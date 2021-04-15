6 феноменов, которые наука всё ещё не в состоянии объяснить

Существуют явления, которые современные ученые никак не могут объяснить, и они до сих пор остаются настоящей загадкой для человечества.

Bomba.co публикует подборку явлений, которые до сих пор не имеют точного научного объяснения.

Таосский гул

Уже многие годы жители города Таос на юго-западе США слышат доносящийся из пустыни низкочастотный шум неизвестного происхождения. Так называемый таосский гул похож на движение тяжелой техники по магистрали, хотя никаких крупных дорог в районе городка нет. Нередко он приводит к тяжелым психическим заболеваниям и случаям суицида среди тех, кто слышал этот шум. Некоторые жители видят в этом зловещее предзнаменование. Ученым найти источник гула пока не удалось.

Дежавю

Дежавю переводится с французского как «уже виденное». Это странное чувство, при котором человек ощущает, что он уже точно переживал некую ситуацию. Вся сила переживания дежавю состоит в ощущении, что были сотни вариантов, как мог пройти этот момент, однако вы прожили жизнь так, что в результате оказались именно в этой ситуации и в этом месте, будто все это было предначертано. Ученые делают различные предположения такого явления: от изменения координирования времени головным мозгом до повторенной ситуации из снов. Однако научные исследования дежавю затруднены, так как его не удается вызвать искусственно.

Видения при клинической смерти

Люди, которые испытывали клиническую смерть, иногда сообщали похожие друг на друга видения в виде туннеля со светом в конце, ощущения полета, встречи со своими умершими близкими и т.п. У этого явления даже есть термин — «околосмертные переживания». Основная проблема заключается в том, что мозг практически полностью прекращает свою работу вскоре после остановки сердца, то есть в состоянии клинической смерти человек, в принципе, ничего не может чувствовать или переживать. Существуют теории объяснения данной проблемы и даже каждого типа видений. Но почему некоторые пациенты вспоминают, что происходило в том месте, где их реанимировали, с точностью до мельчайших деталей, — этого наука объяснить не может.

Привидения

Упоминания о приведениях начинаются еще в исторических легендах и продолжаются в новостях и в сегодняшние дни. Есть не только коллективные свидетельства о встрече с духами, но и такие поражающие доказательства, как фотографии и видеозаписи. Ученые раскрывают многие паранормальные явления, объясняя это массовой истерией, психическими отклонениями или различными отравлениями организма. Но все же бывают случаи, которые не может объяснить ни одна теория.

Интуиция

Или, как мы ее еще называем, шестое чувство. Наука до сих пор не может объяснить природу этого явления. Некоторые ученые утверждают, что умение чувствовать правильный выбор есть абсолютно у каждого из нас. Эта способность в каждого вложена с рождения, просто человек разучился ею пользоваться, развивая лишь пять своих органов чувств.

Эффект плацебо

Эффект плацебо — одна из главных «неизвестных» медицинской науки. Непонятно, как одна лишь вера в целебное свойство принимаемой «пустой таблетки» может исцелить организм. Будь то волчанка или даже рак — порой самовнушение может помочь даже с самыми страшными болезнями. Если человек может лишь силой мысли вылечить себя порой даже от смертельных заболеваний, не является ли это взглядом в бездну наших возможностей?

Источник : http://bomba.co/6-fenomenov-kotorye-nauka-vsyo-eshhyo-ne-v-s...

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