«Русские штыки»: сколько народов Россия спасла от исчезновения

Русский солдат мог постоять не только за Родину, но и за других людей, угнетаемых захватчиками. Можно уверенно сказать: многие современные народы так или иначе были спасены от полного исчезновения ценой русской крови.

Грузины

После падения в 1453 году Византийской империи православное население Грузии оказалось под угрозой экспансии двух могущественных исламских держав – Ирана и Турции. Не раз грузины просили помощи у русского царя, но всякий раз обстоятельства не позволяли ее оказать. Только во время царствования Екатерины II в 1783 году был заключен договор о покровительстве России над Восточной Грузией.

Однако грузинский царь Ираклий II нарушил соглашение, подписав в 1787 году с турками сепаратный мир. Россия в ответ вывела из Грузии свои войска. Последствия наступили в 1795 году, когда персидский шах вторгся в пределы Грузии и, не встречая никакого сопротивления, разорил Тбилиси. После смерти Ираклия грузины вновь обратилась к России с просьбой о включении их страны в состав империи. Интеграция грузинских территорий происходила постепенно, в ходе русско-турецких войн с 1803 по 1878 год, пока Грузия впервые за много столетий вновь не обрела свои иконные земли.

Освобождение Европы в 1813-14 годах

С победоносным завершением Отечественной войны 1812 года Россия приступила к заграничному походу, целью которого было освобождение Европы от наполеоновской тирании.

«Перейдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его», – взывал к армии Кутузов. Впрочем, сам фельдмаршал не был сторонником европейской кампании, роль спасителя Европы возложил на себя Александр I.

Европейские державы без энтузиазма отнеслись к российской инициативе и лишь благодаря настойчивости русского императора в войну против Франции вступили Пруссия, Австрия, Швеция и Англия. Впрочем, основная тяжесть в освобождении польских, германских и австрийских земель от наполеоновских войск легла на плечи именно России. Русские войска были в авангарде тех, кто 30 марта 1814 года триумфально вошел в Париж.

Болгары

Болгары не одно столетие страдали от турецкого ига, неоднократно поднимая восстания, которые османы жестоко подавляли. Особенно зверствовали турки в подавлении болгарского восстания 1875-76 годов, вырезав свыше 30 тысяч человек. Россия призвала европейские страны как-то отреагировать на турецкие бесчинства. Конференция в Стамбуле с участием России, Англии, Франции и Турции, на которой российская сторона потребовала от Порты признать автономию Болгарии и Боснии ничем не завершилась. В апреле 1877 года Россия объявила Турции войну.

Пользуясь пассивностью турков, русские войска сумели форсировать Дунай и после пятимесячной осады вынудили турецкую армию капитулировать под Плевной. Помимо собственных приобретений Россия добилась от Османской империи признания независимости Болгарии, при этом болгарам были возвращены земли, потерянные ими после османского завоевания. Территория Княжества Болгария теперь простиралась от Охридского озера (расположено на границе Северной Македонии и Албании) до Черного моря. А вот автономию Боснии отстоять не удалось: она была аннексирована Австрией.

Греки

С момента падения Византии греки видели в России главного защитника от притеснения со стороны турков. В свою очередь Москва, а затем Петербург считали греков своей опорой в борьбе с Оттоманской Портой. Впрочем, вплоть до начала XIX столетия Россия в войне с Турцией решала прежде всего собственные политические проблемы. Все изменила русско-турецкая война 1806-1812 годов, которая затронула исторические области Греции.

Эти события воодушевили греков в борьбе за независимость. Русские всячески их подбадривали, распространяя листовки подобного содержания: «Настал тот день, в который рука самодержавного российского монарха разорвет оковы, наложенные на вас, и отомстит за гонения, соделанные вам». Впрочем, освобождения от турецкого ярма грекам пришлось ждать до 1830 года, когда очередная война России с Портой привела к подписанию в Лондоне протокола, признававшего независимость Греции, а в 1832 году были проведены окончательные границы нового европейского государства.

Сербы

Первое спасение Россией сербов произошло в 1876 году, когда Османская империя угрожала Сербии и Черногории захватом. Турков остановил лишь ультиматум России, которая в случае отказа султана заключить с двумя балканскими странами перемирие угрожала перейти границу Османской империи 200-тысячным войском. Турки испугались, перемирие было достигнуто. А 28 февраля 1877 года в Константинополе был подписан сербско-турецкий мирный договор.

Но в большей степени сербы должны быть благодарны России за свое спасение в ходе Первой мировой войны. После разгрома сербской армии Австро-Венгрией Россия настояла на том, чтобы союзники обеспечили безопасную эвакуацию ее остатков. В итоге было спасено около 150 тысяч сербских солдат, которые весной 1916 года усилили Салоникский фронт. Непосредственный противник Сербии Австро-Венгрия в сражениях с русскими войсками потеряла свыше 60% численности своей армии.

