ТОП-10: Тревожные факты о врачах

Они первыми встречают нас, когда мы приходим в этот мир, лечат нас и носят авторитетные белые халаты. Хотя врачи стоят за большинством медицинских исследований, иногда они сами становятся объектом исследований. Последние исследования обнаружили, что ДНК врачей претерпевает пугающие изменения, и что на их решения сильное влияние оказывают продавцы медицинских препаратов. Кроме того, в операционной могут происходить странные вещи, когда на одних пациентах вспыхивают пожары, а другие смеются во время проведения операции на мозге.



10. У медсестер руки чище











Каждый год тысячи людей подхватывают инфекцию в больницах. По иронии судьбы именно заботливые руки медперсонала переносят бактерии от пациента к пациенту. Поскольку это может стоить жизни, в Новом Южном Уэльсе началась годичная кампания по обучению работников государственных больниц. После завершения этой инициативы в 2007 году Университет Нового Южного Уэльса (University of New South Wales) и Комиссия по клиническому совершенствованию (Clinical Excellence Commission) Нового Южного Уэльса хотели узнать, принял ли кто-нибудь эту компанию всерьез.





В ходе четырех исследований сравнили количество сотрудников, которые мыли руки после приема пациентов.

Наблюдалось улучшение, но цифры все равно были низкими. Число врачей, которые стали серьезнее относиться к гигиене, возросло с 26 до 38 процентов, а число медсестер - с 54 до 65 процентов. Врачи даже проиграли союзным медработникам, число которых выросло с 40 до 48 процентов.





Операции на головном мозге уходят своими корнями в древние времена. Инки преуспели в трепанации - операции на мозге, когда в черепе пациента вырезают отверстие. В ходе проведенного в 2018 году исследования было изучено 800 черепов инков, и обнаружилось, что первые операции были довольно примитивными, но со временем они совершенствовались. К 1500 году до 83 процентов черепов инков имели признаки лечения. Еще более впечатляющим был тот факт, что их выживаемость превзошла выживаемость солдат 19-го века, перенесших операцию на головном мозге во время Гражданской войны в Америке.



Почти половина из них погибли. Эксперты не уверены, зачем инки проводили операции на мозге, но вряд ли они делали это в передвижных полевых госпиталях, которые, несомненно, способствовали росту человеческих потерь в войне. Тем не менее, врачи инков поняли, что такое инфекция и эффективно с ней боролись. Как именно они это делали и что использовали для анестезии, остается неизвестным. По сравнению с операциями инков, операции, проводимые во время Гражданской войны, были настоящим праздником инфекции. Врачи не удосуживались стерилизовать инструменты и руки, прежде, чем копаться в мозгах своих пациентов.



8. Фармацевтическая пропаганда искажает рецепты











Спорным аспектом в медицине является продвижение фармацевтических препаратов, когда нарушается грань между тем, чтобы сделать эффективные препараты доступными для врачей и пациентов, и желанием на этом заработать. В 2010 году исследователи из девяти институтов изучили всю доступную литературу по этой теме. Это потребовало усилий, но был получен четкий ответ. Продвижение фармацевтических препаратов было плохим решением. Врачи, которые принимали его, назначали больше лекарств, а их назначения отличались более низким качеством, чем у тех, кто этого не делал.





В обзоре медикам рекомендовалось избегать подобных методов продаж и вместо этого искать информацию из источников, не имеющих ссылок на фармацевтические компании. Учитывая, что продвижение лекарств приносит этим компаниям миллиардные прибыли, они могут быть против этих рекомендаций.



7. Опальный доктор Оз в Совете правительства











В течение многих лет Шоу доктора Оза (Doctor Oz Show) смотрели миллионы телезрителей. Его вел доктор Мехмет Оз (Mehmet Oz), и в 2018 году программа получила премию Эмми. Успех доктора был стремительным, и он также стремительно рухнул. Большинство его медицинских советов также не выдерживали критики. На самом деле, исследование 2014 года показало, что почти половина всех заявлений Оза были высосаны из пальца.



