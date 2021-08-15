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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                             Смейтесь на здоровье !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Мужик загорает на нудистском пляже. Во избежание ожогов прикрыл свой самый важный орган шляпой. Проходящая мимо дама ехидно заметила: – Настоящий джентльмен приподнимает шляпу в присутствии дамы. – Мадам, если бы Вы были настоящей – она приподнялась бы сама !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Гаишник останавливает машину , за рулем блондинка. Почему  Вы не включили  свет в туннеле?А я из Ростова и откуда я знаю , где у вас тут в туннеле включается свет !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще ли делать как все – заказывать полный борщ?Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны !

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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