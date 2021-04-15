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6 феноменов, которые наука всё ещё не в состоянии объяснить

6 феноменов, которые наука всё ещё не в состоянии объяснить

Существуют явления, которые современные ученые никак не могут объяснить, и они до сих пор остаются настоящей загадкой для человечества.

Bomba.co публикует подборку явлений, которые до сих пор не имеют точного научного объяснения.

Таосский гул

6 феноменов, которые наука всё ещё не в состоянии объяснить

 

Уже многие годы жители города Таос на юго-западе США слышат доносящийся из пустыни низкочастотный шум неизвестного происхождения. Так называемый таосский гул похож на движение тяжелой техники по магистрали, хотя никаких крупных дорог в районе городка нет. Нередко он приводит к тяжелым психическим заболеваниям и случаям суицида среди тех, кто слышал этот шум. Некоторые жители видят в этом зловещее предзнаменование. Ученым найти источник гула пока не удалось.

Дежавю

6 феноменов, которые наука всё ещё не в состоянии объяснить

 

Дежавю переводится с французского как «уже виденное». Это странное чувство, при котором человек ощущает, что он уже точно переживал некую ситуацию. Вся сила переживания дежавю состоит в ощущении, что были сотни вариантов, как мог пройти этот момент, однако вы прожили жизнь так, что в результате оказались именно в этой ситуации и в этом месте, будто все это было предначертано. Ученые делают различные предположения такого явления: от изменения координирования времени головным мозгом до повторенной ситуации из снов.

Однако научные исследования дежавю затруднены, так как его не удается вызвать искусственно.

Видения при клинической смерти

6 феноменов, которые наука всё ещё не в состоянии объяснить

Люди, которые испытывали клиническую смерть, иногда сообщали похожие друг на друга видения в виде туннеля со светом в конце, ощущения полета, встречи со своими умершими близкими и т.п. У этого явления даже есть термин — «околосмертные переживания». Основная проблема заключается в том, что мозг практически полностью прекращает свою работу вскоре после остановки сердца, то есть в состоянии клинической смерти человек, в принципе, ничего не может чувствовать или переживать. Существуют теории объяснения данной проблемы и даже каждого типа видений. Но почему некоторые пациенты вспоминают, что происходило в том месте, где их реанимировали, с точностью до мельчайших деталей, — этого наука объяснить не может.

Привидения

6 феноменов, которые наука всё ещё не в состоянии объяснить

 

 

Упоминания о приведениях начинаются еще в исторических легендах и продолжаются в новостях и в сегодняшние дни. Есть не только коллективные свидетельства о встрече с духами, но и такие поражающие доказательства, как фотографии и видеозаписи. Ученые раскрывают многие паранормальные явления, объясняя это массовой истерией, психическими отклонениями или различными отравлениями организма. Но все же бывают случаи, которые не может объяснить ни одна теория.

Интуиция

6 феноменов, которые наука всё ещё не в состоянии объяснить

Или, как мы ее еще называем, шестое чувство. Наука до сих пор не может объяснить природу этого явления. Некоторые ученые утверждают, что умение чувствовать правильный выбор есть абсолютно у каждого из нас. Эта способность в каждого вложена с рождения, просто человек разучился ею пользоваться, развивая лишь пять своих органов чувств.

Эффект плацебо

6 феноменов, которые наука всё ещё не в состоянии объяснить

Эффект плацебо — одна из главных «неизвестных» медицинской науки. Непонятно, как одна лишь вера в целебное свойство принимаемой «пустой таблетки» может исцелить организм. Будь то волчанка или даже рак — порой самовнушение может помочь даже с самыми страшными болезнями. Если человек может лишь силой мысли вылечить себя порой даже от смертельных заболеваний, не является ли это взглядом в бездну наших возможностей?

Источник : http://bomba.co/6-fenomenov-kotorye-nauka-vsyo-eshhyo-ne-v-s...

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