Помимо вредной информации, доктор продвигал так много ложных продуктов для похудения, что его вызвали для дачи показаний в подкомитет Сената. Хотя его халатность хорошо известна, это не помешало администрации Трампа назначить доктора Оза в Совет по спорту, фитнесу и питанию. Совет стремится улучшить питание нации и поощряет регулярные физические упражнения. Недавно Совет сосредоточился на детях. Теперь, когда Мехмет Оз консультирует правительство США по вопросам физического здоровья детей, многие эксперты обеспокоены.



6. Врачи грубые











В 2012 году доктор Люциан Лип (Lucian Leape) опубликовал свое исследование, и его приветствовали многие пациенты. Он считал, что слишком многие из его коллег-врачей были грубыми. Он обнаружил, что многие люди ненавидят ходить в больницу не только потому, что они больны или травмированы, но и потому, что у них был прошлый негативный опыт, когда врачи вели себя с ними некорректно. Этот опыт варьировался от эмоциональных вспышек ярости, ругани и запугивания до отсутствия интереса к пациенту из-за апатии или эмоционального выгорания.





Наиболее распространенной проблемой было пренебрежительное отношение к пациентам, их принижение или игнорирование. Лип обнаружил, что слишком многие люди покидают отделение неотложной помощи, чувствуя, что врачи относятся к ним как к идиотам. Как угодно, но не как к человеческим существам. По-видимому, медицинская школа прививает чувство привилегированности, потому что врачи занимают особое место в обществе. В каком-то смысле так оно и есть. Тем не менее, Лип и многие пациенты чувствуют, что некоторые врачи забывают о своем предназначении.



5. Случай эвтаназии в Нидерландах







С 2002 года в Нидерландах врачам разрешено проводить эвтаназию пациентов. Законным считается случай, когда страдания индивида становятся невыносимыми, а его согласие неопровержимо. Недавно голландский врач был привлечен к суду за первую эвтаназию, которая превратилась в уголовное дело. Обвинение сочло, что пациент не мог дать надлежащего согласия. У 74-летней женщины была тяжелая болезнь Альцгеймера. Однако четыре года назад она написала заявление, в котором подробно описала свое желание подвергнуться эвтаназии, а не оказаться в лечебнице. Наступил момент, когда ее врач решил, что время пришло. Затем два других врача оценили ситуацию и согласились с этим. Была назначена встреча, где доктор, пациентка, ее муж и взрослая дочь пили кофе.



В напитке 74-летней женщины была большая концентрация успокоительного, но оно не смогло «вырубить» ее. С инъекцией ей ввели еще одну дозу. Она спала, но как раз в тот момент, когда доктор собирался сделать ей вторую смертельную инъекцию, женщина проснулась и встала. Члены ее семьи удерживали ее, и лекарство все же ввели. В конце концов суд оправдал доктора, заявив, что состояние глубокой невменяемости пациентки не позволило ей подтвердить свое желание умереть в тот день, и что письменного заявления было достаточно.



4. Они заставили пациента смеяться во время операции на головном мозге











Во время некоторых операций на головном мозге пациент должен бодрствовать. Врачи говорят с ним, чтобы убедиться, что некоторые отделы мозга, например, тот, который отвечает за язык, остаются незатронутыми. Излишне говорить, что некоторые люди впадают в панику, когда действие успокоительного проходит. Во время операции ваша голова зафиксирована, части черепа нет и ваш мозг открыт. Пациенты, как известно, паникуют, хватаются за свой мозг или пытаются снять фиксирующий голову корсет. В 2018 году такую процедуру провели пациентке с эпилепсией.



