5 самых скандальных обложек журналов в истории

Попасть на обложку модного журнала мечтают многие. Рассказываем о пяти наиболее известных и провокационных шедеврах всех времен.

Порой обложки журналов становятся знаковыми арт-объектами, мощными социально-культурными высказываниями. Ниже — некогда нашумевшие «лица» знаменитых изданий.

Time, 1966: провокация накануне Пасхи

В 1966 году обложка самого популярного американского еженедельника возмутила всех верующих страны. А их тогда, согласно данным журнала Time, среди 196 млн жителей США было около 97%. Номер от 8 апреля задавал читателям вопрос: «Бог мертв?» В главной статье этого выпуска редактор Джон Т. Элсон пытался разобраться, почему религия умирает. Специально для своего материала он около года общался с богословами и религиозными лидерами. Поднятая тема вызвала волну негатива, но основная критика была направлена не на содержание статьи, а на вызывающую обложку. В редакцию Time поступило три с половиной тысячи гневных писем от недовольных читателей и священников. Подобной реакции не было за всю историю журнала с момента его основания в 1923 году.

Оригинальность идеи заключалась еще и в том, что это была первая обложка без фотографии. До того момента все надписи на обложках выходили исключительно вместе с изображениями.

Смелый дизайн заголовка усиливал провокационный эффект: он был напечатан большими кроваво-красными буквами на черном фоне. Многие читатели посчитали такую иллюстрацию оскорбительной, особенно в преддверии Пасхи. И все же скандальный заголовок помог издателям Time добиться своей цели. Продажи номера побили все рекорды за предыдущие 20 лет, а смелая обложка превратилась в символ мятежных 60-х годов. Если говорить об обложках без изображения человека, она и сегодня остается самой скандальной из всех.

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Rolling Stone, 1981: за несколько часов до убийства Леннона

Знаменитый снимок принадлежит американскому фотографу Энни Лейбовиц. Эту работу впоследствии признали главной глянцевой обложкой прошлого века. Лейбовиц сняла Джона Леннона и его жену Йоко Оно в их нью-йоркской квартире. По словам самой Энни, редактор Rolling Stone настаивал, чтобы на фотографии присутствовал только Леннон. Многие современники и друзья музыканта винили японскую художницу в распаде The Beatles. Однако выполнить это условие не удалось. Создатель группы почти с порога предупредил Лейбовиц о том, что будет фотографироваться вместе с женой. Правда Йоко категорически отказалась раздеваться для съемки.

Джон Леннон остался доволен необычным экспериментом. Глядя на фотографию, он сообщил Энни Лейбовиц, что она очень точно передала их отношения с супругой. Этот кадр стал поистине символичным. Спустя несколько часов после съемки, вечером 8 декабря 1980 года, экс-солиста битлов застрелил один из его поклонников. Изначально фотосессию планировали приурочить к выходу совместного альбома Джона и Йоко. В результате темой издания стала трагическая гибель культового музыканта. Изображение появилось на обложке Rolling Stone 22 января 1981 года. А эротические интонации, которые прослеживаются в этом кадре, стали настоящим революционным прорывом для глянцевой фотографии тех времен.

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Vanity Fair, 1991: обнаженная и беременная Деми Мур

В августе 1991 года самый звездный журнал планеты поместил на свою обложку фотографию Деми Мур, выполненную в стиле ню. На момент съемки 28-летняя голливудская звезда была на седьмом месяце беременности. Она вынашивала второго ребенка от своего теперь уже бывшего мужа Брюса Уиллиса. Автором работы стала все та же Энни Лейбовиц. Фотография предназначалась для домашнего архива семьи, но редактор Vanity Fair Тина Браун захотела использовать ее в журнале. Она сама только что стала мамой и искала новаторскую обложку, которая бы ломала привычные стереотипы. Сотрудники издания долго сомневались, стоит ли публиковать столь противоречивый снимок. Они даже подготовили запасной портрет актрисы, снятый крупным планом.

