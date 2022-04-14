Что такое еврейская война языков?

В десятилетия, предшествующие возрождению Израиля, крупнейшими еврейскими общинами были ашкеназы – говорили на языке идиш германской группы, но осваивали наречия стран, где жили; сефарды, изначально испаноязычные евреи, которые поселились в мусульманских странах и перешли на арабский язык; мизрахи – восточные евреи, для которых арабский был родной.

Вторые и третьи жили неплохо. Точнее, они жили так себе, как и их мусульманские соседи, но мизрахов и сефардов хотя бы не притесняли. А вот в Восточной и Западной Европе, где неуклонно рос уровень антисемитизма, дела у детей Сиона шли не очень. По этой причине возникла идеология сионизма, которая предполагала, что евреи со всего мира должны были вернуться на родину.

Поэтому в Османскую Палестину первоначально поехали лишь ашкеназы. Причем, это были очень светские, а не религиозные люди – главным образом, социалисты. По идее, единственным языком общения для них должен быть идиш. Его далекие предки подцепили, когда жили посреди германских земель.

Тем не менее, среди возвращенцев возникла проблема, которая называется еврейская война языков. Новые репатрианты говорили по-французски, по-русски, по-польски, по-немецки и почти каждый из них в той или иной степени понимал идиш. Но из-за такого многообразия было непонятно, на каком языке преподавать в университетах и школах. Такая ситуация могла привести к консервации диаспорных общин, а ведь сионисты собирались построить новое общество.

Использовать для общения и преподавания идиш им мешала чистая идеология. Считалось, что еврей диаспоры – трус, приспособленец и отрицатель культуры своего народа, что он редиска, которая предаст при первой опасности. Была поставлена благая цель сформировать нового еврея, который от недостатков прежней диаспорной жизни будет освобожден. Одним из средством достижения этого считалось воссоздание иврита, как разговорного языка.

Но в данном случае была одна большая проблема. Лучше всего об этом высказался основатель сионизма Теодор Герцль: «Разве есть кто-нибудь, кто, пользуясь им, мог бы купить себе хотя бы железнодорожный билет?» Иными словами, в иврите не было тех слов, которые нужны для современного образа жизни. Всяческая научная и техническая составляющая там полностью отсутствовала.

Это мешало преподаванию на иврите, но нужный запас слов очень скоро создали. Чтобы евреи диаспоры забывали свою прежнюю культуру, это было действительно важно. Еще до Второй мировой войны идиш потерял свои лидирующие позиции среди еврейского населения Палестины.

Но основной удар по этому языку все-таки нанесла сама война. Носителей идиша в прямом смысле устранили физически. Затем в Израиль приехали евреи арабских стран, которые идиш вовне не знали, и лишь после этого восстановленный иврит окончательно восторжествовал.

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