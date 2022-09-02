Чем прославился младший сын Пушкина?

Григорий Александрович Пушкин совершенно не помнил своего отца. Тот погиб, когда Грише не исполнилось и двух лет. Однако с детства уже Григорий осознавал, что он – наследник великого поэта. Вероятно, это наложило отпечаток на мировоззрение Пушкина-младшего.

По прошествии семи лет, Наталья, мать Григория, вышла замуж за Петра Ланского. Тот охотно принял её детей и воспитывал, как своих родных. С ним у Григория сложились хорошие отношения, как у отца с сыном.

Григорий Пушкин в возрасте 9 лет. Картина Томаса Райта

О детстве самого Григория известно довольно мало. В возрасте 13 лет он поступил в ту же гимназию, где учился его старший брат, служивший Грише примером. Тот во всём ему подражал и старался не уступать ни в чём. До него также дошла легенда, что он – потомок боярина Григория Пушки, лихого воеводы. Вероятно, таким отец мечтал увидеть своего сына. Можно сказать, Григорий заранее решил, что свяжет жизнь с военной службой, как и многие его родственники. По сути, он исполнил волю отца. Современники отмечали, что Гриша больше всех похож на отца как внешне, так и характером.

Бегство в Михайловское

В возрасте 18 лет Пушкин-младший по окончании пажеского корпуса зачисляется в лейб-гвардии конный полк, которым командовал его отчим.

Однако по прошествии всего 11 лет, карьера молодого офицера внезапно обрывается. Григорий Александрович подаёт в отставку и уезжает в родовое поместье в село Михайловское. Среди родственников и друзей пошли пересуды о том, что же побудило его буквально на самом взлёте, в чине подполковника, оборвать свою карьеру.

Одна версия гласит, что Григорий чувствовал себя не в своей тарелке в столичном обществе, поскольку был стеснён в средствах и решил таким образом сбежать от светской жизни. Однако сводная сестра Пушкина-младшего писала, что мать очень тревожилась о связи Григория «с одной француженкой», и боялась, что это станет известно другим людям.

И действительно, Григорий долгое время сожительствовал с француженкой Евлалией Генар, которая родила от него троих дочерей – Полину, Нину и Евлалию. Расстались они мирно, когда стало известно о тяжёлой болезни Евлалии, а вот дальше её следы теряются.

Пушкин-младший, тем временем, обосновался в Михайловском. Родовое поместье к тому времени пришло в запустение. Обветшалый и обшарпанный дом Пушкин распорядился снести. Однако перед этим он составил его подробный план, чтобы впоследствии воссоздать его в прежнем виде.

Фото Григория Пушкина

Кабинет отца Пушкин-младший реконструировал по описанию, приведённому в поэме «Евгений Онегин». Своей миссией Григорий Александрович видел сохранение памяти об отце. В поместье он регулярно устраивал встречи, проводил вечера памяти, собирал коллекцию книг Пушкина разных изданий. Немало было им собрано и газетных очерков, которые он хранил в специальном отделе. Притом он старался по возможности защищать память отца, и если усматривал в очерке о Пушкине какие-то нелестные или клеветнические моменты, немедленно требовал редакцию к ответу. Его усилиями все цензоры отныне не могли допускать к печати статьи и очерки без одобрения семьи.

Кабинет А.С. Пушкина

Зрелые годы

Несмотря на все заслуги, общество всё ещё осуждало Пушкина – роман с Евлалией Генар не лучшим образом сказался на его репутации. Тем не менее, это не мешало карьере Пушкина как мирового судьи и присяжного поверенного. Но лишь в 48 лет он женился официально на Варваре Мошковой, с которой обвенчался в Вильно, а оттуда они уехали в Михайловское. Супруга гордилась родством с именитым семейством и помогала Григорию Александровичу во всех его начинаниях. Современники отмечали, что она также была артистична и великолепно читала стихи и поэмы Пушкина на мероприятиях и концертах, проходивших в родовом поместье.

Уже в конце XX века Пушкин задумался о продаже имения. В 1899 году он решил отдать поместье, ставшее, одновременно, музеем, в собственность государства. Вся библиография его отца отныне становилась собственностью Румянцевского музея.

Когда сделка состоялась, Григорий Александрович, оставив себе из всего имущества лишь кресло и некоторые личные вещи, перед посадкой в карету поклонился и произнёс: «Прощайте, милые мои, навсегда».

После этого Григорий Александрович вместе с супругой уехал в её родовое поместье в Маркучае, под Вильно. Здесь Пушкин-младший поступил на службу в Виленскую судебную палату, занимался благотворительностью, а в свободное время читал, либо охотился. За то недолгое время, что Григорий Александрович жил в Маркучае, поместье расцвело – в нём появились оранжереи, был преображён сад.

В 1905 году Григорий Александрович Пушкин скончался. Супруга пережила его на 30 лет, завещав, чтобы в её родовом поместье был воссоздан литературный музей А.С. Пушкина.

Супруги Пушкины

Можно сказать, именно Григорию Александровичу мы обязаны сохранением того богатого наследия, что оставил после себя великий классик.

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А вы знали об этом?

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