Обычно пациентов успокаивают путем отвлечения внимания. На этот раз врачи пошли «веселым путем». Все начиналось не очень хорошо. Когда женщина проснулась, она была так взволнована, что заплакала. Нужно было что-то предпринять, пока она не слишком расстроилась. Идея состояла в том, чтобы рассмешить ее. Вместо того чтобы кривляться перед ней, врачи стимулировали группу мозговых клеток под названием пучок цингулума. Считалось, что эта область контролирует мышцы рта во время смеха, но она не имела ничего общего с эмоциями. Женщина продолжала смеяться в течение всей операции.



3. Врачи специально глотают лего











В 2018 году шесть педиатров задались вопросом, сколько времени потребуется кубику лего, чтобы пройти через пищеварительную систему. Врачи из Великобритании и Австралии, отрубили головы человечкам лего и проглотили их. С этого момента ситуация стала несколько странной. Каждый ученый должен был порыться в своих фекалиях, чтобы найти часть игрушки. Чтобы немного облегчить ситуацию, они придумали подходящие метки для оценивания. За несколько дней до этого и во время фазы извлечения они оценивали консистенцию стула по шкале SHAT (твердость стула и транзит). Всякий раз, когда кто-то находил голову человечка лего, они присваивали метку FART.



Для того, чтобы голова человечка прошла через кишечник здорового взрослого человека, потребовалось от 27 часов до трех дней. Результаты также показали, что консистенция стула оставалась неизменной. Эта информация теперь может быть добавлена к редкому исследованию, изучающему прямые эффекты от проглоченных игрушек. Тем не менее, все, вероятно, до сих пор удивляются, почему один из шести педиатров так и не нашел проглоченную им голову игрушки.



2. Во время операции вспыхивают пожары









В 2019 году один пациент из Австралии перенес экстренную процедуру. Была проведена операция, чтобы зашить разрыв аорты, но не для того, чтобы на пациенте вспыхнул пожар в районе грудной полости - что в сущности и произошло. Операция на открытом сердце началась вполне нормально. К сожалению, проблемы со здоровьем пациента стали причиной ряда событий, которые привели к пожару. У мужчины было увеличено легкое, и когда врачи случайно прокололи его, им пришлось компенсировать утечку воздуха. Они сделали это, увеличив количество кислорода в анестетике.



Поскольку пациент вдыхал анестетик, в результате утечки из легкого выходили кислород и севофлуран. Хирурги почувствовала в воздухе запах летучей смеси. Искра от прибора электрокоагуляции упала на сухой хирургический пакет на груди пациента. В густо насыщенном кислородом воздухе пакет вспыхнул. Пожар потушили, и операция завершилась успешно. Это был не первый подобный случай, а уже восьмой пожар в грудной полости, возникший во время операции. Как и в случае в Австралии, во всех были задействованы легкие пациентов, устройства электрокоагуляции, повышенный уровень кислорода, хирургические пакеты и невредимые пациенты.



1. Их ДНК стареет быстрее











В 2019 году у 250 врачей взяли образцы ДНК в начале их стажировки. Второй тест ДНК провели в конце их первого года работы. Результаты оказались тревожными. Первые 12 месяцев работы быстро состарили ДНК новых врачей. Для сравнения, другим людям потребовалось шесть лет, чтобы их ДНК был нанесен такой же урон. Ученые обнаружили удивительный факт, когда изучали теломеры, которые часто называют «наконечниками» на хромосомах. Естественно теломеры с возрастом сокращаются, но, по-видимому, профессиональный стресс ускорил этот процесс у интернов.



У врачей, которые работали дольше всех, проявлялись невротические черты характера, либо было отмечено напряжение в семье. Почему это вообще имеет значение? Сокращение теломер - это не очень хорошо. Это повышает риск развития рака, сердечных заболеваний и снижения умственных способностей. Исследователи надеются, что результаты исследования помогут изменить стресс, с которым сталкиваются врачи во время обучения и после него.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2315441895919323797/

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