Сегодня такие фотографии не вызывают большого удивления, но в то время снимок обнаженной беременной актрисы буквально взорвал общественное сознание. Критики обвиняли журнал в непристойности, а розничные продавцы пребывали в замешательстве. Они были настолько озадачены, что решили продавать этот выпуск в специальных бумажных пакетах коричневого цвета. Обычно так поступали только с изданиями типа Playboy. Некоторые магазины и вовсе отказались реализовывать этот номер. Вопреки всему номер разошелся в количестве свыше 1,2 млн экземпляров против привычных 800 тысяч. Сама героиня фотосессии была удивлена общественной реакции, но ничуть не пожалела. По словам Мур, она чувствовала себя свободной.

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GQ, 2003: отретушированная Кейт Уинслет

Даже самая безупречная модель не попадает на страницы модных изданий без ретуши. Но порой фантазии фоторедакторов заходят слишком далеко. Звезда «Титаника» Кейт Уинслет очень расстроилась, когда увидела свое изображение на обложке мужского журнала GQ в феврале 2003 года. Веб-дизайнеры сделали пышнотелую актрису практически неузнаваемой. Девушка одобрила оригиналы фотографий, но конечный вариант с ней никто не согласовал. В результате после цифровой обработки бедра 27-летней Кейт стали меньше примерно на треть, а ноги заметно удлинились. И это невзирая на то, что в своем интервью для GQ кинозвезда призывала женщин не путать понятия «худоба» и «сексуальность».

Кейт Уинслет многие годы активно пропагандирует естественную красоту и отказ от пластической хирургии. Несмотря на отсутствие модельных параметров, обладательницу «Оскара» не раз признавали самой сексуальной британской актрисой. После выхода номера с отретушированным снимком Уинслет тут же отреклась от нарисованного тела и открыто обвинила GQ в обмане. Более того, она заявила, что полностью довольна своей физической формой. Это был первый случай, когда глянцевые журналы публично осудили за использование Photoshop, лицемерие и навязывание стандартов красоты. В свое оправдание редактор GQ Дилан Джонс сказал лишь, что после обработки внешность Уинслет изменилась «не больше, чем у любой другой звезды».

© GQ.COM

Rolling Stone, 2010: вампирская фотосессия

Отказаться продавать модный глянец из-за провокационных снимков могут и в XXI веке. Судя по всему, создатели американского сериала «Настоящая кровь» решили, что их проекту не помешает дополнительная реклама. Участники вампирского любовного треугольника появились на обложке сентябрьского номера Rolling Stone в 2010 году. Они были обнажены и забрызганы бутафорской кровью. К тому времени раскрепощенность стала свойственна многим артистам. Несмотря на это, откровенный снимок вызвал массу споров. Известно, что первые несколько часов актеры снимались в одежде. И лишь позднее фотограф предложил им попробовать что-нибудь необычное. Стивен Мойер, Анна Пэкуин и Александр Скарсгард не предполагали, что журнал согласится использовать эти фотографии.

Первый сезон сериала «Настоящая кровь» вышел на телеканале HBO в 2008 году, всего за пару месяцев до «Сумерек». С тех пор он стал одним из самых рейтинговых телевизионных проектов США. По словам продюсера шоу Алана Болла, в отличие от майеровской саги, их сериал рассчитан на более взрослую аудиторию. В интервью Rolling Stone он рассуждает о том, что сама по себе природа вампиров очень эротична. Именно эта идея нашла отражение в обложке культового журнала.

И все же многие читатели посчитали фотографию звездных кровопийц слишком агрессивной и неуместной для Rolling Stone. Иллюстрации на внутренних страницах оказались куда более целомудренными. Там были напечатаны снимки, на которых актеры позируют в одежде.

Источник : https://style.rbc.ru/impressions/5c4df0a59a79476582543fce

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