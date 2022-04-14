Ученые ищут ответы о загадочных мумиях детей на Сицилии

Катакомбы капуцинов в Палермо на Сицилии содержат самую большую коллекцию мумифицированных останков в Европе.

Катакомбы и их молчаливые жители

Катакомбы капуцинов были впервые построены в конце 1590-х годов. Они использовались как частное место захоронения для монахов до 1787 года, когда орден капуцинов разрешил мирянам в этом регионе использовать катакомбы в качестве места своего последнего упокоения. Однако обряд мумификации был зарезервирован для богатых слоев общества.

Гробница монахов-каппуцинов в катакомбах Рима. фото Беттманн

Из 1284 мумий 163 мумии принадлежат детям. Сегодня, именно эти мумии вызывают большой интерес у ученых. Мумии взрослых людей исследовались тщательно, а детские мумии до недавнего времени игнорировались. Хотя именно они вызывают больше вопросов. Новое исследование начато в январе 2022 года и финансируется Советом по исследованиям в области искусства и гуманитарных наук Великобритании. Ученые хотят выяснить, кто эти дети, что стало причиной смерти и какой был их образ жизни. Все тела планируют исследовать рентгеновским аппаратом. Результаты этих рентгеновских снимков будут сопоставлены с одеждой каждого ребенка, погребальными артефактами, типом мумификации и любыми сохранившимися историческими документами.

Спящая девочка Розалия

Одной из детей в катакомбах капуцинов в Палермо была Розалия Ломбардо, которая умерла от пневмонии за неделю до своего второго дня рождения 6 декабря 1920 года.

Это одна из двух мумий, которые были мумифицированы в XX веке. Девочка была химически забальзамирована, и в результате она до сих пор выглядит невероятно реалистично. Ее тело было исследовано десять лет назад доктором Дарио Пьомбино-Маскали, который работает над исследованием детских мумий в катакомбах. Как утверждает Пьомбино-Маскали: "Некоторые из них прекрасно сохранились. Да так, что они действительно похожи на спящих детей. Тела потемнели от времени, но у некоторых из них есть даже фальшивые глаза, поэтому кажется, что они смотрят на вас. Они выглядят как крошечные куколки. Это очень огорчает, когда имеешь дело с детьми в антропологии. Но так хочется узнать их историю".

Но прежде чем ученые получат свои ответы, пройдет много времени.

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