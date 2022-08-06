6 тревожных сигналов, что ваш партнер все еще в «активном поиске»

Как понять, рассматривает ли вас мужчина в качестве своей единственной партнерши? И какие сигналы в его поведении должны вас насторожить, если вы стремитесь к серьезным отношениям? Разбираемся вместе с экспертом.

Перед тем, как научиться распознавать эти сигналы, следует изначально определить цель ваших свиданий и отношений. Одно дело, когда вы хотите создать семью, и совсем другое — когда вы не готовы к «серьезным» отношениям, совместному проживанию и просто ищите себе компанию для приятных встреч.

Как правило отношения в своем развитии проходят несколько этапов, и на каждом из них глубина чувственной вовлеченности может быть разной. Хорошо, когда оба партнера проходят эти этапы вместе, тогда отношения выстраиваются гармонично. Вот признаки, которые не стоит игнорировать, если у вас серьезные намерения относительно своего партнера.

Знакомство

Начальная стадия, когда партнеры только узнают друг друга, ходят на свидания. На данном этапе у каждого может быть несколько потенциальных партнеров, так как ваше общение пока ни к чему не обязывает. И это абсолютно нормально.

Скорее всего мужчина общается не только с вами, в каком-то смысле вы конкурируете с другими потенциальными девушками избранника.

Ухаживания

Но если— стоит задуматься.

Эта стадия наступает, когда вы уже сходили на несколько свиданий, узнали друг друга получше и приняли решение, что из всех претендентов выбрали именно этого человека. Сближаясь, вы начинаете все больше узнавать вашего избранника: как он общается со своим знакомыми и друзьями, как ведет себя в различных ситуациях, чем руководствуется при принятии решений.

Так как на данной стадии предполагается, что партнер также сделал выбор в вашу пользу, он будет демонстрировать вам проявление своего особого отношения. Это могут быть подарки, цветы, более частые звонки. Парень не стремится скрывать ваших отношений — возможно, публикует фото в соцсетях, может познакомить со своими друзьями, семьей. Если же этого не происходит, если партнер не уделяет вам внимания, не проявляет симпатию, не торопится приглашать вас в свой круг или даже скрывает ваши отношения, скорее всего он (все еще) не рассматривает вас как избранницу. Самое важное проговорить ваши чувства искренне, услышать ответ.

Сомнения

Этот этап начинается, когда оба партнера понимают, что вступают в эксклюзивные отношения. И начинается «притирка» друг к другу. Несмотря на то, что вам многое нравится в своем возлюбленном, вы начинаете замечать и его «темные» стороны.

Для дальнейшего развития отношений очень важно пройти эту стадию — не закрывать глаза на неприятные вещи, не думать, что вам могло «просто показаться». Тревожными сигналами о том, что ваш мужчина настроен несерьезно, на данном этапе может стать его поверхностное отношение — он не посвящает вас в свои планы и не строит совместных, не соблюдает договоренностей и не звонит, если обещал. В первый раз это может произойти случайно, во второй и третий уже становится манерой поведения.

Также сигнализировать о проблемах может странное поведение партнера — он стал подозрительным, ревнивым без объективных причин. Возможно, он сам скрывает флирт или общение на стороне и подозревает вас в том же.

Нельзя недооценивать свои сомнения, проговаривайте их с партнером. Важно выстроить правильную, здоровую коммуникацию, не замалчивать свои чувства, а «экологично» делиться ими с партнером. Если же он не готов к такому взрослому общению и решению проблем — это повод задуматься о перспективе совместного будущего.

Условная или настоящая помолвка, как тест совместной жизни

Эта стадия наступает, когда вы решили жить вместе — такая условная помолвка нужна, чтобы понять как вам вместе в быту, а не только на романтических встречах. Помните, что важно оставлять место игривости и легкости в отношениях всегда и на любом этапе.

Тем не менее если мужчина не посвящает вас в свои в финансовые или карьерные вопросы, которые важны для совместного будущего или стал слишком требовательным — обращайте на это внимание, важно чтобы вместе было комфортно и задача обоих такой комфорт создать прежде всего в эмоциональной сфере. Важно быть гибкой, но не жертвенной.

Условный или действительный брак

Эта стадия наступает, если партнеры успешно прошли все предыдущие этапы и приняли решение о браке. Важно уметь договариваться. Жить долго и счастливо вместе — это искусство, а выбор формата отношений (брака), официальные или гражданские, открытый или эксклюзивный — зависит от взглядов партнеров и уровня толерантности.

Близость в паре возможна только если вы научитесь говорить друг с другом. Пожалуй, выходить замуж, не доверяя партнеру, не стоит. Это базовое условие успешных отношений. В любых ситуациях прислушивайтесь к своей интуиции и руководствуйтесь правилами ненасильственного общения.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2537733453808667088/

А вы знали об этом?

Есть мнение, что Россия – самая пьющая страна в мире. Стереотип этот появился далеко не вчера, а получил распространение еще в царские времена. Было бы глупо скрывать, что уровень потребления горячительных напитков у нас достаточно высокий. Тем не менее, есть страны, которые обгоняют Россию по этому показателю.К ним относятся:Литва, Белорусия, Польша , Германия .

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