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Знаменитости и их двойники из прошлого

В настоящее время по Земле ходит более 7 миллиардов человек, а это означает, что каждый обязательно может увидеть человека, похожего на него самого или на кого-то другого, кого он знает. Более того, наши двойники могли жить и в прошлом. На примере знаменитостей в этом можно убедиться прямо сейчас.

Знаменитости и их двойники из прошлого (14 фото)


Стив Мартин

Знаменитости и их двойники из прошлого


Том Хиддлстон

Знаменитости и их двойники из прошлого



Робин Уильямс

Знаменитости и их двойники из прошлого


Томми Ли Джонс

Знаменитости и их двойники из прошлого


Куин Латифа

Знаменитости и их двойники из прошлого


Сильвестр Сталлоне

Знаменитости и их двойники из прошлого


Майкл Джексон

Знаменитости и их двойники из прошлого


Джонни Депп

Знаменитости и их двойники из прошлого


Питер Динклейдж

Знаменитости и их двойники из прошлого


Руперт Гринт

Знаменитости и их двойники из прошлого


Алек Болдуин

Знаменитости и их двойники из прошлого


Брэд Питт

Знаменитости и их двойники из прошлого


Киану Ривз

Знаменитости и их двойники из прошлого


Николас Кейдж

Источник: https://bugaga.ru/jokes/1146780845-znamenitosti-i-ih-dvojnik...

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