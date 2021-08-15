Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

Мужик загорает на нудистском пляже. Во избежание ожогов прикрыл свой самый важный орган шляпой. Проходящая мимо дама ехидно заметила: – Настоящий джентльмен приподнимает шляпу в присутствии дамы. – Мадам, если бы Вы были настоящей – она приподнялась бы сама !

Гаишник останавливает машину , за рулем блондинка. Почему Вы не включили свет в туннеле?А я из Ростова и откуда я знаю , где у вас тут в туннеле включается свет !

Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще ли делать как все – заказывать полный борщ?Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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