трудные периоды жизни.

А тут встречает неприветливых, нередко грубых людей. Как к ним относиться? С сочувствием, как и к себе. Примите это как испытание, посланное вам Господом.

Хотел поставить свечку, а получил массу негатива

Молодой человек зашел в церковь поставить свечку. Только хотел сделать это, как услышал за спиной не то голос, не то шипение. Оглянулся и увидел человека с длинной бородой и в синем халате, который прошептал ему, что нужно немедленно уйти с женской половины.

Пошел в другое место, но наступил на какой-то коврик, который у него буквально вырвали из-под ног. Хотел спросить, куда ему можно поставить свечку, как услышал за спиной тот же голос, который сделал ему замечание, что во время чтения Евангелия разговаривают только безбожники, нужно молчать. Человек с бородой сказал, что, прежде чем приходить в храм, нужно научиться себя вести, и указал ему на дверь.

В институте, где он учится, есть люди, которые постоянно ходят в церковь.

В церкви человек находит только то, что ищет

Поинтересовался у них, что же случилось. Получил ответ, что нужно смотреть прежде всего на себя, чем на других. Молодой человек спрашивает, что неужели хамить другим и смотреть на себя - это и есть православие?

Молодой человек, по всей видимости, зашел в старообрядческую церковь. Староверческие традиции очень суровы, это касается как норм жизни, так и поведения в храме. Чужих людей они, как правило, встречают недружелюбно. Это можно понять, ведь, чтобы сохранить свою религию, их предки пережили немало лишений.

Идя в храм, нужно хотя бы приблизительно знать некоторые традиции поведения в нем. Это касается и одежды, и определенных правил поведения. А такие «дядьки» есть везде – в церкви, синагоге, мечети и даже в храме культуры. Приведем лишь некоторые цитаты священника протоиерея Алексея Уминского:

Кого Христос выгонял из храма бичом? Торгующих. Но вспомним, что представлял из себя Соломонов храм 2000 лет назад? Это было единственное (!) место на земле, где люди молились истинному Богу. Не было другого священного места — земля освящалась храмом в Иерусалиме. И из этого величайшего места Христос выгонял людей плетью... Поэтому не стоит удивляться тому, что подобные люди есть в современном храме. Хотя Христос их гонит, они все равно возвращаются, потому что это место их торга... Чего тут удивляться и обвинять Православие, когда это обычное дело, — такие люди есть везде.

Протоиерей Алексей Уминский

Правильно говорят люди, которые посещают храм и верят в Бога, что всегда нужно обращать внимание на себя. Если человек в храме вам делает замечание, которое выражается для вас в грубой форме, то постарайтесь простить его.

Ваши друзья, которые ходят в церковь, пытались вам объяснить, что произошло: предлагали посмотреть не на других, а на себя. Обхамил какой-то человек — прости его. Посмотри на себя: чем ты-то хорош? Может, и правда что-то не то сделал... Да, наверное, реакция была слишком резкой — ну, попался такой «дядька». А может быть, Господь захотел, чтобы вы, наконец, проверили свое Православие, в чем оно для вас?

Протоиерей Алексей Уминский

Посмотрите на себя со стороны. Вот приходит человек во время службы в храм и начинает всем задавать вопросы. Ему наплевать на то, что идет служба, люди в это время молятся, говорят с Господом, слушают чтение Евангелия. У него вопрос: «Куда можно поставить свечку?» Почему не спросить на входе у тех же «теток в платках» или «дядек с бородой», или просто открыть интернет. Подумайте о себе, ведь, чтобы выполнить свое какое-то желание – поставить свечку, чтобы получить хорошую оценку, вы нарушаете привычный ритм службы, отвлекаете многих людей.