Армяне

Армяне, как и грузины, многие столетия жили в состоянии угрозы со стороны Персидской империи и Оттоманской Порты. В 1828 году по итогам русско-персидской войны в состав Российской империи было включено Эриванское ханство (Восточная часть современной Армении). Этот форпост на долгие годы стал надежным заслоном от агрессии персов и турков в Закавказье. Однако армянское население персидских и особенно турецких территорий продолжало подвергаться притеснению.

В 1915 году армян, населявших Османскую империю, постиг настоящий геноцид. По признанию министра внутренних дел Турции Мехмеда Талаата, они избавились от трех четвертей армян. Россия, Франция и Англия выступили с совместной декларацией, осуждающей уничтожение и депортацию армянского населения Турции. По приказу Николая II временно была открыта русско-турецкая граница, через которую в Россию перебралось более 350 тысяч армян. Казаки вместе с армянскими батальонами совершали регулярные набеги на турецкую территорию, тем самым защищая от курдских банд армянских беженцев.

Освобождение Европы и Дальнего Востока в 1944-45 годах

Изгнав к середине 1944 года гитлеровцев фактически со всей территории СССР, Красная Армия начала свой знаменательный победоносный марш по странам Европы, который триумфально закончился в мае 1945 года в Берлине. За это время советские войска полностью или частично освободили от нацистов 10 европейских стран: Румынию, Польшу, Чехословакию, Болгарию, Венгрию, Югославию, Австрию, Германию, Данию и Норвегию. В августе 1945-го РККА поспособствовала изгнанию японских войск с территорий Кореи и Китая.

В общей сложности СССР в 1944-45 годах принес свободу около 200 млн. человек. Самым продолжительным оказался этап освобождения от германских войск Румынии: он длился с марта по октябрь 1944 года, здесь оставили свои жизни свыше 286 тысяч красноармейцев. Однако самые большие потери советские войска понесли в ходе освобождения Польши. На польской земле сложили головы более 600 тысяч советских воинов.

Корейцы

В начале октября 1950 года американцы вместе со своими южнокорейскими союзниками стали успешно продвигаться на север полуострова. Обеспокоенный развитием событий лидер КНДР Ким Ир Сен направил Сталину письмо, в котором просил генсека оказать дружественной стране военную помощь, так как собственными силами им с интервентами не справиться. Советский Союз направил на полуостров крупные соединения истребительной авиации, десятки танков, БТР и САУ вместе с экипажами, а также различные виды вооружения, в том числе для оснащения северокорейского ВМФ. Кроме того, в Северной Корее на разных участках фронта находились военные советники из СССР.

В итоге советские военнослужащие, а также поставленная Северной Корее бронетехника и авиация сыграли значительную роль в защите страной своего суверенитета. Так, по подсчетам исследователя Игоря Сейдова, на каждый сбитый советский самолет приходилось 3,4 американских. Согласно данным Минобороны СССР за 1954 год, всего в конфликте на Корейском полуострове (1950-53 гг.) принимало участие около 40 тысяч советских военных, общие потери составили почти 300 человек.

Вьетнамцы

В начале 1960-х годов Вьетнам был разделен на две противоборствующие части – коммунистический Север во главе с Хо Ши Мином и прозападный Юг возглавляемый Нго Динь Зьемом. В 1965 году в конфликт полномасштабно вмешались Соединенные Штаты. Американская авиация наносила серьезный ущерб вьетконговцам у которых фактически отсутствовала ПВО. Однако вовремя подоспела помощь из СССР: 2 тысячи единиц бронетехники, 700 истребителей, свыше 7 тысяч минометов и орудий.

Официально в воздушных боевых операциях принимали участие исключительно вьетнамские летчики, однако успешность противостояния МиГов американским «фантомам» заставляет усомниться в этой версии. Уже после распада СССР было признано, что советские летчики иногда совершали боевые вылеты. По данным российских историков, во Вьетнамском конфликте погибло 16 советских военных. Символично, что победу вьетконговцев в апреле 1975-го ознаменовал не только флаг Северного Вьетнама, развивавшийся над президентским дворцом в Сайгоне, но и советский Т-54 и с бортовым номером «843» установленный у его подъезда.

Источник : https://cyrillitsa.ru/narody/154362-russkie-shtyki-skolko-na...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогие мои россияне!К сожалению, многие из вас до сих пор верят в миф, усердно пропагандируемый бездарными и подлыми коммуняками, о том, что якобы Россия всегда безвозмездно и бескорыстно помогает другим странам только из-за сострадания и жалости?Но это же полный абсурд, поскольку дружбы между народами практически не существует, а есть только сфера постоянных интересов, в результате чего русские завоеватели спасали вышеперчисленные народы в первую очередь из-за сферы своих геополитических интересов !

Кроме того,к сожалению,многие российские эксперты не хотят признавать тот факт, что история России — это фактически история колонизации.Именно поэтому, когда 25 декабря 1991 года над Кремлем был опущен советский флаг, и вместо него поднят флаг России, это было с ликованием воспринято постсоветскими странами в связи с долгожданным приобретением независимости!

