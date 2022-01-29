Тамбовское восстание 1920-1921 годов (так называемая «Антоновщина») вооруженное выступление крестьян Тамбовской и частично Воронежской губерний в 1920-1921 годов против политики «военного коммунизма», прежде всего - против продразверстки, т.е. насильственная (с помощью вооруженной силы) экспроприация у крестьян хлеба и другого продовольствия, необходимого для существования Красной армии и городского населения, а также перегибов местных партийных и советских властей в проведении классовой политики Советского государства. Подготовка восстания на Тамбовщине велась с 1918 года.

Активное участие в восстании приняли середняки, и частично - представители других социальных групп, в том числе и беднейшего крестьянства.

(Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах, 2004 г. ISBN 520301875-8)

«Хлебная» Тамбовская губерния испытала на себе всю тяжесть продразверстки.

Уже к октябрю 1918 года в губернии действовали 50 продотрядов из Петрограда, Москвы и других городов численностью до 5 тысяч человек. Такого размаха конфискаций не знала ни одна губерния. Крестьяне повсюду вынуждены были выбирать между сопротивлением и голодной смертью. К этому добавлялось ограбление и закрытие церквей, что заставляло патриархальное православное крестьянство выступать на защиту своих святынь.

Первой и самой массовой формой сопротивления продразверстке стало сокращение крестьянином своего хозяйства. Если в 1918 году в черноземной и «хлебной» Тамбовской губернии на одно хозяйство приходилось в среднем 4,3 десятины посева, то в 1920 году - 2,8 десятины. Поля засевались в размерах, необходимых только для личного потребления. Положение деревни особенно резко ухудшилось в 1920 году, когда Тамбовщину поразила засуха, а продразверстка оставалась чрезвычайно высокой.

Восстание вспыхнуло стихийно в середине августа 1920 года в селах Хитрово и Каменка Тамбовского уезда, где крестьяне отказались сдавать хлеб и разоружили продотряд. В течение месяца народное возмущение охватило несколько уездов губернии, численность восставших достигла 4 тысяч вооруженных повстанцев и около 10 тысяч людей с вилами и косами. На территории Кирсановского, Борисоглебского и Тамбовского уездов образовалась своеобразная «крестьянская республика» с центром в селе Каменка.

Во главе восстания встал мещанин города Кирсанова, бывший волостной писарь и народный учитель, левый эсер Александр Антонов (1889 1922). С осени 1918 года он сформировал «боевую дружину» и начал вооруженную борьбу с большевиками. Его отряд стал организационным ядром партизанской армии.

Под командованием Антонова силы повстанцев быстро росли. В феврале 1921 года, когда повстанческое движение приобрело наивысший размах, число бойцов достигло 40 тысяч человек, армия была поделена на 21 полк и отдельную бригаду. Повстанцы громили совхозы и коммуны, портили железные дороги. Восстание начало выходить за локальные рамки, находя отклик в пограничных уездах соседних Воронежской и Саратовской губерний.

Перерезав Юго Восточную железную дорогу, повстанцы нарушили снабжение хлебом центральных районов страны. Советское правительство вынуждено было обратить самое серьезное внимание на это восстание. В конце февраля - начале марта 1921 года была образована Полномочная комиссия Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) во главе с Владимиром Антоновым Овсеенко, сосредоточившая в своих руках всю власть в Тамбовской губернии. С закончивших боевые действия фронтов сняли крупные воинские контингенты, технику, включая артиллерию, бронечасти и самолеты. Всю губернию поделили на шесть боевых участков с полевыми штабами и чрезвычайными органами власти - политкомиссиями.

Не дожидаясь решений Х съезда Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)) о замене продразверстки продналогом, Политбюро ЦК РКП(б) 2 февраля 1921 года поручило Николаю Бухарину, Евгению Преображенскому и Льву Каменеву «выработать и утвердить текст обращения... к крестьянам Тамбовской губернии с тем, чтобы распространять его только в этой губернии, не печатая в газетах».

Обращение, в котором объявлялось об отмене продразверстки и разрешении местного торгового обмена сельскохозяйственными продуктами, начали распространять уже 9 февраля.

С отменой продразверстки и введением новой экономической политики (НЭПа) в борьбу с «Антоновщиной» включилось трудовое крестьянство.

27 апреля 1921 года по предложению Ленина Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление «О ликвидации банд Антонова в Тамбовской губернии», согласно которому командующим операцией назначили Михаила Тухачевского. Численность красноармейцев увеличили до 100 тысяч человек.

28 мая 1921 года советские войска перешли в решительное наступление. Под их натиском в середине июня повстанческая армия (1 я партизанская армия) оставила Тамбовщину и отступила на территорию Воронежской губернии. 20 июня в бою у Урюпинска остатки ее были разгромлены.

В конце июня - начале июля остатки боевых отрядов повстанцев разделились на группы и скрылись в лесах. Восстание распалось на изолированные очаги. Отдельные разрозненные отряды повстанцев были уничтожены к середине июля.

16 июля 1921 года Тухачевский доложил в Москву о подавлении Тамбовского восстания.

Антонов и его группа были уничтожены в июне 1922 года.

В боях с советскими войсками повстанцы потеряли свыше 11 тысяч человек убитыми и ранеными. От рук мятежников в ходе Тамбовского восстания погибли свыше 2 тысяч советских и партийных работников.

Тамбовское восстание - одно из крупнейших вооруженных выступлений крестьянства против большевистской диктатуры на завершающем этапе Гражданской войны. Его важнейшим политическим итогом явилось осознание руководством Советской Республики необходимости перехода от политики «военного коммунизма» к «новой экономической политике».

Источник : https://ria.ru/20100616/246962919.html

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