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14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

Путешествия сейчас стали новой религией: люди стремятся объездить мир и посетить достопримечательности и живописные места. Самые популярные из них принимают огромное количество туристов ежедневно. Так, посмотреть на Колизей устремляются 19 тыс. человек в день, а на Ниагарский водопад — более 70 тыс. Конечно, такой поток людей оставляет после себя следы, иногда разрушительные и необратимые.

1. Стоунхендж, Англия

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

Главной английской достопримечательности от 4 до 5 тыс. лет, и она давно потеряла свой первоначальный облик. Стоунхендж подвергался многочисленным реставрациям, и под некоторыми камнями скрываются бетонные основания. Сейчас туристам не разрешено сидеть на камнях, потому как разрушение монументов происходит не только от старости, но и из-за огромного количества посетителей.

2. Гавайи

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

Коралловые рифы на Гавайях страдают от солнцезащитных кремов, которыми пользуется, пожалуй, каждый турист. В связи с этим губернатор подписал законопроект, запрещающий продажу и распространение кремов с вредными химическими веществами в составе. А вы знали, что даже обычные солнцезащитные средства так вредны для окружающей среды?

3. Испанская лестница, Рим

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

Эти ступеньки обрели мировую популярность после фильма «Римские каникулы» 1953 года.

С тех пор тысячи туристов устремлялись сюда, чтобы сфотографироваться на легендарной лестнице, оставляя после себя разлитые напитки, жвачки и пятна от еды. Чтобы сохранить исторический памятник XVIII века, были приняты новые правила, запрещающие сидеть на ступеньках.

4. Утесы Мохер, Ирландия

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

Эти живописные скалы образовались 320 млн лет назад, а сегодня являются самой посещаемой достопримечательностью Ирландии и признаны особо охраняемой территорией. На этих утесах снимали сцены фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка». А в 2013 году некие вандалы разрисовали часть скалы граффити размером 2×2,5 м. К счастью, получилось удалить рисунок и восстановить внешний вид утесов.

5. Пляж Боракай, Филиппины

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

Один из самых красивых пляжей мира был закрыт для посещения в 2018 году из-за сложной экологической ситуации. Полгода там активно проводились восстановительные работы: очищали воду и берег от мусора и водорослей, закрыли около 400 отелей и ресторанов, а здания, расположенные в пределах 30 м от береговой линии, и вовсе были снесены. После этого пляж снова открыли, но теперь находиться на острове могут только 19 тыс. туристов одновременно. Надеемся, новые правила помогут не допустить повторения экологической катастрофы.

6. Венеция, Италия

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

В легендарном городе на воде осталось всего 50 тыс. коренных жителей, при этом количество туристов, посещающих Венецию ежегодно, перевалило за 30 млн. Такой наплыв посетителей оказывает огромное давление на канализационную систему. А лайнеры, останавливающиеся в Гранд-канале, способствуют размытию береговой линии. Получается, что Венеция может уйти под воду не только из-за глобального потепления, но и из-за своей невероятной популярности.

7. Монолит Улуру, Австралия

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

Это уникальное скальное образование сформировалось 680 млн лет назад. Во 2-й половине XX века монолит получил огромную популярность, ведь он может менять цвет в течение суток. Но многочисленные туристы, взбиравшиеся на гору, справляли нужду где придется и оставляли там использованные подгузники и предметы личной гигиены. Дожди смывали отходы жизнедеятельности человека в водоемы, из которых пьют животные, что наносило им колоссальный вред. Кроме того, это привело к гибели редкого вида креветок. В итоге в прошлом году туристам было запрещено взбираться на Улуру.

8. Бали, Индонезия

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

Туристический рай ведет активную борьбу с пластиком: в 2017 году была объявлена чрезвычайная ситуация, для борьбы с отходами привлекли около 700 уборщиков, которые иногда собирали по 100 т мусора в день. В 2018 году дайвер выложил в сеть шокирующее видео, снятое в 20 км от Бали. Как думаете, удастся ли Индонезии выиграть эту войну и сохранить за островом его невероятную популярность?

9. Санторини, Греция

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

На маленьком острове живет лишь 15 тыс. человек, при этом посещало его до 18 тыс.туристов в день. Электросети и водоснабжение Санторини страдали от такого наплыва гостей, количество мусора увеличилось вдвое, и экологическая ситуация стала угрожающей. С 2019 года правительство Греции пытается ограничить дневное количество туристов.

10. Эль-Хазне, Петра, Иордания

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

Храм был целиком вырезан в песчаной скале около 2 тыс. лет назад. Древний памятник входит в список новых 7 чудес света и привлекает до 500 тыс. туристов в год. Такой наплыв посетителей оставляет свой след: от прикосновений рук остаются пятна стеариновой кислоты, а стены храма всего за 10 лет истончились почти на 5 см.

11. Яншо, Китай

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

Небольшой городок, расположенный на берегу реки Лицзян и окруженный живописными горными пиками, стал невероятно популярен. Более 3 млн человек приезжают сюда каждый год, желая насладиться красотой нетронутой человеком природы. Однако Яншо уже далек от первозданного вида: река загрязнена и переполнена плотами для катания туристов, многие дома превратились в гостиницы, а местные жители уезжают в другие города.

12. Чинкве-Терре, Италия

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

Национальный парк Италии входит в список Всемирного наследия человечества. В 5 небольших поселениях живет всего 5 тыс. человек, а посещает парк до 2 млн туристов в год. Живописные тропы перегружены, и некоторые из них уже закрыты для посетителей во избежание разрушений.

13. Торрес-дель-Пайне, Чили

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

Чилийский национальный парк является особо охраняемой территорией под эгидой ЮНЕСКО. Но это не спасло его от катастрофы: в конце 2011 года один из туристов разжег костер в неположенном месте и устроил пожар. Огонь охватил 11 тыс. га и уничтожил огромные территории заповедных лесов, кустарников и пампасов.

14. Надпись «I amsterdam», Нидерланды

14 мировых достопримечательностей, которые стали жертвами собственной популярности

Сама надпись от туристов не пострадала, однако стала своеобразной приманкой: ради снимка с ней сюда съезжалось около 20 млн человек ежегодно. Толпы приезжих загрязняли город, оставляли после себя кучи мусора на улицах и портили архитектуру. Местные жители обвинили знаменитые буквы в содействии массовому туризму, и в конце 2018 года их демонтировали.

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