Ведь именно поэтому россиян, как и алчных европейских колонизаторов, недолюбливают во многих странах !Правда, Российская Империя, в отличие от кровожадных европейских завоевателей,не была столь сурова и губительна для завоеванных народов и,действительно, во многом отличалась от колонизации, которую варварски проводили европейские державы!

Любопытно, что даже большевики, пришедшие к власти лозунгами о мире и добрососедстве, также оказались жестокими и кровавыми поработителями, которые значительно увеличили территорию России своими колониальными завоеваниями! Именно за сегодняшнее недоброжелательное отношение во многих странах россияне в первую очередь должны быть "благодарны" коммунякам и особенно величайшему злодею и колонизатору всех времен Сталину!

Разве прогрессивное человечество может простить палачу народов Сталину геноцид , устроенный многим народам , кровавые депортации , репрессии и главное передачу территорий соседним республикам из-за чего ,например, в Грузии до сих пор идет противостояние с Южной Осетией и т.д.!А может вам напомнить предательство в отношении Армении ?

Продавая Азербайджану оружие для войны с Арменией, Россия потеряла надежного союзника и совершила историческую ошибку, которая станет причиной потери дружеских отношений с Арменией! Теперь же из-за необдуманной и неадекватной политики российского руководства у России на Кавказе появился еще один недоброжелатель и враг в лице армянского народа,который никогда не простит ему этого ,по сути, предательства!

Трудно понять, что предложили Путину Эрдоган и Алиев , от чего он не смог просто отказаться, продав своих исторических союзников! И не надо думать,что он не смог бы предотвратить этот конфликт , поскольку сегодня только неадекватные люди могут верить в то, что амбициозные диктаторы Эрдоган и Алиев без согласия Путина посмели бы напасть на Армению!

Неужели можно сомневаться в том, что подобная тактика равносильна окончательной потери доверия и имиджа России как в бывших постсоветских республиках, так и на мировой арене в целом!Разве можно сомневаться в том, что, если бы Россия ,наоборот, не допустила бы с самого начала кровавую Карабахскую войну, то это ,несомненно, был бы поучительный пример для руководителей многих постсоветских стран, которые с потрохами продались Западу, надеясь на его помощь в решении конфликтных ситуаций!Именно поэтому сегодня однозначно можно заявить, что пресловутый русский мир —возможность объединения многих постсоветских народов — в последние месяцы явно трещит по швам.

В этом отношении не понятны душераздирающие вопли многих россиян о недопущении гибели русских солдат в этой войне, поскольку в этом случае русские солдаты воевали бы в первую очередь за стратегические интересы России в Южном Кавказе, а не за якобы многострадальный армянский народ! Вместе с тем для прогрессивного человечества неадекватная позиция России в отношении армян — страшная историческая ошибка, которая станет причиной потери дружеских отношений между этими странами, восстановить которые вряд ли уже удастся!Что касается мира на земле Карабаха, то, на мой взгляд, на этой исторически проклятой территории ни армяне ,ни азербайджанцы уже никогда не смогут жить мирно , не проливая кровь!

Порой кажется, что у россиян, кстати,как и у потомков варварских европейцев, в крови "захватнический ген колониализма"!Видимо, потому они до сих пор благотворят Сталина , который существенно расширил границы СССР,покорив и присоединив многие страны?!

Разве прогрессивное человечество может простить палачу народов Сталину после разгрома Германии оккупацию Европы? В этом отношении насколько циничны и неадекватны заявления некоторых бездарных деятелей, которые и сегодня считают, что Сталин бескорыстно освободил Европу от фашизма.

Безусловно, он это сделал, но одновременно с этим СССР оккупировал эти страны на многие годы, пытаясь навязать им утопический советский социализм! Единственной же европейской страной, которую после выполнения своей освободительной миссии в сентябре 1945 г. покинули и не оккупировали советские войска была Норвегия, в которой из-за этого до сих пор бережно относятся к памятникам павших советских воинов!

А может напомнить некоторым «забывчивым» деятелям мучения и страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран , которым навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом! На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки.

После же вторжения Советов европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям! Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)!

В этом отношении поучителен так называемый Мармеладный бунт , возникший в 1953 г. в Германии, когда из-за бездарной и неэффективной советской экономики, возникли проблемы снабжения населения мармеладом – основным настольным продуктом немцев .

И разве мало было пролито крови во время восстаний против ненавистного тоталитарного советского режима, например, в Чехословакии, Венгрии и т.д.? Неужели это можно назвать освобождением, когда тебя , освободив , – вновь покоряет «освободитель», ущемляя твои права и насильно отбирая твою независимость ?

Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ ! Скажу больше, диктатор Сталин, захватив многие европейские страны, не собирался заканчивать победоносную войну и собирался начать новую войну, но уже против США и всего мира, и обязательно захватил бы его, если бы американцы первыми не сделали бы атомную бомбу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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