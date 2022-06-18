Почему повешение считалось наиболее позорной казнью

За свою историю человечество придумало огромное количество казней. Есть среди них и совершенно экзотические, которые с трудом укладываются в голову наших современников. Но во все времена и во всех странах повешение считалось самой позорной карой. Так умерщвляли изменников, заговорщиков, насильников, убийц и воров. Для человека благородного происхождения повешение было самым последним страшным унижением. Почему у наиболее известного способа казни оказалась такая незавидная репутация?

1.



Еще относительно недавно с точки зрения истории казни преступников совершались публично. Это было настоящее театрализованное представление, собиравшее как причастных к правосудию, так и толпы праздных зевак. Люди собирались на площади заранее, стараясь занять место поближе к эшафоту. Оттуда было лучше всего видно главное — сам процесс расправы.

2.



Средневековый пригласительный билет на казнь с коротким описанием «программы»

Сам «виновник торжества» отлично знал, что ему предстоит последний публичный выход, по которому его запомнят. Поэтому многие приговоренные к смерти вели себя с подчеркнутым достоинством и показывали полное презрение к смерти. Особенно это касалось лиц благородного происхождения.

Негоже им было давать повод для радости плебеям, которые у эшафота всегда были в большинстве.

Но у зрителей был совсем другой интерес. Никто не хотел, чтобы зрелище было коротким. Больше всего радости присутствующим приносили длительные мучения казнимого. Поэтому в ходу были всевозможные четвертования и колесования, потрошения, сажание на кол и варка в кипятке живьем. Из цивилизованных же казней наиболее зрелищной было повешение.

Казнь для бедняков

Специфика экзекуции была всем хорошо известна. Поэтому, если власти хотели унизить, растоптать аристократа, они предавали его повешению. Это была «казнь для бедняков», недостойная дворянина или купца. Желание смертника покинуть этот мир быстро, без мучений и не развлекая толпу, выполнялось не всегда.

3.



Приговоренному сильно везло, если у него сразу ломалась в петле шея и смерть приходила мгновенно. Но часто бывало и так, что человек долго и мучительно умирал от удушья. Повешенный «плясал» на веревке, его лицо искажалось в жутких гримасах, а глаза вылезали из орбит. Кроме этого, при повешении происходит непроизвольное опорожнение кишечника и мочевого пузыря. Словом, случается все то, что любой человек не хотел бы, чтобы кто-то это видел. Тем более, чтобы это наблюдала многотысячная толпа зевак-простолюдинов.

Любой дворянин хотел «благородной смерти». Когда-то это было отсечение головы, позднее — расстрел. В Средние века существовала сложная система наказаний, в которой учитывалось не только происхождение, но и вина. Ведьм и колдунов сжигали или топили, фальшивомонетчикам заливали в глотку свинец, предателей четвертовали. Отсечение головы полагалось аристократам, в том числе и королям.

4.



Дворянина могли повесить за самые отвратительные прегрешения, например, за измену монарху. Повешение было универсальной казнью для черни и отпетых рецидивистов. Бывали времена, когда бедняков вешали и совсем без вины, например, за бродяжничество.

Показательная смерть и бессрочный позор

Была еще одна неприятная особенность казни при помощи веревки. Обычно «в воспитательных целях» тело не снимали с виселицы. Оно могло висеть там достаточно долго, иногда до тех пор, пока не рассыпется в прах. Чтобы тело не похитили родные казненного или падкие на мертвечину студенты-медики, его нередко помещали в клетку.

5.



Во Франции была построена настоящая фабрика для повешения с собственным именем Монфокон. Тела с этой огромной виселицы сбрасывали в яму в ее основании, где рядом с трупами разбойников и воров тлели тела провинившихся перед королем герцогов и баронов. Можно сказать, что унижение повешенного дворянина продолжались и после бесславной кончины.

Совсем другое дело — отсечение головы. Если все проходило по плану, приговоренный даже не успевал понять, что произошло. Радость чернь могла получить только в случае, если преступник проявлял малодушие или палач не мог перерубить шею с одного удара. Пасть от оружия, меча или топора, мужчине, который в то время почти всегда был воином, считалось почетной смертью. Рубили головы и высокородным дамам. Так умерли на эшафоте в 1536 году жена Генриха VIII Анна Болейн, а в 1587 году английская королева Мария Стюарт.

6.



Разделение на благородные и неблагородные казни в Европе существовало еще в начале 20 века. Только Франция полностью избавилась от сантиментов в 18 веке во время Революции и отправляла всех на гильотину, не обращая внимания на происхождение. В наши дни некое подобие разделение наказаний можно увидеть в некоторых исламских странах, живущих по законам шариата.

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А вы знали об этом?

Фраза «Хуже вражды с англосаксом может быть только дружба с ним» принадлежит талантливому русскому офицеру А.Е. Вандам-Едрихину. В своих работах рассуждал о судьбе России, о европейской политике, о грядущем противостоянии с Великобританией. Вандам считал, что современная ему российская политика алогична и приведет, в итоге, страну к краху. А выиграют англичане, тогда как Россия лишиться выхода к морям. Алексей Ефимович предлагал идею союза «континентальных держав» — России, Франции, Германии.

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