«Завещание Петра Великого»: почему его считают самым страшным русским документом

В 1812 году в России появилась особая фальсификация – так называемое «Завещание Петра Великого». Точный источник происхождения этого документа не установлен. «Завещание» было издано на французском языке, что предполагало ознакомление с ним образованной части населения. Целью создания этого документа могло быть оказание определенного влияния на международную политическую обстановку.

История происхождения

По мнению историков, «Завещание Петра Великого» - плод коллективного труда, предположительно, французских политиков. Известный канадский доктор истории и философии Орест Субтельный попытался реконструировать путь создания «Завещания». Его исследования привели к интересным результатам. Оказывается, схожие с имеющимися в данном документе пункты есть еще в писаниях послов князя Ференца II Ракоци (Трансильвания) начала XVIII века. Позднее интересную идею подхватил запорожский гетман Филипп Орлик, который исполнял обязанности российского посла при французском дворе. Там-то он и познакомился с мыслями о русской экспансии. От него эти идеи перешли в собрание польских князей Черторыйских.

Окончательная версия «Завещания» была создана усилиями генерала Михаила Сокольницкого (Польша) и политика-публициста Шарля-Луи Лезюра (Франция).

После разгрома наполеоновской армии, в декабре 1812 года Лезюр издает книгу, в которой описывает все большее возрастание мощи Российского государства. Автор ссылается на некое «Завещание Петра Великого». Но эта книга особого ажиотажа тогда не вызвала.

Более поздние упоминания о мифическом завещании Петра появляются в 30-х годах XIX века. Полностью опубликован этот документ только в 1836-ом. При этом он содержал существенные изменения по отношению к версии 1812-го.

Публикаторы «Завещания» создали интригующую легенду, как был обнаружен этот документ. По их версии, послание Петра Великого потомкам нашел в секретных хранилищах императрицы Елизаветы I прославленный авантюрист и тайный агент шевалье д`Эон. Произошло это якобы в 1757-ом. С этого момента фальшивка приобрела бешеную популярность. Ее неоднократно использовали в различных пропагандистских целях, в том числе во время Крымской войны середины XIX века и Первой мировой.

Содержание «Завещания»

Документ начинался с официального обращения самодержца всероссийского к своим преемникам, в частности, и всему правительству России, в целом. «Завещание» содержало 14 основных тезисов, согласно которым Петр I почему-то советовал постоянно держать русский народ в состоянии войны. По мнению создателей документа, только в этом российский царь мог видеть постоянное поддержание боевого духа и навыков солдат. Далее Петр I якобы завещал использовать любые методы для расширения границ государства. Следовало также постоянно обучаться ратному делу у лучших иностранных военачальников, ради чего их нужно было «выписывать из-за границы».

Петр завещал преемникам на престоле всегда активно вмешиваться в любые межгосударственные политические распри для получения территориальной выгоды для России. Еще одним успешным политическим приемом, способным принести стране немалую выгоду, Петр Великий считал стравливание наиболее сильных европейских держав между собою. Это ослабляет могущественных противников и играет на руку России.

Далее следовали конкретные указания, с кем надлежало поддерживать видимость мира, а кого – подавлять своей боевой мощью. Восточный регион следовало захватить ради имеющихся там месторождений золота. Это подняло бы уровень экономического развития России.

По итогам «Завещания» выходило, что Петр придумал идеальный план установления мирового господства путем постоянного ведения войн и использования коварных дипломатических ходов. Четкие руководства, как это следует делать и к каким странам какие тактики применять, придавало документу еще больше достоверности и значимости. Дальнейшая судьба документа Первое научно доказанное опровержение подлинности «Завещания» было опубликовано в 1877 году. Исследование провел историк Сергей Шубинский. После него было еще много ученых, интересовавшихся документом. Все они в один голос утверждали, что «Завещание Петра Великого» - фальшивка. При этом оно еще долгое время использовалось для антироссийской пропаганды.

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А вы знали об этом?

Влияние посла Франции в Петербурге (1739-1744) Жак-Жоаким Тротти( маркиз де Шетарди) было настолько велико, что при его активном содействии в 1741 году на престол взошла дочь Петра Елизавета. Однако Шетарди просчитался в том, какую политику будет вести Елизавета. Благодаря канцлеру графу Алексею Бестужеву, Елизавета Петровна быстро избавилась от французского влияния и проявила себя приверженной великодержавным заветам своего отца.Шетарди за свои интриги был выслан из России. Вернувшись во Францию, он положил начало известной русофобской фальшивке XVIII—ХХ столетий: «Завещанию Петра Великого», в котором провозглашалось мнимое стремление России к мировому господству. Эта фальшивка играла важную роль в формировании антироссийского общественного мнения на Западе оставшуюся часть XVIII века, весь XIX век и даже вплоть до наших дней.

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