За что в 1972 году на советском телевидении закрыли программу КВН

Сергей Георгиевич Лапин занимал пост председателя Гостелерадио СССР более 15-ти лет. Сейчас ту лапинскую эпоху все вспоминают по-разному. Одни говорят, что Сергей Георгиевич был разносторонне эрудированным человеком, ценил поэзию, прекрасно разбирался в искусстве. Вторые называют его не иначе как «эсэсовцем» или «советским Геббельсом». А третьи согласны и с теми, и с другими.

Лапин оказался в кресле председателя государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию в 1970 году. До него в нем находился Николай Месяцев, которого относили к так называемым «шелепинцам» - партийцам, сыгравшим определенную роль в смещении Хрущева. В те годы понижения и увольнения «шелепинцев» с их должностей были обычным явлением. К тому же тогдашнего генсека Брежнева с Лапиным связывали дружеские отношения. Сергей Георгиевич тут же взялся за дело. Вопреки, а, может быть, благодаря жесткому порядку, который установился в период лапинского руководства на советском телевидении и радио, председатель продержался на своем посту очень долго - до прихода к власти Михаила Горбачева.

Изгнание евреев

В первую очередь Лапин был известен как ярый антисемит. Он поставил себе цель – сократить количество евреев в теле- и радиоэфирах до абсолютного минимума. Так постепенно из репродукторов и с голубых экранов исчезли голоса и изображения многих певцов, артистов, ведущих, имевших еврейское происхождение. Это Вадим Мулерман, Лариса Мондрус, Нина Бродская, Майя Кристалинская, Аида Ведищева, Валерий Ободзинский и другие.

Доходило до того, что Лапин мог запретить выход какой-либо программы, если ее лицом становился еврей. Так случилось с полюбившейся зрителям «Кинопанорамой», которую вел Алексей Каплер. «Кинопанорама» исчезла и не появлялась до тех пор, пока не нашли нового ведущего. Им стал Эльдар Рязанов, мать которого, кстати говоря, была еврейкой. Это показательный пример странной избирательности Лапина. Ведь, к примеру, тот же Ободзинский еврейских корней не имел, но однако же был изгнан наряду со всеми.

В 1972 году по указке Лапина закрыли уже успевшую стать популярной передачу «Клуб веселых и находчивых». Писатель и журналист Федор Раззаков приводит в своих материалах слова Светланы Жильцовой, которая в свое время была напарницей ведущего «КВН» Маслякова. По мнению Жильцовой, поводом для запрета программы стали бороды и усы членов одесской команды.

Отчасти это было правдой. Председатель Гостелерадио действительно запретил кому бы то ни было появляться в эфире с растительностью на лице. Кроме того, он не разрешал сотрудницам женского пола носить брюки, а все мужчины были обязаны появляться на экране только в пиджаках и при галстуках. Однако что касается «КВН», то Светлана Жильцова была уверена в том, что бороды одесситов оказались лишь предлогом. В действительности же все дело снова оказалось в еврейском происхождении участников юмористической игры.

Но как бы то ни было не уделить внимание огромному вкладу Лапина в развитие телевидения и радио никак нельзя. Например, именно в лапинский период объем вещания увеличился больше, чем в 2 раза, а также заработал новый телецентр ОТРК. Именно по инициативе Лапина на советском ТВ появились программы «Песня года», «От всей души» и множество других.

Кроме того Сергей Георгиевич действительно хорошо разбирался в живописи и литературе, а в частности в поэзии, и слыл интересным собеседником, так как был на самом деле всесторонне эрудированным человеком. Некоторые уверены в том, что Лапин очень любил свою работу, болел за нее и относился к ней весьма серьезно. Возможно, это действительно так, и председатель Гостелерадио просто был одним из звеньев политической системы тех лет, ответственным исполнителем, но никак не властителем.



Источник : https://russian7.ru/post/za-chto-v-1972-godu-na-sovetskom-te...

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