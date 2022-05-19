Соломенный холостяк Ломоносов

Выдающийся ученый и известный исследователь Ломоносов прожил захватывающую, но нищую жизнь. Он даже был тайно женат, и ему удавалось некоторое время скрывать жену и детей от общества. Но обо всем по порядку.

Ломоносов

Учеба в Германии

Михаил, как простой человек из народа, ценил возможность поучиться за рубежом. Петербургская академия сама направила Ломоносова в Марбург, чтобы там он перенял опыт зарубежных коллег.

Жалование на заграничную поездку ученому выдавали небольшое. Деньги часто задерживали. Поэтому в Марбурге он квартировался у вдовы священника. Там же проживала дочь священника Елизавета-Христина. Между молодыми людьми возникли чувства.

Результатом чувств стала дочь. Когда ей было полгода Ломоносов женился на Елизавете в местной церкви. Жалования студента катастрофически не хватало для содержания жены и ребенка. У Михаила появились кредиторы, его репутация была испорчена, но отдавать долги было нечем.

Что же тогда сделал Ломоносов? Он просто сбежал в Петербург. Ведь в Германии у него образовались долги и ответственность в виде семьи. На момент его побега Елизавета была беременна. Ребенок родился и умер.

Но Михаил даже не знал об этом, так как из Петербурга связь с женой не поддерживал. И никому не говорил, что он больше не холостяк.

Ломоносов

Поиски сбежавшего мужа

Чтобы отыскать Ломоносова в России, Елизавета написала письмо русскому консулу. Граф Бестужев-Рюмин был обескуражен, когда получил его. Затем консул передал послание самому ученому. Тот очень волновался после его прочтения.

Он пообещал консулу забрать жену и дочь в Северную столицу. И сдержал слово, выслав Елизавете деньги на дорогу. Семья Ломоносовых воссоединилась в 1743 году. Это был на редкость удачный брак, продлившийся для супругов всю жизнь. Почему же начало семейной жизни стало таким неудачным для обоих?

Михайло Ломоносов

Причины недостойного поведения

Исследователи жизнеописания Ломоносова считают, что тот сбежал от жены из-за давившей на него неспособности содержать семью. Даже живя в столице Михаил не богател, а только беднел. Петербург — дорогой город соблазнов. И ученый мог считать, что не прокормит в нем свою Елизавету. Его зарплата в академии по тем временам была очень маленькой.

Второй причиной побега был брак, оформленный в протестантской церкви. В тот период законы России обязывали своих граждан, живущих за границей, испрашивать дозволения на брак с иностранцами. Ломоносов этого не сделал. И он был не первым, кто оказался в подобной ситуации.

Да еще и церковь, где он венчался с возлюбленной, была протестантской. В России же царило православие. Такой брак могли не признать вовсе. Не стоит забывать и про жалование от академии, которое составляло всего 360 рублей в год. Академики жаловались, что часто выдавали только половину этой суммы, остальные средства задерживали. Иногда за год выдавали лишь треть указанной выше суммы.

Ломоносов

Как бы то ни было, когда Михаил воссоединился с Елизаветой и дочкой, он стал спокойным и безмятежным. Его карьера пошла в гору. Он перестал дергаться и переживать. Скорее всего, поступив так с женой, он испытывал муки совести. Но выхода из ситуации не видел.

Жена взяла решение проблемы в свои руки, что придало Михаилу уверенности в светлое будущее. В России у пары родилась еще одна дочь. В общей сложности Ломоносову удавалось скрывать супругу два года. Деньги в этих отношениях играли не последнюю роль. Из-за них чуть не рухнул брак ученого. Кстати, в России чете Ломоносовых все же пришлось заново венчаться в православной церкви. Иначе их брак считался бы вне закона.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Несмотря на то, что Михаил Васильевич Ломоносов считается выдающимся русским ученым, однако до сих пор не развеяны многие мифы о его научной деятельности! Вместе с тем его имя постоянно использовалось и сейчас используется в идеологических целях:Один из самых распространенных мифов о Ломоносове является утверждение советских ученых, что якобы он, а не Лавуазье,первым открыл закон сохранения массы.Однако Ломоносов не предал этому большого значения, в то время как Лавуазье продолжил экспериментировать и открыл и научно обосновал закон "Сохранения массы"!

Следующий миф о Ломоносове — это якобы открытие им знаменитого русского фарфора! Любопытно, что эту легенду запустил сам Ломоносов, утверждая, что именно он открыл секрет изготовления русского фарфора.На самом деле открывателем этой уникальной технологии изготовления фарфора был русский химик Д.И. Виноградов, который разгадал секрет изготовления китайского фарфора и даже усовершенствовал его, наладив изготовления русского фарфора. После же скоропостижной смерти Виноградова, его рукописи попали в руки Ломоносова, который бесцеремонно присвоил себе методику производства русского фарфора!

В 1764 году на ученом совете Ломоносов оповестил присутствующих ученых об изобретении им технологии изготовления русского фарфора.Следующий миф о том, как Ломоносов явился в России основоположником изучения электрических явлений и является автором первой теории атмосферного электричества.Безусловно, это тоже не так, поскольку за два года до Ломоносова американский изобретатель и президент США Бенджамин Франклин провел первый эксперимент по выяснению электрической природы молнии, воздействующей на воздушного змея, запущенного во время грозы.

Много нареканий вызывает и литературная деятельность Ломоносова.О литературных способностях ученого нелестно обзывался и даже открыто насмехался сам Пушкин, который в своей статье "Путешествие из Москвы в Петербурга" писал: "В Ломоносове нет ни чувства,ни воображения.Оды его утомительны и надуты".Современники Ломоносова писали, что профессорское звание он получил больше как придворный поэт, лакейски восхвалявший сильных мира всего, чем за научную деятельность! Однозначно Ломоносов при жизни не пользовался особым авторитетом у современников.

Когда 15 апреля 1765 года ученый скончался, то в его адрес прозвучало два весьма нелестных некролога.Автор первого некролога — поэт Александр Самороков, выражавший, скорее всего, общее мнение интеллигенции XVIII века,написал: "Угомонился дурак и не будет больше шуметь"! Автор второго — наследник престола Павел, заявил : "Что о дураке жалеть — только казну разорял и ничего не делал"! Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Ломоносов был просто популяризатором наук, говоря современным языком был хорошим научным менеджером, за что и навечно вписал свое имя в историю Матушки-России, однако считать его великим ученым, обогатившим науку величайшими открытиями, на мой взгляд, цинично и не разумно!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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