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Зачем в России фотографируют надгробия

Зачем в России фотографируют надгробия

С недавних пор на кладбищах в России всё чаще можно встретить людей с фотоаппаратами. Кто и зачем снимает могилы, и есть ли риск, что информация о захоронении Вашего родственника появится в открытом доступе в интернете?

Фотографии с кладбища: допустимы или нет

Кладбище – место скорби, куда приходят в известные дни, чтобы помянуть умерших и привести в порядок их могилы. Посещение кладбища – хороший повод для встречи родственников. Но можно ли в такой ситуации фотографироваться, и допустимы ли фотографии самих могил и надгробий? Согласно народным поверьям и оккультным представлениям, щёлкая затвором фотоаппарата, можно «потревожить покой» умершего. С этим связывают «проявление» призраков на кладбищенских снимках. Однако скептики уверяют, что подобные кадры являются не более чем мистификациями.

Традиционные религии никак не запрещают фотографироваться на кладбищах. Разговоры об «отрицательной энергии», которую якобы можно привлечь из «тонкого мира», священники относят к области суеверий. Однако они напоминают, что кладбище – не место для развлечений, и относиться к покойным следует с уважением. Вместо того, чтобы делать снимки, православная церковь советует, например, вычитать на могиле литию по усопшему, чтобы помочь его душе обрести Царствие Божие.

Фотографы на могилах

Туристы издавна облюбовали могилы писателей, актёров и других знаменитостей. Ещё в советское время своеобразным местом «паломничества» москвичей и гостей столицы стало Новодевичье кладбище, где похоронены, к примеру, Никита Хрущёв, Владимир Маяковский и Юрий Никулин. Впрочем, на некоторых известных кладбищах фотографировать запрещено администрацией, например, на Литераторских мостках в Санкт-Петербурге.

В 2000-х годах даже возникла сетевая субкультура, участники которой фотографируют надгробия. Например, в соцсети «ВКонтакте» есть группы, куда выкладываются снимки с кладбищ. Подписчики таких сообществ оставляют комментарии, посвящённые внешнему виду могил, а также личностям похороненных людей. Особое внимание привлекают необычные атрибуты захоронений или надписи на «экзотических» языках. Между тем, практику делать селфи на кладбищах российское общество пока принять не готово. Например, в 2014 году в Новокузнецке вызвала скандал «фотосессия» двух 15-летних школьниц на фоне могил. Большинство читателей местной прессы негативно отнеслись к легкомысленному поведению подростков.

Среди тех, кто фотографирует могилы, есть серьёзные учёные и журналисты. В 2015 году Андрей Гречко и Михаэль Рохлиц с факультета социальных наук НИУ ВШЭ на основе анализа 187 фотографий могил бандитов и «воров в законе» исследовали особенности похоронных практик российского криминалитета. Оказалось, что этот социальный слой стремится увековечить своих «героев», хотя бы посмертно «возвысив» их над окружающими. Могилы преступников отличаются особо крупными размерами надгробий и роскошью оформления.

«Изображения надгробий активно используются как иллюстрации в специализированных медиа, посвящённых теме российского преступного мира», — отмечают исследователи.

«Каталогизация» могил

Недалёк, по-видимому, тот день, когда каждая могила будет сфотографирована и «выложена» в интернет. Эта тенденция уже коснулась российских еврейских захоронений. На одном из сайтов, посвящённых иудейским традициям, имеется база данных о более чем 100 тысячах могил, которая постоянно обновляется. Фотографы обошли еврейские кладбища многих городов на территории бывшего СССР. В Сеть выложены снимки конкретных надгробий с указанием чётких параметров – ФИО умершего, лет его жизни, а также координат участка на кладбище. Эту работу нельзя считать совсем бескорыстной – через тот же сайт можно заказать услугу ухода за могилой. Вероятно, сервис во многом рассчитан на родственников умерших, проживающих в других городах или странах. Вбив в поисковике фамилию предка, человек находит ссылку на сайт с изображением его могилы. К слову, очень многие захоронения на этих кладбищах находятся в плохом состоянии.

Источник : https://cyrillitsa.ru/sovremennost/158429

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