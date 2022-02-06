 Как подвиг Героя Советского союза Зины Портновой пытались оболгать после распала СССР

В годы СССР пионеры помнили наизусть имена пионеров, которые стали Героями Советского союза или просто хорошо проявили себя во время Великой Отечественной войны. В их числе и Зина Портнова.

После развала Советского союза началась провокация в виде развенчивания якобы мифов. Искатели компромата пытались найти его и на Зину Портнову, которую расстреляли 10 января 1944 года. Тем не менее, упрекнуть юную героиню было в принципе не в чем, кроме того, что умерла она не пионером, а комсомолкой. Правда, вступила она в подпольную организацию все-таки пионером.

В 1941 году после седьмого класса родители Зины вместе с ней и ее сестрой отправились в Ленинград на каникулы к бабушке в Витебскую область. Через несколько дней, несмотря на попытки бабушки эвакуировать девочек, они оказались в бомбоубежищем под городом и находились на оккупированной территории.

Как только в соседней Беларуси начали формироваться подпольные организации и партизанское движение, в одной из таких организаций оказалась и Зина. В нее входили подростки, а лидером была комсомолка Ефросиния Зенкова по кличке Фруза. В первое время организация распространяла листовки, однако в скором времени начала поджигать заводы и поезда с продукцией для немцев.

Зина получила опасное задание: отравить еду в офицерской столовой немцев, так как именно она там работала посудомойкой. Зине удалось подсыпать яд в еду и к вечеру нескольким десяткам немецких офицеров стало плохо. Они заподозрили в этом весь персонал, включая Зину. Сначала ее заставили съесть отравленный суп, но после того, как Зина съела несколько ложек — ее отпустили. Девочка добралась домой с большим трудом, где бабушка лечила ее травами, а после выздоровления Зину перевели в партизанский отряд.

В скором времени Зину поймали и следователь Краузе предложил ей сдать партизанов «по-хорошему», но она отказалась и успела схватить лежащий на столе пистолет. Зина застрелила Краузе и еще двух немцев, расчищая себе путь. Впереди виднелся спасительный лес, но организованная погоня не дала ей уйти.

Где произошла казнь Зины Портновой доподлинно неизвестно. По одной информации ее застрелили в центре Полоцка, по другой — в овраге возле города. Документов подтверждающих одну из версий до сих пор не найдено. Тем не менее, о подвиге Зины Портновой помнят благодаря журналисту Владимиру Хазанскому, который взял интервью у командира партизанского отряда Маркиянова, в котором служила Зина.

Кстати, именно благодаря Маркиянову появились документ, которые подтвердили существование «Юных мстителей», а также благодаря им удалось связать с сестрой Зины Галиной, которую удалось эвакуировать на «материк».

Иван Перов

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но для поднятия морального духа военных лживая советская пропаганда придумала множество виртуальных «героев» войны . Так, к примеру, многих героев-панфиловцев и в помине не было, а Зоя Космодемьянская поджигала дома не только из-за героического порыва, а вследствие неустойчивости психики! Об этом утверждал психиатр Андрей Бильжо, которому стало известно, что в 1940 году Зоя заболела менингитом , из-за которого проходила лечение в больнице Боткина по поводу возникшей шизофрении. Именно поэтому перед ее арестом в ноября 1941 она по приказу Сталина №0428 поджигала не только дома вместе с находившими в них советскими жителями деревни Петрищево,но и конюшню, в которой содержались более 300 лошадей. Как не кощунственно, но согласно приказу изувера Сталина №0428 диверсанты должны были поджигать все дома, даже если в них находились местные жители и даже дети, чтобы фашистские захватчики не смогли бы укрыться от жестоких морозов. Разумеется, этих диверсантов в Подмосковье не любили и поэтому Зою выдали сами жители подмосковной деревни, которые, оставшись без жилья, не хотели замерзнуть вместе со своими детьми!

Кстати, в санатории в подмосковных Сокольниках, где она восстанавливала здоровье после перенесенного менингита, Зоя познакомилась с Аркадием Гайдаром, у которого также были серьезные проблемы с психикой, проявляющиеся в его садизме. Общеизвестно, что будущий детский писатель , служа в карательных частях большевиков в 1919 году , безжалостно расстреливал, рубил шашками, бросали в колодцы восставших людей , не щадя ни стариков, ни детей!

Что касается панфиловцев, то среди них , например, был сержант Иван Добробабин, которого в июле 1942 года посмертно представили к званию Героя Советского Союза. Однако впоследствии выяснилось , что «герой» жив и к тому же поступил на службу к немцам в полицию села Перекоп Харьковской области, в результате чего его лишили почетного звания и против него было возбуждено дело об измене Родине!

Именно из-за лживой сталинской пропаганды в народе были популярны анекдоты – порой довольно кощунственные. Например , последними словами Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру немецкого дзота, были «Ох уж этот чертов гололед»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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