Если же мы идем в храм не к Богу, а для того, чтобы нечто от Него получить, то мы «нечто» и получаем. И как священник могу сказать, что в таких случаях люди, к счастью, получают совсем не то, что «заказывали», а то, что хочет дать им Господь. И иногда Он дает нам «по мозгам»: человек идет ставить свечку, а Господь хочет сказать ему что-то важное. И Он говорит, а тот не слышит. Значит, надо как-то оживить, встряхнуть человека: «Да послушай же ты, наконец!» И тогда приходит «дядька с бородой» и начинает делать замечания.

Протоиерей Алексей Уминский

Не надо обижаться на «человека с бородой», а посмотрите на себя. Ведь вы как «слон в посудной лавке». Идете на женскую половину, наступаете на коврик, который нужен для проведения какого-то ритуала, задаете вопросы во время чтения Евангелия и считаете себя обиженным?! А скольких людей обидели вы своим необдуманным поведением?

Можно ли верить в Бога и не исполнять его заповедей, да еще быть космоэнергетом

В своем письме девушка рассказывает о том, что у них на работе есть пожилая женщина, которая регулярно посещает храм, знает все церковные праздники, цитирует Евангелие и в то же время делает нелицеприятные вещи: лжет, обсуждает других, оговаривает, когда это ей выгодно, и даже может проклинать людей. При этом утверждает, что она космоэнергет, имеет связь с Космосом и он исполняет все ее желания. Почему такие люди идут в церковь?

Разные люди приходят в церковь

Вход в храм свободен для всех. Христос создал на Земле свою церковь, чтобы человек мог исцелиться от грехов, соединился с Богом, который подарит ему Божественные обетования, помогающие ему получить жизнь вечную. Для этого мало посещать храм, соблюдать его обычаи. Нужна духовная работа, которая дает возможность постичь те знания, которые нам дает Бог. Две цитаты протоиерея Димитрия Шушпанова дадут краткий ответ на вопрос девушки.

К таким людям, о которых говорит девушка, нужно относиться с сочувствием, как к духовно больным. Для этого нужно начать с себя, со своего саморазвития, познания Бога. В этом случае человек начинает понимать, что он духовно болен (грешен). Только осознав этот недуг, он ищет пути его излечения, которые и дает нам Господь. Начинает видеть грехи в других и относиться к ним с сочувствием, ведь они тоже больны. Или девушка хочет сказать, что она безгрешна?

Так и в Церкви: человек может внешне исполнять некоторые ее предписания, но при этом не бороться со своими дурными привычками и так далее. В результате вроде бы и в храм ходит, и Библию читает, даже и причащается, а нравственное состояние его не меняется. Как нам относиться к таким людям? С сочувствием, как к самим себе. Мы ведь тоже подвержены разным греховным недугам, но не всегда видим их в себе.

Протоиерей Димитрий Шушпанов

Все люди разные. Многие посещающие церковь не совсем понимают, для чего это им нужно. Они не борются со своими вредными привычками, не желают жить по заповедям. Результат предсказуем, духовное и нравственное состояние их не меняется. Поэтому они и ищут некоего удовлетворения на стороне. Стараются совместить несовместимое.

Господь запретил своим верным последователям занятия любыми формами оккультизма (от лат. «оккультус» – «тайный, сокровенный»), потому что этот путь приводит к встрече не с Творцом, а с демонами, ненавидящими и Бога, и человека, и последствия общения с ними – гибель, нередко и в земной жизни, и безусловная гибель – в Вечности.

В реальности же космические энергии, которыми пытается овладеть человек, не безлики. Они личностны, обладают самосознанием и волей. Это разумные существа, в Христианстве именуемые падшими духами. И неосторожный искатель скрытых способностей не подчиняет, как ему кажется, их себе, но сам попадает в рабство к ним.

Протоиерей Димитрий Шушпанов

Это путь в никуда. Знакомая девушки имеет к Богу формальное отношение. Это не есть вера. Ее не спасут даже участия в Таинствах Христовых, так как у нее нет веры.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2455219053479332318/

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