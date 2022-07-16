"Вот собака!" ("Хорошая собака") - что могла означать последняя фраза Владимира Ленина?

Его жизнь была насыщена событиями и он никогда не сидел на месте. Пролетариат и революция стали его идейными вдохновителями, а в историю он вошел, как главная личность на отечественном пространстве, оказав влияние на дальнейшую судьбу территорий некогда огромной страны.

Перед тем, как уйти из жизни Владимир Ленин сказал фразу, над которой до сих пор размышляют историки."Вот собака!" ("Хорошая собака!" - по имеющимся данным других исторических источников).Что мог подразумевать революционный вождь мирового пролетариата под этими словами?

Согласно ряду предположений, Ленин мог подозвать к себе пса, за что-то его слегка "пожурить" или похвалить (версия о фразе "Хорошая собака!" является косвенным подтверждением похвалы любимого пса).

Вождь очень любил животных и относился к ним особым образом. Особым вниманием Владимира Ильича пользовались собаки, которых он окружал заботой, и даже продукты выбирал им самые лучшие, чтобы с их здоровьем долгое время было все в порядке и они прожили дольше.

Сказанная фраза могла быть элементом постепенно угасающего разума. В последние дни своей жизни все имеющиеся психологические проблемы Ленина обострились и в тот, самый последний момент он уже мог не осознавать, что происходит вокруг него, а помнить только образ собаки, который был рядом с ним на протяжении всей жизни.

В этом случае слова Владимира Ильича никак не связаны с реальностью, и он не имел ввиду ничего конкретного, кроме желания в последние минуты своей жизни оказаться рядом с самым преданным и верным пушистым существом.

Другие историки придерживаются точки зрения, что прозвучавшая фраза из уст вождя, обозначала предчувствие скорой кончины и невозможность никак повлиять на происходящие с ним события.

Эта фраза могла быть вообще никак не связана с псом вождя, а стала первой, что пришло ему в голову, когда он в последние минуты своей жизни размышлял о том, что с ним произошло, и осознавая, что сил становится с каждой секундой все меньше, ничего другого, кроме ругани, сказать не смог.

Ни одна из этих версий никогда не найдет своего подтверждения, и о чем думал вождь перед уходом из жизни, было ведомо только ему самому.

Но эти слова остались важной частью истории, потому что были последними, произнесенными вождем пролетарской революции.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого». Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи !К сожалению, сохраняющийся и по сей день культ Ленина является одной из причин того, что его тело до сих пор валяется в Мавзолее и не предано земле. Несмотря на то, что ряд общественных деятелей время от времени высказывается в пользу захоронения тела лидера большевиков, подобные заявления получают резкий отпор, в частности, от партии КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации), которую в современной России , на мой взгляд, давно пара запретить из-за геноцида большевиков, устроенному своему народу .Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова, который сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»! Заслуживают также внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину скандально известный писатель-перебежчик Григорий Климов, который выразил единственную благодарность Ленину лишь за то, что тот не оставил потомства, дабы не плодить далее выродков!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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